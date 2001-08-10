Мини-приложения вместо отдельных приложений: как мессенджер стал платформой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Смартфон среднего пользователя сегодня – это десятки иконок, половина из которых не открывалась месяцами. Приложения скачивают, регистрируются, забывают пароль, удаляют. На этом фоне в последние два года начал набирать силу другой подход. Вместо отдельного приложения – сервис прямо внутри мессенджера, без установки и без лишних шагов.
Речь о Telegram Mini Apps – веб-приложениях, встроенных в мессенджер и работающих непосредственно внутри него.
Технически мини-приложение – это обычный веб-сервис, открывающийся в специальном контейнере внутри Telegram. Авторизация происходит автоматически через аккаунт мессенджера. Нажал кнопку в боте или канале – и перед тобой полноценный интерфейс: каталог, форма записи, игра, личный кабинет.
Откуда взялась аудитория
Путь к нынешней популярности мини-приложений был не совсем прямым. Недавно Telegram захлестнула волна так называемых тапалок – простейших игр, где нужно нажимать на экран и копить игровую валюту. Механика примитивная, но у неё оказался неожиданный побочный эффект: миллионы людей впервые столкнулись с форматом приложения внутри мессенджера и перестали его бояться. Это открыло дверь для более серьёзных сервисов.
Среди конкретных примеров – сервис быстрой доставки продуктов, беговое сообщество с профилями тренеров и клубов, инструмент для мониторинга скидок на крупных маркетплейсах.
«Мы запустили мини-приложение как эксперимент – думали, это временный канал, – говорит Алексей Воронов, сооснователь сервиса онлайн-записи к специалистам. Через три месяца он стал основным.»
Мини-приложений уже настолько много, что легко упустить что-то полезное. Сторонние каталоги, в частности appss.tg, собирают их по категориям – игры, шопинг, финансы, образование, здоровье – и позволяют найти нужное быстро.
Не нужно платить за публикацию в App Store или Google Play, не нужно адаптировать код под разные операционные системы. Это делает формат особенно привлекательным для небольших компаний, которым важно протестировать идею быстро и без крупных вложений.
Есть и риски. Бизнес оказывается зависим от политики платформы: если Telegram изменит правила или окажется заблокирован, сервис пострадает. Аналитика поведения пользователей здесь скромнее, чем в нативных приложениях. Рынок мини-приложений внутри него только формируется, и устоявшихся лидеров там пока нет.
Мессенджер незаметно превратился в платформу. И, судя по всему, это только начало.
