Что включает чек-ап для женщин 25–40 лет: онкологические риски и полный скрининг

Несколько слов об авторе

Белова Наталья Игоревна — акушер-гинеколог с 16-летним стажем и кандидат медицинских наук. Её исследовательская работа посвящена онкологическому скринингу у женщин репродуктивного возраста: она изучала, как ранняя диагностика дисплазии шейки матки влияет на показатели выживаемости в долгосрочной перспективе.

В повседневной клинической практике Наталья Игоревна видит одну и ту же закономерность: женщины, регулярно проходящие профилактические обследования, крайне редко оказываются на операционном столе с запущенной онкологией. Эта убеждённость легла в основу данного материала.

Научные интересы: онкогинекология, кольпоскопия, ВПЧ-ассоциированные заболевания.

Возрастные изменения женского организма: от метаболизма до иммунитета

Между 25 и 40 годами в женском организме происходит целый ряд физиологических сдвигов, незаметных внешне, но отражающихся в лабораторных показателях. Снижается базальный уровень метаболизма, меняется распределение жировой ткани, возрастает риск инсулинорезистентности. Одновременно иммунная система постепенно перестраивается: аутоиммунные заболевания у женщин дебютируют преимущественно именно в репродуктивном возрасте.

Чек-ап для женщин 25–40 лет учитывает эти физиологические реалии и строится не по принципу «стандартного набора», а по принципу учёта факторов риска. Профилактическая диагностика в этом возрасте — это не реакция на жалобы, а проактивная стратегия управления здоровьем.

Онкологические риски в возрасте 25–40 лет: что важно знать

Статистика показывает: злокачественные опухоли репродуктивных органов всё чаще выявляются у женщин до 40 лет. Рак шейки матки, ассоциированный с ВПЧ, нередко развивается именно в этой возрастной группе. Рак молочной железы, хотя и чаще встречается у женщин старше 50 лет, в молодом возрасте протекает более агрессивно и требует раннего выявления. Рак яичников коварен бессимптомным течением на ранних стадиях.

Своевременный скрининг кардинально меняет прогноз. Рак шейки матки, выявленный на стадии дисплазии или in situ, излечивается в 100% случаев при адекватном лечении. Это делает онкоцитологический мазок и ВПЧ-тест абсолютно обязательными компонентами ежегодного обследования.

Что входит в расширенный скрининг онкологических рисков

В расширенный профилактический чек-ап для женщин 25–40 лет, ориентированный на онкологическую настороженность, включают:

ПАП-тест и ВПЧ-типирование с определением генотипов высокого риска (16, 18 и другие);

УЗИ молочных желёз (до 35 лет) или маммография (после 35 лет, при отягощённом семейном анамнезе — с 30 лет);

УЗИ органов малого таза с оценкой состояния эндометрия и яичников;

онкомаркер СА-125 при подозрении на патологию яичников;

исследование уровня эстрогенов при хронической гиперэстрогении — факторе риска рака эндометрия;

консультация генетика при выявлении мутаций BRCA1/BRCA2 в семье.

Системный взгляд на профилактику: итоги

Чек-ап для женщин 25–40 лет — это не набор медицинских процедур, а стратегия. Её цель — не найти болезнь, а не допустить её развития. Женщина, регулярно проходящая профилактическое обследование, вооружена знанием о своём организме: она понимает тенденции, знает свои риски и может принимать осознанные решения о питании, образе жизни и медикаментозной профилактике.

Инвестиция в ежегодный скрининг несопоставимо меньше, чем стоимость лечения запущенных заболеваний — как в материальном, так и в психологическом измерении.

Вопросы женщин о комплексном скрининге: разбираем подробно

Чем чек-ап отличается от обычной диспансеризации?

Государственная диспансеризация охватывает обязательный минимум исследований и проводится раз в три года (после 40 лет — ежегодно). Чек-ап — это более детализированная программа, составленная с учётом индивидуальных факторов риска, семейного анамнеза и образа жизни. Она проводится ежегодно и включает более широкий спектр гормональных, онкологических и лабораторных тестов.

Нужно ли обследовать щитовидную железу, если нет никаких жалоб?

Именно в этом и состоит ценность скрининга. Субклинический гипотиреоз и аутоиммунный тиреоидит Хашимото в начальной стадии протекают без выраженных симптомов: усталость и снижение концентрации внимания списываются на рабочий ритм. Базовый скрининг (ТТГ и антитела к тиреопероксидазе) занимает несколько минут и позволяет выявить нарушение задолго до его клинического манифеста.

Что такое антимюллеров гормон и зачем его определяют в молодом возрасте?

АМГ — маркер овариального резерва, отражающий количество оставшихся фолликулов в яичниках. Его снижение в возрасте до 35 лет может свидетельствовать о преждевременном истощении овариального резерва — состоянии, при котором своевременное выявление позволяет рассмотреть возможность криоконсервации ооцитов или скорректировать репродуктивные планы.

Как подготовиться к гинекологическому осмотру в рамках чек-апа?

За 48 часов до осмотра следует воздержаться от вагинальных препаратов (свечи, кремы), спринцевания и половых контактов — это может исказить результаты мазков. Осмотр проводят вне менструации. Если одновременно планируется ВПЧ-тест и онкоцитология, их выполняют в один визит: достаточно одного забора биоматериала с шейки матки.