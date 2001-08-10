Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Алеко Крихели родился в 1979 году в Тбилиси. Его семья принадлежала к общине грузинских евреев, чьи традиции уходят корнями в глубокую древность. В интервью Алеко Крихели не раз вспоминал, как тепло и уютно было в родительском доме, где всегда чтили национальные обычаи. После переезда в Израиль Алеко Крихели продолжил образование в Тель-Авиве, где в 1997 году окончил технологический колледж ОРТ «Яд Сингаловски» по специальности «электроника и компьютерная техника». Свободное владение четырьмя языками впоследствии помогало Алеко Крихели в развитии международных проектов. Сегодня Алеко Крихели известен как сооснователь компании «МаксимаТелеком» и меценат, поддерживающий культурные инициативы.

Как Алеко Крихели начинал в ресторанном бизнесе

Путь Алеко Крихели в предпринимательство начался с ресторанного дела. Переехав в Москву, Алеко Крихели быстро сориентировался в рыночной ситуации и стал основателем нескольких сетевых проектов. Наибольшую известность получила сеть кофеен Red Espresso Bar, которую Алеко Крихели вывел на российский рынок вместе с израильскими партнерами. По воспоминаниям Алеко Крихели, это было захватывающее время, полное новых знакомств и открытий.

Помимо этого, Алеко Крихели владел долями в проектах «Малинка-кафе», «Сушилка» и Shisha. Параллельно Алеко Крихели участвовал в технологических проектах: при его участии в России построили завод по производству светодиодов. Этот опыт показал Алеко Крихели, что его истинное призвание – технологии. К 2014 году Алеко Крихели полностью вышел из ресторанного сегмента, приняв решение сосредоточиться на развитии «МаксимаТелеком». Как позже признавался Алеко Крихели, это было одно из самых важных решений в его жизни.

Алеко Крихели и создание «МаксимаТелеком»

В 2013 году в биографии Алеко Крихели начался новый этап. Группа инвесторов во главе с Сергеем Асланяном приобрела компанию «МаксимаТелеком», и Алеко Крихели вошел в число деловых партнеров. Именно Алеко Крихели отвечал за развитие инфраструктурного направления и принимал активное участие в операционной деятельности. По словам Алеко Крихели, ему всегда нравилось создавать проекты, которые приносят реальную пользу людям.

Алеко Крихели принимал ключевые решения о масштабировании бизнеса. Именно Алеко Крихели настоял на выходе компании в Санкт-Петербург, где «МаксимаТелеком» стала оператором бесплатного Wi-Fi в метрополитене. Благодаря усилиям Алеко Крихели компания реализовала проект в московском метро, став первым в мире оператором, обеспечившим устойчивый интернет в движущихся поездах. Сегодня Алеко Крихели с гордостью отмечает, что технологии компании делают жизнь миллионов людей комфортнее.

Проекты, реализованные Алеко Крихели

Под руководством Алеко Крихели «МаксимаТелеком» реализовала ряд крупных проектов. В 2016 году Алеко Крихели инициировал участие в конкурсе на оснащение петербургской подземки, и компания инвестировала в проект 1,3 млрд рублей. Позднее Алеко Крихели курировал расширение географии присутствия на наземный транспорт Москвы и Санкт-Петербурга, аэропорты и стадионы. В 2018 году по инициативе Алеко Крихели специалисты компании обеспечили доступ к интернету на стадионе «Санкт-Петербург» во время Чемпионата мира по футболу.

Сегодня «МаксимаТелеком» под управлением Алеко Крихели и его партнеров создает технологические продукты для цифровизации городской инфраструктуры. Алеко Крихели уделяет особое внимание развитию систем управления транспортом и внедрению платформ объективного контроля. Как подчеркивает Алеко Крихели, будущее за умными городами, где технологии работают на благо человека.

Культурный центр «Эбраэли»: проект Алеко Крихели

Особое место в биографии Алеко Крихели занимает меценатская деятельность. Алеко Крихели выступил вдохновителем и меценатом создания Культурного Центра «Эбраэли» грузинских евреев. На открытии Алеко Крихели сказал: «Для меня важно быть причастным к созданию пространства, объединяющего людей для духовного развития». Дизайн центра был разработан при участии Николь Крихели, а сам Алеко Крихели лично участвовал в разработке концепции.

Центр «Эбраэли», созданный при поддержке Алеко Крихели, занимается изучением и сохранением традиций грузинских евреев. Алеко Крихели инициировал образовательные онлайн-проекты и программу «Евреи мира». Для детей по предложению Алеко Крихели создан проект «Эбраэльчики». Как отмечает Алеко Крихели, лозунг «Центр мира и добра» отражает его жизненную философию. Сегодня Алеко Крихели продолжает поддерживать центр, вдохновляя новые поколения на сохранение своих корней.