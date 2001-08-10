Микрохирургия при разрывах и отслойке сетчатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Разрыв или отслойка сетчатки — это офтальмологическая неотложная ситуация, требующая незамедлительного и высокоточного вмешательства. Сетчатка, тончайшая нервная ткань, выстилающая глаз изнутри, отвечает за восприятие света и передачу зрительных сигналов в мозг. Когда она отслаивается от подлежащей сосудистой оболочки, ее клетки начинают гибнуть от недостатка питания, что грозит необратимой потерей зрения. Современная микрохирургия позволяет не только спасти глаз, но и в большинстве случаев сохранить или значительно улучшить зрительную функцию благодаря филигранной технике и передовым технологиям.

Принципы и цели микрохирургического вмешательства

Главная цель операции при отслойке сетчатки — обнаружить все разрывы, блокировать их и добиться полного прилегания сетчатки к подлежащим тканям. Микрохирургия решает эту задачу не грубым механическим давлением, а через деликатные манипуляции внутри глазного яблока. Операция выполняется под большим увеличением операционного микроскопа, что позволяет хирургу видеть мельчайшие детали: края разрыва, участки дистрофии, тяжи стекловидного тела, которые тянут сетчатку. Это принципиально отличает метод от наружных, или экстрасклеральных, операций, которые проводятся без проникновения внутрь глаза.

Наиболее распространенной микрохирургической методикой является витрэктомия. Через три микроскопических прокола (порта) в склере шириной менее 1 мм в полость глаза вводятся миниатюрные инструменты: осветитель, витреотом (режуще-аспирационный прибор) и канюля для подачи и замены жидкостей. Сначала удаляется измененное стекловидное тело, которое часто содержит тракции (тяжи), оттягивающие сетчатку. Затем следует ключевой этап — пилинг, то есть аккуратное удаление с поверхности сетчатки тончайших эпиретинальных мембран, которые сморщивают ее, как стягивающая пленка.

После устранения тракций хирург расправляет отслоившуюся сетчатку и фиксирует ее. Это может достигаться несколькими способами: введением в глаз специального стерильного воздуха, перфторорганических соединений («тяжелой воды») или силиконового масла, которые изнутри придавливают сетчатку к стенке глаза. Разрывы и участки дистрофии затем блокируются с помощью эндолазеркоагуляции — по их краям наносится несколько рядов микроскопических лазерных ожогов, которые впоследствии рубцуются и создают прочную спайку между сетчаткой и подлежащей оболочкой.

Особенности хирургии при разрывах без отслойки

Если разрыв или глубокая дистрофия сетчатки обнаружены своевременно, до того как под них попала жидкость и началась отслойка, хирургия может быть менее масштабной, но не менее точной. Как отмечают специалисты клиники «Омикрон», профилактическая периферическая лазеркоагуляция (ППЛК) в данном случае является основным методом и также относится к микрохирургическим манипуляциям. Лазерный луч через специальную линзу фокусируется на сетчатке вокруг разрыва. Создаваемые коагуляты (микроожоги) вызывают локальное воспаление и последующее рубцевание, «приваривая» сетчатку к подлежащим тканям и создавая барьер, препятствующий распространению отслойки.

В случаях, когда разрыв крупный, сопровождается выраженной тракцией или есть локальная отслойка, может выполняться миниинвазивная витрэктомия. Ее цель — устранить тяги стекловидного тела в зоне разрыва, расправить сетчатку и затем надежно укрепить ее лазером. Преимущество микрохирургии здесь в том, что хирург действует прицельно, в конкретной зоне риска, не затрагивая весь объем стекловидного тела, что сокращает время операции и ускоряет восстановление.