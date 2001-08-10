Разнообразные статьи на актуальные темы
Какой тип подъёмника выбрать для покрасочных и подготовительных работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
При подготовке кузова и покраске важна не только камера и материалы, но и то, насколько удобно мастеру работать вокруг автомобиля. Подъёмник позволяет поднять авто для обработки порогов, арок, днища, удобной разборки и маскировки. Но не каждый тип подъёмника одинаково удобен для малярного участка. На сайте https://www.areon.su/ можно найти справочные материалы по оснащению СТО и кузовных цехов, а в этой статье разберём, какой подъёмник лучше выбрать именно для покрасочных и подготовительных работ, где важны доступ к кузову, чистота зоны и безопасность.
Что важно именно для малярки и подготовки
В отличие от слесарного поста, на подготовке и покраске критичны:
- свободный доступ к дверям, порогам, стойкам, аркам;
- отсутствие лишних препятствий вокруг авто;
- стабильность автомобиля на высоте;
- возможность быстро менять рабочую высоту;
- “чистый пол” и минимальные зоны, где скапливается пыль.
Чем меньше стойки, рычаги и выступающие элементы мешают мастеру, тем быстрее и качественнее идёт подготовка.
Ножничный подъёмник: лучший выбор для подготовки
Для покрасочных и подготовительных работ чаще всего выбирают ножничные подъёмники. У них нет стоек по бокам, удобно открывать двери, снимать элементы и работать с порогами. Особенно хороши встраиваемые ножничники: когда подъёмник опущен, пол ровный, удобно катать тележки, стойки, лампы и пылесосы.
Плюсы ножничного:
- свободный доступ к кузову по бокам;
- удобно выставлять высоту под работу мастера;
- меньше риск задеть стойку дверью;
- хороший вариант для малярного участка и разборки.
Минус — часть механизма находится под авто, что может немного ограничивать доступ к центру днища, но для малярки это обычно не критично.
Плунжерный подъёмник: максимум удобства и “премиальный” формат
Если нужен идеальный пост по эргономике, плунжерный подъёмник — один из лучших вариантов. Он встроен в пол и почти не занимает место вокруг машины. Это удобно для подготовки и покраски: можно свободно обходить автомобиль, работать с порогами, дверями и стойками, перемещать оборудование без препятствий.
Основной минус — сложная установка: требуется приямок, гидроизоляция и качественная подготовка основания. Но в профессиональном кузовном цеху это решение часто оправдано.
Двухстоечный подъёмник: не всегда удобно для малярки
Двухстоечный подъёмник универсален, но для покрасочных работ подходит хуже. Главная проблема — стойки по бокам: они мешают работе с дверьми, создают препятствия для тележек и могут ограничивать доступ к части кузова. Также есть риск повреждения порогов, если лапы установлены неправильно, что критично на кузовном участке.
Когда двухстоечник допустим:
- если цех совмещён со слесарным постом;
- если малярка используется эпизодически;
- если бюджет ограничен и нужен “универсал”.
Но как специализированное решение для подготовки он уступает ножничному и плунжерному.
Четырёхстоечный подъёмник: больше для диагностики, чем для покраски
Четырёхстоечные подъёмники чаще выбирают для развала, диагностики и обслуживания снизу. Для подготовки они менее удобны: автомобиль стоит на платформах, а сами платформы ограничивают работу с арками и порогами. Плюс такой подъёмник занимает много места. Для малярного участка его выбирают редко, разве что как вспомогательное оборудование.
Практичная рекомендация для кузовного цеха
Если цех ориентирован именно на подготовку и покраску, оптимальный вариант — ножничный подъёмник (в идеале встраиваемый). Если нужен максимальный комфорт и высокий уровень оснащения — плунжерный подъёмник. Двухстоечный лучше оставить для слесарных работ, где нужен доступ к подвеске и колёсам.
Итог
Для покрасочных и подготовительных работ важнее всего доступ к кузову и чистота рабочей зоны. Поэтому лучше всего подходят ножничные подъёмники (особенно встраиваемые) и плунжерные решения, которые не мешают мастеру и дают свободу вокруг автомобиля. Двухстоечный вариант универсален, но для малярки менее удобен из-за стоек и лап. Правильно выбранный подъёмник ускоряет подготовку, улучшает качество и снижает утомляемость персонала.
