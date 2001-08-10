Какой тип подъёмника выбрать для покрасочных и подготовительных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При подготовке кузова и покраске важна не только камера и материалы, но и то, насколько удобно мастеру работать вокруг автомобиля. Подъёмник позволяет поднять авто для обработки порогов, арок, днища, удобной разборки и маскировки. Но не каждый тип подъёмника одинаково удобен для малярного участка. В этой статье разберём, какой подъёмник лучше выбрать именно для покрасочных и подготовительных работ, где важны доступ к кузову, чистота зоны и безопасность.

Что важно именно для малярки и подготовки

В отличие от слесарного поста, на подготовке и покраске критичны:

свободный доступ к дверям, порогам, стойкам, аркам;

отсутствие лишних препятствий вокруг авто;

стабильность автомобиля на высоте;

возможность быстро менять рабочую высоту;

“чистый пол” и минимальные зоны, где скапливается пыль.

Чем меньше стойки, рычаги и выступающие элементы мешают мастеру, тем быстрее и качественнее идёт подготовка.

Ножничный подъёмник: лучший выбор для подготовки

Для покрасочных и подготовительных работ чаще всего выбирают ножничные подъёмники. У них нет стоек по бокам, удобно открывать двери, снимать элементы и работать с порогами. Особенно хороши встраиваемые ножничники: когда подъёмник опущен, пол ровный, удобно катать тележки, стойки, лампы и пылесосы.

Плюсы ножничного:

свободный доступ к кузову по бокам;

удобно выставлять высоту под работу мастера;

меньше риск задеть стойку дверью;

хороший вариант для малярного участка и разборки.

Минус — часть механизма находится под авто, что может немного ограничивать доступ к центру днища, но для малярки это обычно не критично.

Плунжерный подъёмник: максимум удобства и “премиальный” формат

Если нужен идеальный пост по эргономике, плунжерный подъёмник — один из лучших вариантов. Он встроен в пол и почти не занимает место вокруг машины. Это удобно для подготовки и покраски: можно свободно обходить автомобиль, работать с порогами, дверями и стойками, перемещать оборудование без препятствий.

Основной минус — сложная установка: требуется приямок, гидроизоляция и качественная подготовка основания. Но в профессиональном кузовном цеху это решение часто оправдано.

Двухстоечный подъёмник: не всегда удобно для малярки

Двухстоечный подъёмник универсален, но для покрасочных работ подходит хуже. Главная проблема — стойки по бокам: они мешают работе с дверьми, создают препятствия для тележек и могут ограничивать доступ к части кузова. Также есть риск повреждения порогов, если лапы установлены неправильно, что критично на кузовном участке.

Когда двухстоечник допустим:

если цех совмещён со слесарным постом;

если малярка используется эпизодически;

если бюджет ограничен и нужен “универсал”.

Но как специализированное решение для подготовки он уступает ножничному и плунжерному.

Четырёхстоечный подъёмник: больше для диагностики, чем для покраски

Четырёхстоечные подъёмники чаще выбирают для развала, диагностики и обслуживания снизу. Для подготовки они менее удобны: автомобиль стоит на платформах, а сами платформы ограничивают работу с арками и порогами. Плюс такой подъёмник занимает много места. Для малярного участка его выбирают редко, разве что как вспомогательное оборудование.

Практичная рекомендация для кузовного цеха

Если цех ориентирован именно на подготовку и покраску, оптимальный вариант — ножничный подъёмник (в идеале встраиваемый). Если нужен максимальный комфорт и высокий уровень оснащения — плунжерный подъёмник. Двухстоечный лучше оставить для слесарных работ, где нужен доступ к подвеске и колёсам.

Итог

Для покрасочных и подготовительных работ важнее всего доступ к кузову и чистота рабочей зоны. Поэтому лучше всего подходят ножничные подъёмники (особенно встраиваемые) и плунжерные решения, которые не мешают мастеру и дают свободу вокруг автомобиля. Двухстоечный вариант универсален, но для малярки менее удобен из-за стоек и лап. Правильно выбранный подъёмник ускоряет подготовку, улучшает качество и снижает утомляемость персонала.