Введение

Полноцветная печать на пакетах типа "майка" и с вырубной ручкой превращает простую упаковку в мощный инструмент рекламы. Такие пакеты выделяются яркими изображениями, четкими деталями и стойкими красками. Бренды используют их, чтобы привлечь внимание покупателей и укрепить узнаваемость.

Пакеты "майка" популярны в рознице благодаря удобству и низкой стоимости. Их изготавливают из полиэтилена ПВД или ПНД, наносят печать флексографией или шелкографией до 8 цветов. Изображения получаются контрастными, без искажений даже на тонкой пленке.

Пакеты с вырубной ручкой прочнее на разрыв, подходят для острых грузов. Ручка вырубается прямо в пленке, часто усиливается рейтером. Полноцветная печать покрывает всю поверхность, отступы минимальны - до 1 мм.

Эта технология экономит время: тираж готов за 7-14 дней. Пакеты служат не раз, распространяя рекламу дальше магазина. В итоге бренд экономит на маркетинге и повышает лояльность клиентов. Подробнее о пакетах типа "майка" можно узнать на сайте https://www.elitpack.ru/pakety-maika.html

Технологии полноцветной печати для пакетов "майка"

Для пакетов "майка" полноцветная печать наносится в основном флексографией. Пленку из ПВД или ПНД экструдируют в рулон, печатают на ней, потом разрезают и сваривают. Метод дает яркие цвета без запаха, подходит для больших тиражей от 5000 штук.

Флексография шаг за шагом

Гибкие формы на цилиндрах переносят краску на пленку. Ракели снимают излишки. Каждый цвет печатается отдельно - до 10 секций на машине. Получается четкое изображение с заливкой всей поверхности, отступы 1-2 мм.

Краски быстросохнущие, УФ или водные. Они не трескаются, держатся годами. Флексография дешевле офсета для пленки, скорость - тысячи метров в час.

Шелкография как альтернатива

Трафаретная печать наносится на готовые пакеты. Краска продавливается ракелем сквозь сетку. Метод хорош для малых тиражей, дает толстый слой краски с высокой стойкостью.

Цвета насыщенные, особенно пастельные. Минус - ручной труд, дольше и дороже для больших объемов. Используют для премиум- изображений с эффектами.

Выбор зависит от тиража и дизайна. Флексография - для масс-маркета. Шелкография - для уникальных серий. Оба метода обеспечивают долговечность на пакетах "майка".

Особенности полноцветной печати на пакетах с вырубной ручкой

Пакеты с вырубной ручкой изготавливают из толстой пленки ПВД - 50-100 микрон. Полноцветная печать наносится флексографией на рулоне до вырубки. Ручку формируют штампом, усиливая вставками для прочности.

Флексография здесь позволяет печать до края с отступом 1 мм. Краски стойкие к влаге и трению. Машины делают пакеты дублированные - две пленки склеивают, ручка выходит двойной.

Усиление ручки

Вставляют рейтера - ленту из ПНД. Она повышает грузоподъемность до 15-20 кг. Печать на ней отдельная или продолжается с пакета.

Шелкография подходит для малых тиражей. Краска ложится толстым слоем, цвета яркие. Процесс медленнее, но точнее для сложных дизайнов.

Ключевой плюс - эстетика. Полноцвет на вырубных пакетах выглядит премиум. Они не рвутся в руках, служат рекламой дольше "маек".

Сравнение форматов "майка" и вырубной ручки по вместимости

Пакеты "майка" и с вырубной ручкой различаются по объему и нагрузке. "Майки" легче, подходят для мелкой розницы. Вырубные - вместительнее, берут больше веса.

Параметр Пакет "майка" Пакет с вырубной ручкой Стандартные размеры, см 30x50, 40x60 35x60, 45x80 Толщина пленки, мкм 10-30 50-100 Грузоподъемность, кг 10-25 5-10 Объем, л (примерно) 20-40 5-20

Таблица показывает ключевые различия. Вырубные пакеты дублированные, ручка усилена. Они не рвутся под нагрузкой.

"Майки" компактнее, дешевле в производстве. Их берут для продуктов до 20 кг. Вырубные - для одежды, бытовой химии, промтоваров.

Выбор зависит от товаров. Для супермаркета - "майка". Для магазина мебели - вырубная.

Применение пакетов "майка" с полноцветом в супермаркетах

В супермаркетах пакеты "майка" с полноцветной печатью упрощают покупки. Они вмещают продукты на 5-10 кг, легко открываются. Покупатели берут их бесплатно у касс.

Полноцвет показывает акции, логотипы, фото товаров. Флексопечать делает дизайн ярким, без белых полей по бокам. Отступы от ручек - 1-2 см.

Такие пакеты продвигают бренд. Клиент несет их домой, реклама работает дальше. Супермаркеты экономят на рекламе, тираж от 5000 штук окупается быстро.

Упаковка фруктов, овощей, бытовых товаров.

Акционные наборы с фото скидок.

Еженедельные тиражи с новыми дизайнами.

Пленка ПНД 20-35 мкм прочная, размеры 30x60 см стандарт. Полноцвет повышает продажи на 15-20% за счет визуала.

Пакеты с вырубной ручкой для бутиков и промо‑акций

В бутиках пакеты с вырубной ручкой подчеркивают статус бренда. Полноцветная печать передает стиль коллекций, логотипы, фото моделей. Пленка ПВД 60-100 мкм держит одежду, обувь до 15 кг.

Ручка вырубная, часто с рейтером - удобная, не режет руки. Донная складка увеличивает объем. Дизайн премиум, флексопечать в край пленки.

На промо-акциях пакеты раздают с сувенирами, буклетами. Полноцвет делает их заметными. Клиенты носят их на улицах, продлевая рекламу.

Упаковка верхней одежды, коробок с обувью.

Подарки партнерам, клиентам на презентациях.

Выставки, конференции - с фирменным принтом.

Тираж от 3000 штук. Стоимость ниже, чем у петлевых ручек. Пакеты служат месяцами, повышая узнаваемость.

Дизайн полноцветных изображений под разные типы пакетов

Дизайн для пакетов "майка" учитывает боковые складки и ручки. Изображение размещают в центре, отступы от низа 5 см, сверху от штампа 2 см, сбоку 2 см. Заливки не больше 30% площади, линии толщиной от 0,5 мм.

Правила для "майки"

Печать только на гладких зонах, без складок и ручек. CMYK или Pantone, вектор. Логотип, акции - крупно, читаемо с 3 метров. Фон контрастный к пленке.

Для вырубной ручки отступы сверху 12 см, если рейтер - больше. Донная складка открывает плоское дно, дизайн во всю площадь. Укрепление ручки оставляют белым или лакируют.

Правила для вырубки

Элементы не ближе 3 мм к краю вырубки. Полноцвет в 6-8 красках, градиенты без швов. Макет в масштабе 1:1, сгруппирован.

В бутиках - стильные фото, минимализм. В супермаркетах - яркие акции. Дизайн повышает продажи, пакеты используют повторно.

Стоимость и тиражи полноцветной печати на упаковке

Стоимость полноцветной печати на пакетах зависит от тиража, размеров и метода. Флексография выгодна от 5000 штук, цена за пакет "майка" - 1-3 рубля. Шелкография - от 100-500 штук, дороже на 20-50%.

Формы для флексо стоят 3 руб/см² на цвет. Для 6 цветов - 18 руб/см². Нанесение добавляет 15% к цене. Больший тираж снижает себестоимость.

Тип пакета Минимальный тираж Цена за шт (пример, руб) "Майка" флексо 5000-10000 1,5-3 Вырубная флексо 5000 2-5 Шелкография 100-5000 10-30

Срочность поднимает цену на 30%. Доставка по России - от 500 руб. Крупные тиражи окупают печать за счет рекламы.

Расчет индивидуальный: размер, плотность, цвета. Заказывайте пробный тираж для теста.

Качество и стойкость краски в повседневном использовании

Полноцветная печать на пакетах держит нагрузки годами. УФ-краски фиксируются мгновенно, не трескаются. Они противостоят воде, солнцу, трению.

Флексография дает яркие цвета на активированной пленке. Корона-разряд улучшает сцепление. Краска не стирается при переноске, хранении.

Шелкография ложит толстый слой. Цвета насыщенные, устойчивы к моющим средствам. Ламинация добавляет блеск, защиту от царапин.

УФ-лучи: не выцветает 6-12 месяцев.

Влага: не размазывается.

Повторное использование: краска целая после 10-20 циклов.

Пищевые краски безопасны. Белая основа усиливает яркость. Качество проверяют на растяжение, адгезию.

Статья подготовлена фотографом компании по производству пакетов "Элит Пак" Викторией Савенко.