Если поставить рядом две двери — дорогую и дешевую — с виду они будут почти одинаковыми. Обе из стали, обе покрашены. Но дьявол, как всегда, внутри. Одна дверь прослужит лет десять, а вторую придется выкидывать через полгода, потому что она начнет скрипеть, провисать или просто перестанет закрываться.

Почему внешность обманчива

Часто бывает так: нужно закрыть проем в подсобке или на складе, и хочется максимально сэкономить. В итоге покупаются двери «гаражного» производства. Сначала они работают нормально, но уже через пару месяцев начинаются проблемы. Именно поэтому качественные технические двери стоят своих денег. Заводская сборка — это когда металл правильно подготовили, швы проварили на совесть, а на петлях не сэкономили.

Разберем пять типичных ловушек, которые прячутся под краской дешевых дверей.

1. Внутри — картон вместо нормального утеплителя

Чтобы дверь была прочной и не звенела как пустая канистра, внутри должен быть плотный материал. В хорошие двери кладут минеральную плиту (каменную вату). В дешевых ее часто заменяют обычным картоном, сложенным гармошкой, или тонким пенопластом.

Что в итоге: Дверь гремит при каждом закрытии и совсем не держит тепло. А еще, если по такой двери случайно ударить чем-то тяжелым, на ней сразу останется вмятина, потому что внутри — пустота.

2. Тонкий металл: дверь «гуляет» в проеме

По-хорошему, дверь должна быть из стали толщиной хотя бы 1.2–1.5 мм. Но ради низкой цены заводы часто берут лист 0.8 мм — это почти как консервная банка.

Что в итоге: Такую дверь ведет даже от обычного сквозняка. Металл слишком мягкий, полотно перекашивается, и дверь начинает цеплять коробку. В итоге она закрывается со второго-третьего раза и только с силой.

3. Пожалели сварки

Чтобы дверь была монолитной, внутренние перегородки (ребра жесткости) должны быть приварены ко всему листу во многих точках. На дешевых производствах сварку экономят и делают буквально пару «прихваток».

Что в итоге: От постоянных хлопков сварка отваливается. Внутри двери начинает что-то дребезжать, само полотно становится хлипким и быстро теряет форму.

4. Краска на честном слове

Порошковая покраска — штука надежная, но только если металл перед этим очистили и обезжирили. В дешевых цехах красят прямо по грязной или даже ржавой стали.

Что в итоге: Краска начинает отваливаться кусками уже через год, особенно если в помещении влажно или дверь выходит на улицу. Под краской мгновенно ползет ржавчина, и дверь теряет вид.

5. Петли, которые не тянут

Техническая дверь — штука тяжелая. Вся эта махина висит на двух петлях. В дешевых дверях ставят обычные петли без подшипников — просто трубка на штыре.

Что в итоге: Металл в петлях быстро истирается, и дверь проседает. Сначала она начинает шаркать по порогу, а потом замок перестает попадать в отверстие. Качественные двери всегда ставят на петли с подшипниками — они крутятся легко и годами не требуют ремонта.

Как не купить «пустышку»

Перед тем как платить деньги, проверьте три простых вещи:

Вес. Хорошая стальная дверь тяжелая. Если вы можете легко поднять ее одной рукой — значит, внутри картон и фольга вместо стали. Звук. Постучите по двери костяшками пальцев. Если звук звонкий и пустой — внутри сэкономили на наполнении. Звук должен быть глухим и плотным. Петли. Загляните в зазор между петлями. Там должен быть виден подшипник (небольшое кольцо или шарик).

Всегда просите паспорт на дверь. Если производитель дает реальную гарантию и не боится показать характеристики — значит, дверь прослужит долго.