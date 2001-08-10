Скрытые дефекты дешевых технических дверей: на чем экономят производители
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если поставить рядом две двери — дорогую и дешевую — с виду они будут почти одинаковыми. Обе из стали, обе покрашены. Но дьявол, как всегда, внутри. Одна дверь прослужит лет десять, а вторую придется выкидывать через полгода, потому что она начнет скрипеть, провисать или просто перестанет закрываться.
Почему внешность обманчива
Часто бывает так: нужно закрыть проем в подсобке или на складе, и хочется максимально сэкономить. В итоге покупаются двери «гаражного» производства. Сначала они работают нормально, но уже через пару месяцев начинаются проблемы. Именно поэтому качественные технические двери стоят своих денег. Заводская сборка — это когда металл правильно подготовили, швы проварили на совесть, а на петлях не сэкономили.
Разберем пять типичных ловушек, которые прячутся под краской дешевых дверей.
1. Внутри — картон вместо нормального утеплителя
Чтобы дверь была прочной и не звенела как пустая канистра, внутри должен быть плотный материал. В хорошие двери кладут минеральную плиту (каменную вату). В дешевых ее часто заменяют обычным картоном, сложенным гармошкой, или тонким пенопластом.
Что в итоге: Дверь гремит при каждом закрытии и совсем не держит тепло. А еще, если по такой двери случайно ударить чем-то тяжелым, на ней сразу останется вмятина, потому что внутри — пустота.
2. Тонкий металл: дверь «гуляет» в проеме
По-хорошему, дверь должна быть из стали толщиной хотя бы 1.2–1.5 мм. Но ради низкой цены заводы часто берут лист 0.8 мм — это почти как консервная банка.
Что в итоге: Такую дверь ведет даже от обычного сквозняка. Металл слишком мягкий, полотно перекашивается, и дверь начинает цеплять коробку. В итоге она закрывается со второго-третьего раза и только с силой.
3. Пожалели сварки
Чтобы дверь была монолитной, внутренние перегородки (ребра жесткости) должны быть приварены ко всему листу во многих точках. На дешевых производствах сварку экономят и делают буквально пару «прихваток».
Что в итоге: От постоянных хлопков сварка отваливается. Внутри двери начинает что-то дребезжать, само полотно становится хлипким и быстро теряет форму.
4. Краска на честном слове
Порошковая покраска — штука надежная, но только если металл перед этим очистили и обезжирили. В дешевых цехах красят прямо по грязной или даже ржавой стали.
Что в итоге: Краска начинает отваливаться кусками уже через год, особенно если в помещении влажно или дверь выходит на улицу. Под краской мгновенно ползет ржавчина, и дверь теряет вид.
5. Петли, которые не тянут
Техническая дверь — штука тяжелая. Вся эта махина висит на двух петлях. В дешевых дверях ставят обычные петли без подшипников — просто трубка на штыре.
Что в итоге: Металл в петлях быстро истирается, и дверь проседает. Сначала она начинает шаркать по порогу, а потом замок перестает попадать в отверстие. Качественные двери всегда ставят на петли с подшипниками — они крутятся легко и годами не требуют ремонта.
Как не купить «пустышку»
Перед тем как платить деньги, проверьте три простых вещи:
Вес. Хорошая стальная дверь тяжелая. Если вы можете легко поднять ее одной рукой — значит, внутри картон и фольга вместо стали.
Звук. Постучите по двери костяшками пальцев. Если звук звонкий и пустой — внутри сэкономили на наполнении. Звук должен быть глухим и плотным.
Петли. Загляните в зазор между петлями. Там должен быть виден подшипник (небольшое кольцо или шарик).
Всегда просите паспорт на дверь. Если производитель дает реальную гарантию и не боится показать характеристики — значит, дверь прослужит долго.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
08:33 19 Января Автодорога на "Горный воздух" в Сахалинской области закрыта для проезда
10:41 21 Января Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 09:38 Вчера Сахалинцам списали более 680 тысяч рублей пени за вывоз мусора
- 10:25 22 Января В главной библиотеке Сахалина показали документальный фильм о Гиви Манткаве
- 10:41 21 Января Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
- 15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?