Как выбрать бензиновую газонокосилку и бензиновый триммер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бензиновые газонокосилки и триммеры остаются популярным выбором для ухода за участком благодаря их мощности и независимости от электричества. Эти инструменты идеально подходят для больших территорий или сложного рельефа, где аккумуляторные аналоги быстро садятся. Правильный выбор зависит от размера участка, типа растительности и условий эксплуатации, что позволяет добиться идеального результата без лишних усилий.

Критерии выбора бензиновой газонокосилки

При покупке бензиновой газонокосилки первым делом оценивают мощность двигателя, которая измеряется в лошадиной силе. Для небольших ровных газонов площадью до 500 квадратных метров подойдет модель с 2–3 л.с., обеспечивающая легкое скашивание мягкой травы без перегрузок. На участках от 500 до 1000 квадратных метров лучше выбрать вариант с 3–4 л.с., а для обширных территорий свыше 1000 квадратных метров необходимы машины от 4 л.с. и выше — они справятся с густой растительностью и неровностями.

Ширина скашивания напрямую влияет на скорость работы: стандартные значения составляют 40–57 см, что позволяет охватывать большие площади за один проход. Регулировка высоты среза (обычно от 25 до 75 мм в нескольких позициях) дает возможность адаптировать инструмент под желаемый вид газона — от короткой стрижки до высоких лужаек. Полезны функции самохода для колесных моделей на склонах или неровной местности, а также травосборник большого объема для удобства уборки скошенной травы. Многие современные газонокосилки поддерживают мульчирование, измельчая траву в удобрение прямо на месте, или боковой выброс для больших объемов.

Материал деки (корпуса) играет ключевую роль в долговечности: стальные варианты прочны и устойчивы к ударам, пластиковые легче, но требуют осторожности с камнями. Объем топливного бака (от 0,5 до 1,5 л) определяет время непрерывной работы, а системы легкого запуска, такие как EasyStart, упрощают запуск даже в холодную погоду.

Критерии выбора бензинового триммера

Бензиновый триммер, или мотокоса, незаменим для точечной работы: он легко маневрирует в труднодоступных местах, на уклонах, вокруг деревьев или вдоль заборов. Мощность здесь варьируется от 1 до 3,5 л.с.: слабые модели до 1 л.с. хороши для тонкой травы на маленьких участках, средние (1,2–2,5 л.с.) берут высокую и густую поросль, а мощные свыше 2 л.с. справляются с кустарниками и мелкими сорняками.

Тип двигателя — важный фактор: четырехтактные моторы работают на чистом бензине, тише шумят, меньше вибрируют и имеют больший ресурс, что делает их предпочтительными для длительного использования. Двухтактные дешевле в производстве, компактнее, но требуют смешивания бензина с маслом, выделяют больше выхлопов и нуждаются в частой регулировке карбюратора. Тип штанги влияет на удобство: прямая удобна для профессионалов с длинным ножом, изогнутая — для бытовых задач с леской. Режущие элементы включают леску для мягкой травы (диаметром 2–3 мм), пластиковый или металлический нож для средней жесткости и диски для толстых стеблей.

Эргономика не менее критична: вес от 4 до 8 кг позволяет работать без быстрой усталости, T-образная или U-образная рукоятка обеспечивает контроль, а плечевой ремень распределяет нагрузку. Антивибрационные системы и складная конструкция упрощают хранение и транспортировку.

Сравнение газонокосилки и триммера

Газонокосилка ориентирована на ровные большие газоны благодаря колесной деке и широкому захвату, что делает ее эффективной для регулярного ухода. Стоит купить бензиновый триммер, если для вас важны мобильность и универсальность. Колесные модели тяжелее (25–40 кг), но требуют меньше физических усилий, в то время как легкий триммер (до 8 кг) подходит для точной работы, но утомляет при длительном использовании.

Оба инструмента автономны за счет бензинового двигателя, но газонокосилка лучше для мульчирования и сбора травы, а триммер — для подрезки краев и сорняков. Идеальный подход — комбинированный: газонокосилка для основной площади, триммер для финишной отделки.

Полезные рекомендации по покупке

Изучите отзывы о брендах вроде Champion, Husqvarna или Stihl — они лидируют по надежности в обзорах 2025–2026 годов благодаря качеству сборки и сервису. Проверяйте наличие гарантии, легкость доступа к запчастям и совместимость с насадками для расширения функционала. Перед выбором протестируйте баланс, эргономику и запуск в магазине. Учитывайте сезонность: весна-лето — пик спроса, так что планируйте заранее.