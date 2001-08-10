Не просто добавка: зачем нужна соль для посудомойки и почему обычная не подойдет
Многие владельцы посудомоечных машин воспринимают горящий индикатор отсутствия соли (обычно это значок в виде двух стрелочек) как рекомендацию, а не приказ. Мол, «моет же, и ладно, таблетки «3 в 1» справятся». Это опасное заблуждение. Специальная соль для посудомоечных машин — это не маркетинговый ход, чтобы вытянуть из вас лишние деньги, а единственный способ продлить жизнь дорогостоящему ионообменнику. Без неё ваша техника обречена на медленную «смерть» от накипи.
Давайте разберемся, что происходит внутри машинки, почему нельзя сыпать обычную «Экстру» с кухни и как этот копеечный расходник экономит вам десятки тысяч тенге.
Химия простыми словами: зачем смягчать воду?
Водопроводная вода (особенно в Алматы и других регионах Казахстана) часто бывает жесткой. Это значит, что в ней полно солей магния и кальция. При нагревании они превращаются в ту самую накипь, которую мы видим в чайниках.
Внутри каждой посудомойки есть встроенный фильтр с ионообменной смолой. Он забирает из воды «жесткие» ионы и заменяет их на «мягкие» ионы натрия. Но запас натрия в смоле не бесконечен. Спецсоль нужна именно для того, чтобы восстанавливать (регенерировать) этот ресурс.
Если соли нет: фильтр забивается кальцием и перестает работать.
Последствия: ТЭН обрастает коркой и сгорает, форсунки забиваются, а на бокалах появляются белесые подтеки, которые не отмываются.
Главный миф: «Насыплю поваренную, она же дешевле!»
Это самый частый вопрос на форумах. Химически и там, и там — хлорид натрия (NaCl). Но есть два критических отличия, из-за которых кухонная соль убивает технику:
Чистота. В пищевой соли есть примеси (йод, фтор, антислеживающие агенты, камешки). Эти добавки не растворяются и физически забивают механизм смягчения воды. Ремонт этого узла часто стоит как половина новой машины.
Размер гранул. Специальная соль — это крупные кристаллы. Они растворяются медленно и равномерно. Мелкая кухонная соль мгновенно превращается в кашу, которая склеивается в ком и блокирует проток воды.
Вердикт: Экономия в 500 тенге может вылиться в замену ионообменника ценой в 40-50 тысяч. Не рискуйте.
Как часто засыпать и сколько?
Здесь всё просто. Отсек для соли находится на дне камеры.
Перед первым запуском новой машины туда наливают воду и засыпают около 1 кг соли (пока не заполнится).
В дальнейшем досыпайте соль, как только загорится индикатор на панели.
Лайфхак: Если у вас очень жесткая вода, настройте расход соли в меню машины на максимум. Если вода мягкая — поставьте на минимум, чтобы расходник не улетал слишком быстро.
