Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Металлизированные зип-пакеты — практичная и надёжная упаковка, востребованная во множестве отраслей. Благодаря нанесённому на полимерную плёнку тонкому слою алюминия такие пакеты обладают повышенной прочностью, герметичностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Металлизация делает материал непрозрачным и защищённым от света, влаги и перепадов температур.

Главное преимущество металлизированных пакетов — выраженные барьерные свойства. Они не пропускают воздух, влагу и ультрафиолет, что особенно важно для сохранения качества продуктов с ограниченным сроком годности. Такая упаковка предотвращает выветривание аромата, окисление содержимого и развитие микроорганизмов. Это критично для товаров, чувствительных к воздействию света и влаги: упаковки для специй, кофе, чая, сухих смесей и детского питания.

Где используются металлизированные зип-пакеты

Они широко применяются для фасовки:

— Пищевых продуктов: специи, молотый кофе, чай, какао, сухие завтраки, чипсы, сухофрукты, орехи, семечки.

— Полужидких и жидких продуктов: соусы, джемы, сгущённое молоко, соки, кисломолочные напитки.

— Кормов для животных: сухие и влажные рационы, комбикорма.

— Косметических средств: шампуни, гели для душа, кремы, лосьоны в мягкой упаковке.

— Бытовой химии: порошки, гели, отбеливатели, средства для стирки и уборки.

— Фармацевтической продукции и товаров для здоровья: витамины, БАДы, саше с наполнителями.

Форматы и особенности упаковки

Форма металлизированных пакетов может различаться, однако наиболее популярны трёхшовные пакеты и дой-пак. Они устойчиво стоят на полке, обеспечивают удобный объём и совместимы с автоматическими линиями фасовки.

Зип-застёжка позволяет многократно открывать и закрывать пакет, повышая удобство использования.

Маркетинговые преимущества

Металлизированная поверхность обеспечивает отличную передачу полноцветной печати. Возможны дополнительные варианты отделки: матовое или глянцевое покрытие, тиснение, выборочное УФ-лакирование. Такие решения помогают выделить продукт среди конкурентов, усилить брендирование и повысить узнаваемость упаковки на полке.

Практичность и универсальность

Металлизированные зип-пакеты подходят как для массового производства, так и для небольших партий. Они устойчивы к транспортировке, долговечны, сохраняют презентабельный внешний вид и обеспечивают высокую степень защиты содержимого. Благодаря сочетанию функциональности и эстетики такие пакеты становятся выбором производителей, ориентированных на качество и надёжность.