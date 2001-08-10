Где используются металлизированные зип-пакеты
Металлизированные зип-пакеты — практичная и надёжная упаковка, востребованная во множестве отраслей. Благодаря нанесённому на полимерную плёнку тонкому слою алюминия такие пакеты обладают повышенной прочностью, герметичностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Металлизация делает материал непрозрачным и защищённым от света, влаги и перепадов температур.
Главное преимущество металлизированных пакетов — выраженные барьерные свойства. Они не пропускают воздух, влагу и ультрафиолет, что особенно важно для сохранения качества продуктов с ограниченным сроком годности. Такая упаковка предотвращает выветривание аромата, окисление содержимого и развитие микроорганизмов. Это критично для товаров, чувствительных к воздействию света и влаги: упаковки для специй, кофе, чая, сухих смесей и детского питания.
Они широко применяются для фасовки:
— Пищевых продуктов: специи, молотый кофе, чай, какао, сухие завтраки, чипсы, сухофрукты, орехи, семечки.
— Полужидких и жидких продуктов: соусы, джемы, сгущённое молоко, соки, кисломолочные напитки.
— Кормов для животных: сухие и влажные рационы, комбикорма.
— Косметических средств: шампуни, гели для душа, кремы, лосьоны в мягкой упаковке.
— Бытовой химии: порошки, гели, отбеливатели, средства для стирки и уборки.
— Фармацевтической продукции и товаров для здоровья: витамины, БАДы, саше с наполнителями.
Форматы и особенности упаковки
Форма металлизированных пакетов может различаться, однако наиболее популярны трёхшовные пакеты и дой-пак. Они устойчиво стоят на полке, обеспечивают удобный объём и совместимы с автоматическими линиями фасовки.
Зип-застёжка позволяет многократно открывать и закрывать пакет, повышая удобство использования.
Маркетинговые преимущества
Металлизированная поверхность обеспечивает отличную передачу полноцветной печати. Возможны дополнительные варианты отделки: матовое или глянцевое покрытие, тиснение, выборочное УФ-лакирование. Такие решения помогают выделить продукт среди конкурентов, усилить брендирование и повысить узнаваемость упаковки на полке.
Практичность и универсальность
Металлизированные зип-пакеты подходят как для массового производства, так и для небольших партий. Они устойчивы к транспортировке, долговечны, сохраняют презентабельный внешний вид и обеспечивают высокую степень защиты содержимого. Благодаря сочетанию функциональности и эстетики такие пакеты становятся выбором производителей, ориентированных на качество и надёжность.
