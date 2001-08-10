Криптовалютный арбитраж с LEO на шорт-позициях: возможности и риски

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дисклеймер

Статья не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. Приведённые стратегии и идеи могут не подходить вашей ситуации и уровню риска. Рынки высокорисковые и волатильные; ответственность за последствия лежит на читателе. Перед действиями обсудите их с квалифицированным специалистом.

Шорт-позиции в крипте: краткий разбор

Чтобы говорить про арбитраж в криптовалютах на шорт-позициях с использованием LEO, сначала нужно разобраться, что вообще такое шорт-позиция. В классическом виде шорт — это ставка на снижение цены актива. Трейдер занимает у биржи или у контрагента монеты, продаёт их по текущей цене, а позже выкупает назад, чтобы вернуть займ. Если цена за это время снизилась, разница остаётся у трейдера, если выросла — он несёт убыток.

В крипте это реализовано двумя основными способами: через маржинальную торговлю и через фьючерсы (в том числе бессрочные).

Шорт через маржу

Маржинальная торговля — это механика, где вы берёте у биржи актив «в долг». Например, занимаете BTC, продаёте его на споте и рассчитываете позже откупить дешевле. Для такого шорта:

требуется обеспечение (коллатераль) — обычно в стейблкоинах или другой ликвидной монете;

действует процент за использование заёмных средств;

есть риск маржин-колла и принудительной ликвидации, если цена идёт против позиции.

Маржинальный шорт чаще используется для более «классических» арбитражных связок между спотом и шорт-позициями, где важно именно владение базовым активом или его займом.

Шорт через фьючерсы

Фьючерсный шорт — это контрактный подход. Вы не занимаете монеты, а открываете позицию, которая отражает вашу ставку на снижение цены. В случае бессрочных фьючерсов поверх этого ещё появляется funding rate — регулярные выплаты между лонгами и шортами.

Фьючерсный арбитраж в крипте часто строится как раз вокруг таких контрактов: спот-позиция + фьючерсный шорт, спот-фьючерсный арбитраж, кросс-биржевой шорт и так далее. Для нас важно, что шорт-позиции в этой схеме — не просто «игра против рынка», а часть структурной сделки.

Почему шорт востребован в арбитраже

Шорт-позиции и арбитраж связаны достаточно тесно. В простейшем виде арбитраж — это попытка зафиксировать ценовое рассогласование без зависимости от направления рынка. Например, купить актив там, где он дешевле, и одновременно зашортить (или продать) там, где он дороже.

В крипте это может выглядеть так:

на одной бирже актив недооценён по отношению к индексу;

на другой — переоценён;

через шорт-позиции и спот-покупку вы выстраиваете конструкцию, в которой итог зависит не от общего тренда, а от схождения цен.

Отсюда интерес к LEO арбитражу крипты на шортах: если удаётся структурировать сделку так, чтобы направление рынка было вторично, шорт становится инструментом выравнивания, а не чистой спекуляцией «вниз».

Арбитраж вокруг шорта

Спот–фьючерс (carry, basis)

Один из базовых сценариев — спот-фьючерсный арбитраж. Его логика:

вы покупаете актив на спотовом рынке;

одновременно открываете шорт по фьючерсам на тот же актив;

контролируете разницу между спотовой ценой и ценой фьючерса (basis).

Если фьючерс торгуется заметно выше спота и при этом funding rate и комиссии позволяют, такая конструкция выглядит как попытка «закрепить» эту разницу. Но важно понимать: это не фиксированный купон, а плавающая структура, где funding, комиссии и движение рынка влияют на итоговый результат.

Кросс-биржевой шорт-арбитраж

Другой вариант — кросс-биржевой арбитраж с участием шортов. Например:

на Бирже А вы открываете шорт фьючерса;

на Бирже B покупаете тот же актив на споте;

разница цен и условий формирует основу сделки.

Такие конструкции требуют хорошего понимания ликвидности, комиссий, условий margin и того, как биржи обрабатывают резкие движения рынка. Здесь шорт — часть пары, а не отдельная ставка «на падение».

Структуры «лонг LEO / шорт другой актив» и наоборот

Есть и более сложные идеи, в которых токен LEO включён в связку. Прямые схемы описывать не будем, но логика примерно такова:

в некоторых случаях трейдер держит лонг по биржевому токену (например, LEO) ради комиссионных преимуществ, а шорт использует по другому активу;

в других — наоборот: сокращает экспозицию к токену биржи, используя шорт-позиции по связанным инструментам.



Важно, что LEO здесь выступает больше как элемент инфраструктуры: он влияет на комиссии, уровни скидок, доступ к определённым условиям. Собственно, арбитраж в криптовалютах на шорт-позициях с использованием LEO — это не «игра против рынка LEO», а использование токена для оптимизации всей цепочки операций.

Комиссии, funding и роль LEO

Торговые комиссии при открытии и закрытии шорта

Каждая шорт-позиция — это не только потенциальный финансовый результат, но и набор комиссий:

комиссия за открытие позиции (taker/maker);

комиссия за закрытие;

в маржинальной торговле — проценты за использование заёмных средств.

Если стратегия предполагает частые входы и выходы, суммарная комиссия становится одним из ключевых параметров. Без её учёта любая «красивая» схема превращается в теорию, не выдерживающую реальной торговли.

Funding rate и его влияние на результат

В бессрочных фьючерсах к этому добавляется funding rate — периодические выплаты между участниками с лонгом и шортом. Он может быть как положительным, так и отрицательным для шорта:

если funding положительный для шортистов, они получают выплату;

если отрицательный — платят сами.

Спот-фьючерсный арбитраж, шорт-позиции и арбитраж вообще невозможно оценивать без учёта funding. В некоторые периоды funding может менять знак, уходить в аномальные значения и полностью переворачивать итоговую картину.

Как скидки по комиссии через LEO «поднимают пол» стратегии

Биржевые токены, включая LEO, часто дают скидки:

на спотовые комиссии;

на комиссии фьючерсных сделок;

иногда на маржинальные проценты.

Для шорт-арбитража это означает, что:

вы можете работать с чуть более узкими спредами;

часть погрешностей в расчётах нивелируется меньшими издержками;

общая нагрузка по комиссиям снижается.

LEO не делает сделку автоматически «плюсовой», но позволяет немного поднять «пол» стратегии: то, что без скидок по комиссиям выглядело бессмысленным, с учётом LEO может стать хотя бы нейтральным по расходам.

Пошаговая математика сделки на простых цифрах

Чтобы увидеть влияние комиссий и funding, представим сильно упрощённый пример. Цифры условные, задача — показать логику, а не реальную доходность.

Допустим, у вас есть 1 000 USDT. Вы:

покупаете 0,1 BTC на споте по цене 10 000 USDT за BTC (то есть 1 000 USDT на 0,1 BTC);

одновременно открываете шорт 0,1 BTC в бессрочном фьючерсе по той же цене.

Через некоторое время цена остаётся близкой к 10 000, но:

basis (разница спот/фьючерс) немного схлопнулся;

вы получили несколько выплат funding в пользу шорт-позиции;

на каждое действие вы заплатили комиссию.

Если комиссия на споте и фьючерсе, условно, 0,1%, а с учётом LEO — 0,06%, то:

без LEO вы платите 1 USDT за вход на споте и 1 USDT за вход на фьючерс, плюс ещё столько же за выход;

с LEO — по 0,6 USDT в каждую сторону.

На простом цикле это уже даёт разницу в несколько условных единиц. При этом funding, допустим, за период принёс вам 6–8 USDT. В итоге:

без LEO значимая часть этой суммы ушла бы в комиссии;

с LEO остаётся чуть больше «чистого» результата после издержек.

Важно: этот пример намеренно сглажен. В реальности добавятся:

изменение цены и проскальзывание;

возможные поправки по марже;

наложение нескольких циклов funding.



Но именно так шаг за шагом и строится математика шорт-арбитража: вход, выход, комиссия, funding, влияние биржевого токена.

Основные риски шорт-арбитража

Риск реколла и шорт-сквиза

В маржинальных шортах существует риск возврата заёмных монет (recall), а на рынке в целом — риск шорт-сквиза, когда:

цена резко идёт вверх;

по шортам срабатывают стопы и ликвидации;

выкуп позиций только подталкивает рост ещё выше.

Даже если исходная идея была арбитражной, в момент резкого движения рынок может начать «выдавливать» шортистов из позиций.

Изменения funding в неожиданный момент

Funding rate — величина переменная. Сегодня он небольшое положительное число для шортов, завтра может стать отрицательным и начать «съедать» результат. В долгой конструкции спот-фьючерсного арбитража это критично: стратегия, которая в теории выглядит ровной, на практике становится чувствительной к смене funding.

Ошибки с плечом и ликвидацией

LEO арбитраж крипты на шортах часто предполагает использование плеча. И здесь появляется классический набор рисков:

слишком большое плечо на фоне высокой волатильности;

недооценка того, как быстро приближается уровень ликвидации;

отсутствие чёткой системы контроля за размером позиции и совокупными рисками по счёту.

Одна ошибка с плечом способна обнулить месяцы аккуратной работы.

Кому подходит шорт-арбитраж, а кому лучше не лезть

Шорт-позиции и арбитраж требуют не только технических навыков, но и определённого склада характера. Нужны:

терпение и готовность к длительным периодам, когда стратегия даёт около нулевой динамики;

дисциплина в работе с плечом, стопами и лимитами по объёму;

понимание маржинальных рисков на конкретной бирже;

готовность постоянно отслеживать funding, комиссии, изменения в регламентах.

Если у трейдера нет опыта работы с деривативами и маржой, шорт-арбитраж лучше воспринимать не как «безрисковый процент», а как сложный инструмент, требующий времени на обучение и тестирование.

Тому, кто ожидает простого «спот–шорт и готово», такое направление торговли вряд ли подойдёт. Гораздо честнее признать, что даже структурированные сделки, вроде спот-фьючерсного арбитража в крипте, остаются подвержены рыночным и техническим рискам.

Выводы

Арбитраж крипты с LEO на шортах — это не отдельный вид «волшебного» заработка, а комбинация:

обычной логики шорт-позиции;

структурных арбитражных связок (спот–фьючерс, кросс-биржевой арбитраж и т.п.);

комиссионной инфраструктуры конкретной биржи, где LEO или другой токен помогает немного смягчить издержки.

Ключ к адекватным ожиданиям — видеть в LEO не источник гарантированного дохода, а инструмент оптимизации условий: снижения торговых комиссий, работы с меньшими спредами, более аккуратного ведения сделок.

Шорт-арбитраж в крипте может быть частью продуманной стратегии, но только при условии, что трейдер понимает маржинальные риски, следит за funding rate, оценивает влияние комиссий и не воспринимает никакую связку как «безрисковую». В противном случае даже самая аккуратная конструкция на бумаге превращается в набор уязвимостей в реальном рынке.