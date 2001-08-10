Как получить дебетовую карту с бесплатным снятием наличных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Несмотря на то, что цифровые платежи доминируют, наличные деньги по-прежнему играют важную роль. Оплата услуг, мелкие покупки в местах без терминалов — ситуации, когда нужны купюры, возникают регулярно. И здесь главный враг — комиссия банкомата, которая может «съесть» ощутимую сумму, особенно при частом снятии. Хорошая новость: заказать карту с бесплатным получением наличных вполне реально.

Понимание условий «бесплатности»

Первое правило — внимательно читать условия оффера. «Бесплатное снятие» часто имеет оговорки:

Без дополнительных платежей — только в банкомате банка-эмитента. Самый распространенный вариант, когда банк позволяет снимать деньги без комиссии только в своих собственных банкоматах. Снятие в устройствах других организаций будет стоить денег (комиссия вашего банка плюс комиссия банка-владельца ATM).

Партнерские сети. Некоторые банки договариваются с другими кредитными организациями или крупными сетями (например, банкоматы в супермаркетах), создавая обширную зону обслуживания без комиссий.

Даже при бесплатном снятии в «своих» банкоматах может существовать лимит на сумму за одну операцию или на общую сумму снятий в месяц без комиссии. Превышение лимита — повод для списания комиссии.

Условия обслуживания. Бесплатное снятие может быть привязано к выполнению определенных условий: поддержание минимального остатка на счете, ежемесячное зачисление зарплаты/пенсии, подключение определенного пакета услуг или совершение минимального количества операций по карте в месяц.

Шаги к получению нужной карты

Ответьте себе на вопросы: как часто вы снимаете наличные? Какие суммы обычно нужны? Где вы чаще всего находитесь (район, город, область)? Где расположены банкоматы интересующих банков? А также нужны ли вам дополнительные опции: кэшбэк, бесплатное СМС-информирование, мобильный банк, страховки?

Не поленитесь потратить время на сравнение. Зайдите на официальные сайты крупных и надежных банков, а также на агрегаторы финансовых услуг. Ищите разделы с описанием тарифов дебетовых карт. Ключевые слова для поиска: «условия снятия наличных», «комиссия за снятие», «бесплатные банкоматы», «тарифы карт».

При изучении тарифа конкретной карты найдите пункт про снятие наличных в банкоматах банка-эмитента. Убедитесь, что комиссия действительно 0% или отсутствует при соблюдении условий.

Внимательно изучите лимиты: максимальная сумма за одно снятие, месячный лимит на бесплатные операции. А потом сопоставьте их со своими потребностями.

Важно посмотреть и на общие условия обслуживания карты: ежемесячная/годовая плата, условия ее отмены, стоимость других услуг.

После анализа потребностей и банковских предложений выберите лучшие для себя. Иногда простая карта с бесплатным обслуживанием, но ограниченной сетью своих банкоматов рядом с вами будет лучшим выбором, чем карта с обширной партнерской сетью, но взимающая плату за само владение.

Выбрав, оформите заявку. Это можно сделать:

Онлайн: на сайте банка или через его мобильное приложение. Самый быстрый и удобный способ. Понадобится паспорт и иногда ИНН или другие документы.

В отделении. Если вам нужна консультация менеджера или вы предпочитаете личный контакт. Записаться можно заранее через сайт или приложение банка.

Заявка рассматривается быстро, часто решение принимается за несколько минут (онлайн) или часов. После одобрения пластик либо доставят курьером либо его можно будет забрать в указанном отделении банка.

Важные нюансы и советы

«Бесплатное снятие» не равно бесплатному обслуживанию. Убедитесь, что вас устраивает плата за пользование карточкой.

Условия внутри страны чаще всего не распространяются на зарубежные банкоматы. Там почти всегда берется комиссия (и вашего банка, и банка-владельца ATM), а также может применяться невыгодный курс конвертации.

И конечно, не забывайте о безопасности: снимайте наличные в банкоматах, расположенных в безопасных, освещенных местах (отделения банков, крупные торговые центры). Прикрывайте клавиатуру рукой при вводе ПИН-кода и не принимайте помощь посторонних.