Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня шевроны — эти нашивки в виде углов или полос — можно увидеть где угодно: на военной форме, спортивной одежде, модных свитшотах и даже детских рюкзаках. Они стали универсальным элементом декора, символом принадлежности к определенной группе или просто стильным акцентом. Однако их путь к массовой популярности был долгим и начался он отнюдь не на подиумах, а на полях сражений. История шевронов — это увлекательное путешествие от сугубо утилитарного армейского знака отличия до важной детали мирового модного гардероба.

Военное прошлое: знаки отличия и практичность

Историки считают, что первые аналоги шевронов появились еще в Средневековье. Рыцари в доспехах нуждались в опознавательных знаках, которые были бы видны на большом расстоянии. Изначально это могли быть нашитые полосы ткани или кожаные детали на рукавах и плечах, указывающие на ранг или принадлежность к определенному отряду. Однако настоящую систематизацию шевроны получили гораздо позже, в эпоху наполеоновских войн, когда европейские армии стали массовыми и потребовалась четкая система визуального различия солдат и офицеров.

Классический шеврон в виде угла, направленного вниз, стал широко использоваться в XIX веке, в частности, в армиях Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. Он выполнял сразу несколько практических функций. Во-первых, он обозначал выслугу лет и воинский стаж. Количество шевронов и их расположение на рукаве позволяло быстро определить, с кем имеешь дело — с новобранцем или ветераном. Во-вторых, в кавалерии шевроны, нашитые на сгибе локтя, часто укрепляли эту часть мундира от истирания.

В русской армии шевроны, известные как «нашивки за ранение» или «знаки отличия», также получили распространение. Они могли указывать не только на срок службы, но и на принадлежность к определенному роду войск или гвардии. Цвет, форма и количество шевронов строго регламентировались уставами, создавая сложную иерархическую систему, понятную каждому военнослужащему. Эта армейская дисциплина и четкость и заложила основу их будущего узнаваемого стиля.

Переход в гражданскую моду: бунт и униформа

Первый массовый выход шевронов за пределы казарм произошел в середине XX века, и носил он характер протеста. После Второй мировой войны бывшие солдаты, вернувшиеся к гражданской жизни, иногда продолжали носить элементы своей формы, в том числе и шевроны, как символ пережитого опыта и братства. Это был жест молчаливого бунта, своеобразная связь с недавним прошлым. Позже, в 1960-х годах, хиппи, выступавшие против войны во Вьетнаме, начали носить военную одежду и нашивки, переосмысливая их значение и превращая символы армии в символы антивоенного движения.

Следующий виток популярности шевронам подарила уличная культура и спорт. В 1970-1980-х годах американские школьники и студенты стали активно носить бейсбольные и футбольные куртки-варенки, которые часто украшались шевронами с символикой команды или учебного заведения. Это был уже не протест, а демонстрация принадлежности к определенной социальной группе, команде, «стае». Шеврон стал знаком идентичности в молодежной среде, а его размещение на одежде — частью самовыражения.

Современное положение: от высокой моды до повседневности

В XXI веке шеврон окончательно утратил свое исключительно военное значение и стал полноправным игроком на модной сцене. Люксовые бренды Chanel и Balenciaga неоднократно использовали его в своих коллекциях, подняв статус простой нашивки до уровня высокого искусства. Они комбинировали шевроны с дорогими тканями, украшали их бисером и вышивкой, делая их центральным элементом дизайна. Это показало, что данный элемент обладает огромным декоративным потенциалом.

Как отмечают консультанты компании «A&P Group», в масс-маркете шевроны стали символом стиля унисекс и смарт-кэжуал. Их можно увидеть на свитшотах, ветровках, джинсовых куртках и головных уборах. Производители используют их для придания одежде динамичного, слегка спортивного вида. Современные шевроны делают из самых разных материалов: от традиционного сукна и фетра до кожи, бархата и даже пластика. Они могут быть не только нашитыми, но и приклеенными, напечатанными или выполненными в технике вышивки.