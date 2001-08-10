Классические искусственные новогодние ели - вечная магия праздника в вашем доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый год невозможно представить без пушистой красавицы в гостиной. Она собирает вокруг себя всю семью. Дарит ощущение чуда и волшебного ожидания. Многие до сих пор ищут живую ель. Но всё больше людей выбирают практичные искусственные модели. Особенной популярностью пользуются классические варианты. Они создают тот самый знакомый с детства образ. В этом материале мы расскажем про классические искусственные ели. Покажем их главные преимущества и поможем с выбором.

Что такое классическая искусственная ель?

Это самый распространённый и любимый тип искусственных деревьев. Их ветви создаются из множества тонких полосок. Материалом служит качественная плёнка из ПВХ. Иголки крепятся на проволочную основу. Такая технология обеспечивает невероятную пушистость. Готовая ель выглядит очень объёмно и нарядно. Она сразу создаёт праздничную атмосферу в комнате.

Главное отличие от новогодней литой елки — способ создания хвои. Здесь иголки плоские, но их очень много. Они образуют густой, мягкий и визуально тёплый покров. Классические модели часто называют «лапниками» за их схожесть. Они напоминают пушистые ветви настоящей лесной ели. Это традиционный и очень уютный вариант для дома.

Преимущества классических искусственных елей

Почему эти модели уже много лет не теряют актуальности? Они обладают рядом неоспоримых достоинств. Идеально подходят для семейных праздников.

Неповторимая пушистость и объём. Ветви создают плотный, роскошный силуэт. Даже небольшая ель смотрится богато и празднично.

Лёгкость сборки и ухода. Дерево быстро собирается по ярусам. После праздника его так же легко разобрать. Пыль с хвои можно стряхнуть или сдуть феном.

Доступная цена и разнообразие. Это самый демократичный вариант. Позволяет менять высоту или стиль ели без больших затрат.

Такие ели безопасны для детей и животных. Они не имеют запаха и не вызывают аллергии. Качественная плёнка ПВХ не поддерживает горение. Это важный фактор для спокойного праздника. При правильном хранении ель прослужит много лет.

Топовые модели в ассортименте магазина

Каждая модель имеет свои особенности. Вот несколько популярных вариантов.

Ель пушистая.

Эта модель — эталон классического новогоднего дерева. Она отличается очень густой и длинной хвоей. Ветви расположены часто, создавая плотный конус. Ель представлена в нескольких размерах. От компактной 1.2 метра до величественной 2.4 метра. Она идеально держит форму и не теряет иголки.

Ель «Зимняя сказка».

Модель с более нежным и изящным силуэтом. Ветви слегка приподняты вверх. Это создаёт эффект лёгкости и ажурности. Хвоя имеет красивый изумрудный оттенок с лёгким матовым блеском. Такая ель отлично подходит для небольших комнат. Она визуально не перегружает пространство.

Ель «Премиум классик».

Для ценителей безупречного качества. Эта модель максимально приближена к идеалу. Она сочетает в себе пушистость и чёткую геометрию. Ветви расположены в строгом порядке. Каждый ярус аккуратно прикрывает крепление нижнего. Смотрится такая ель дорого и статусно.

Классика или литьё: что выбрать?

Этот вопрос часто возникает у покупателей. Каждое решение имеет свои сильные стороны. Классическая ель — это про уют, традиции и пушистый объём. Новогодняя литая елка — про высокий реализм и премиальную эстетику.

Сравним их по ключевым параметрам:

Внешний вид. Классика даёт пышный, немного сказочный образ. Литьё точно копирует живую сосну или пихту. Прочность. Литые иглы практически не ломаются. Классические ветви требуют более аккуратного обращения. Бюджет. Классические модели обычно доступнее. Это отличный старт для создания семейной традиции.

Совет: выбирайте исходя из ваших приоритетов. Если важна максимальная натуральность — рассмотрите литьё. Если хотите тёплую праздничную атмосферу — вам подойдёт классика. Оба варианта можно найти в нашем магазине.

Как продлить жизнь классической ели?

Уход за таким деревом очень прост. После праздника аккуратно снимите украшения. Слегка стряхните пыль или пройдитесь пылесосом на малой мощности. Не используйте воду или химические средства. Разберите ель, начиная с верхних ветвей.

Храните дерево в фирменной коробке или чехле. Желательно в горизонтальном положении. Это предотвратит деформацию ветвей. Выбирайте сухое место, вдали от солнечных лучей. Тогда ваша ель будет встречать с вами много Новых годов. Она станет верным спутником праздника.

