Разнообразные статьи на актуальные темы
Как запустить сайт интернет-магазина и автоматизировать отчётность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почему не стоит останавливаться на маркетплейсах
Большие маркетплейсы предлагают предпринимателям несколько важных преимуществ:
готовая база клиентов, которая доверяет сервису
удобство логистики
помощь с организацией доставки, возвратами и хранением товаров
Однако есть и минусы: например, высокие комиссии, сложность в создании узнаваемого бренда и необходимость следовать правилам платформы. Создание отдельного собственного интернет-магазина помогает усилить бренд, выше подниматься в поисковой выдаче и наращивать престиж.
Создание сайта для магазина
Создать сайт для интернет магазина гораздо проще, чем может показаться. Для этого не нужно создавать код с нуля, поскольку существуют конструкторы сайтов с готовыми шаблонами и набором простых инструментов, которые позволяют максимально быстро собрать и запустить магазин. Конструкторы работают по принципу визуального редактора: любой элемент сайта, включая кнопки, блоки, текст и картинки, можно перемещать и изменять в реальном времени, при этом создатель сайта видит его практически как конечный посетитель.
Например, конструктор Site.pro предлагает библиотеку из 200 готовых шаблонов как для магазинов, так и прочих видов сайтов. Также можно создать дизайн самостоятельно или с помощью ИИ.
Встроенный в конструктор искусственный интеллект создаёт уникальные сайты по описанию. Для этого нужно описать бизнес, включив название, цветовую палитры и желаемые элементы сайта (список услуг, контакты, карту и т.д.), после чего программа сама сгенерирует дизайн. Итоговый сайт наполнен текстом и иллюстрациями, которые можно перегенерировать или заменить на собственные. Сайт можно редактировать вручную, или через команды ИИ-чату. ИИ распознаёт текстовые и голосовые команды и позволяет редактировать сайт максимально быстро без необходимости разбираться в меню и настройках.
Например, ИИ способен добавлять кнопки, меню, блоки, перемещать их, менять цвета, шрифты, удалять объекты, изменять их размер и другие свойства.
Таким образом, с ИИ-конструктором возможно создать дизайн интернета-магазина и запустить его всего за день.
Интеграция магазина с ERP-системой
Управление магазином — это сложный процесс, в котором задействовано ведение бухгалтерии, управление складом, а также ведение клиентской базы. Для малого и среднего бизнеса подойдёт программа, которая объединяет онлайн-бухгалтерию с CRM и ERP.
Создавая магазин в конструкторе Site.pro, вы можете подключить синхронизацию с Site.pro ERP. Site.pro ERP объединяет три ключевых сервиса для бесшовной организации бизнес-процессов: конструктор, бухгалтерию и электронную почту.
Онлайн-бухгалтерия помогает автоматически формировать отчеты, включая налоговые декларации, выставление счетов, КУДиР. Программа доступна на всех устройствах с выходом в интернет: планшет, телефон, компьютер.
Создание бизнес-почты
Профессиональная почта делает коммуникацию с клиентами и партнёрами удобнее и эффективнее.
Люди чаще открывают письма, которые были отправлены с бизнес-доменов, например hello@yourstore.ru. Уникальная почта помогает бизнесу выглядеть профессионально, несмотря на то, что сам домен стоит дешёво. При этом почта Site.pro защищена современными протоколами безопасности, предотвращает спам и кражу данных, а также позволяет настроить переадресацию писем.
Подключение интеграций
Site.pro ERP поддерживает интеграции с маркетплейсами, другими интернет-магазинами, кассами и банками. Система автоматически синхронизирует данные о заказах и платежах, что помогает упростить управление складом и бухгалтерский учёт. На основе заказов автоматически создаются счета-фактуры и списания.
Управление складом
Для удобного управления складом в Site.pro ERP существуют модуль продаж, покупок, электронной коммерции и возврата продаж.
Система позволяет создавать документы продаж, внутренние перемещения товаров и возвраты, коммерческие предложения и списания. Их можно выгрузить из программы в удобном формате или отправлять клиентам напрямую по электронной почте не выходя из программы. Также в складском учёте можно настроить товары и услуги поставщиков. В Site.pro можно отслеживать остатки товаров по складу, артикулы, поставщику и другим параметрам.
Кроме того, модуль отслеживает перемещение товара между складами. Это помогает обеспечивать контроль за движением товара и прозрачность учёта. Пользователь может регистрировать, редактировать и удалять возвраты.
Преимущества Site.pro ERP
Соединив интернет-магазин с Site.pro ERP, предприниматель получает возможность автоматизировать учёт, тем самым значительно сократив время, потраченное на обработку документов, контроль продаж и остатков, создание деклараций и отчётности. Вы можете настроить программу под конкретные потребности своего бизнеса, подключив интеграции и аналитику.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
11:28 Сегодня На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
08:57 Сегодня Хоккейный клуб "Сахалинские Акулы" начинает выездную серию в Туле
09:30 Сегодня Три автомобиля столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
09:35 Сегодня Годовалый ребенок пострадал в ДТП на Сахалине
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
13:57 14 Ноября Свыше 100 тысяч Пушкинских карт выпустили дальневосточники в ВТБ
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 10:16 Сегодня Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях
- 09:02 Вчера Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
- 17:51 19 Ноября Улица Калинина в Аниве превратилась в арт-пространство
- 17:27 19 Ноября Школьники посетили «Урок чистой воды» от «РВК-Сахалин»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?