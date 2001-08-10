Как запустить сайт интернет-магазина и автоматизировать отчётность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почему не стоит останавливаться на маркетплейсах

Большие маркетплейсы предлагают предпринимателям несколько важных преимуществ:

готовая база клиентов, которая доверяет сервису удобство логистики помощь с организацией доставки, возвратами и хранением товаров

Однако есть и минусы: например, высокие комиссии, сложность в создании узнаваемого бренда и необходимость следовать правилам платформы. Создание отдельного собственного интернет-магазина помогает усилить бренд, выше подниматься в поисковой выдаче и наращивать престиж.

Создание сайта для магазина

Создать сайт для интернет магазина гораздо проще, чем может показаться. Для этого не нужно создавать код с нуля, поскольку существуют конструкторы сайтов с готовыми шаблонами и набором простых инструментов, которые позволяют максимально быстро собрать и запустить магазин. Конструкторы работают по принципу визуального редактора: любой элемент сайта, включая кнопки, блоки, текст и картинки, можно перемещать и изменять в реальном времени, при этом создатель сайта видит его практически как конечный посетитель.

Например, конструктор Site.pro предлагает библиотеку из 200 готовых шаблонов как для магазинов, так и прочих видов сайтов. Также можно создать дизайн самостоятельно или с помощью ИИ.

Встроенный в конструктор искусственный интеллект создаёт уникальные сайты по описанию. Для этого нужно описать бизнес, включив название, цветовую палитры и желаемые элементы сайта (список услуг, контакты, карту и т.д.), после чего программа сама сгенерирует дизайн. Итоговый сайт наполнен текстом и иллюстрациями, которые можно перегенерировать или заменить на собственные. Сайт можно редактировать вручную, или через команды ИИ-чату. ИИ распознаёт текстовые и голосовые команды и позволяет редактировать сайт максимально быстро без необходимости разбираться в меню и настройках.

Например, ИИ способен добавлять кнопки, меню, блоки, перемещать их, менять цвета, шрифты, удалять объекты, изменять их размер и другие свойства.

Таким образом, с ИИ-конструктором возможно создать дизайн интернета-магазина и запустить его всего за день.

Интеграция магазина с ERP-системой

Управление магазином — это сложный процесс, в котором задействовано ведение бухгалтерии, управление складом, а также ведение клиентской базы. Для малого и среднего бизнеса подойдёт программа, которая объединяет онлайн-бухгалтерию с CRM и ERP.

Создавая магазин в конструкторе Site.pro, вы можете подключить синхронизацию с Site.pro ERP. Site.pro ERP объединяет три ключевых сервиса для бесшовной организации бизнес-процессов: конструктор, бухгалтерию и электронную почту.

Онлайн-бухгалтерия помогает автоматически формировать отчеты, включая налоговые декларации, выставление счетов, КУДиР. Программа доступна на всех устройствах с выходом в интернет: планшет, телефон, компьютер.

Создание бизнес-почты

Профессиональная почта делает коммуникацию с клиентами и партнёрами удобнее и эффективнее.

Люди чаще открывают письма, которые были отправлены с бизнес-доменов, например hello@yourstore.ru. Уникальная почта помогает бизнесу выглядеть профессионально, несмотря на то, что сам домен стоит дешёво. При этом почта Site.pro защищена современными протоколами безопасности, предотвращает спам и кражу данных, а также позволяет настроить переадресацию писем.

Подключение интеграций

Site.pro ERP поддерживает интеграции с маркетплейсами, другими интернет-магазинами, кассами и банками. Система автоматически синхронизирует данные о заказах и платежах, что помогает упростить управление складом и бухгалтерский учёт. На основе заказов автоматически создаются счета-фактуры и списания.

Управление складом

Для удобного управления складом в Site.pro ERP существуют модуль продаж, покупок, электронной коммерции и возврата продаж.

Система позволяет создавать документы продаж, внутренние перемещения товаров и возвраты, коммерческие предложения и списания. Их можно выгрузить из программы в удобном формате или отправлять клиентам напрямую по электронной почте не выходя из программы. Также в складском учёте можно настроить товары и услуги поставщиков. В Site.pro можно отслеживать остатки товаров по складу, артикулы, поставщику и другим параметрам.

Кроме того, модуль отслеживает перемещение товара между складами. Это помогает обеспечивать контроль за движением товара и прозрачность учёта. Пользователь может регистрировать, редактировать и удалять возвраты.

Преимущества Site.pro ERP

Соединив интернет-магазин с Site.pro ERP, предприниматель получает возможность автоматизировать учёт, тем самым значительно сократив время, потраченное на обработку документов, контроль продаж и остатков, создание деклараций и отчётности. Вы можете настроить программу под конкретные потребности своего бизнеса, подключив интеграции и аналитику.