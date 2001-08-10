Как организовать рацион кормящей кошки и почему лучше выбрать готовый корм
Беременность и вскармливание потомства — сложный период для кошки. На состояние организма матери и котят влияют многочисленные факторы. Особенно сильно — качество рациона. Хозяин должен обеспечивать животных необходимым питанием. Но составить оптимальный рацион непросто. Особенно, если кошка забеременела и родила впервые, и хозяин никогда раньше не менял ее питание.
Общие рекомендации по питанию кормящей кошки
Для кошки, вскармливающей потомство, рацион должен быть калорийным и тщательно сбалансированным. Котята кормятся только материнским молоком в течение 1–2 месяцев, далее начинается прикорм. На протяжении этих месяцев активного кормления кошка должна получать значительно больше калорий, чем до того, как забеременела и родила.
Рацион на этот период должен быть таким, чтобы:
- в полной мере восполнять энергетические затраты;
- ускорить восстановление организма родившей кошки;
- поддерживать достаточное образование молока и его питательность;
- восполнять дефицит питательных веществ в организме кошки.
Кормить кошку необходимо малыми порциями, но через короткие промежутки времени. Кушать питомица должна 5–6 раз в день. Сама кошка будет просить еду чаще, поскольку ее организм требует восполнение энергии. Нельзя допускать, чтобы питомица долго оставалась голодной, так как из-за этого ухудшится образование молока.
Вне зависимости от того, чем питалась кошка до беременности — домашним рационом или промышленными кормами, ее новый рацион должен обеспечивать поступление калорий и нутриентов примерно в 1,5 раза больше прежнего. Обратитесь к ветеринарному врачу, который рассчитает величину порций и периодичность приемов пищи с учетом возраста, физического состояния, породы кошки, количества котят в помете.
Иногда кормящие кошки плохо едят. Обычно это наблюдается сразу после родов и не должно вызывать беспокойства. Просто организму питомицы нужно восстановиться. Помимо этого, кошки, будучи хищными животными, поедают собственную плаценту, которая содержит большое количество питательных веществ. Поэтому после родов питомцу и не хочется есть.
Лучше кормить родившую кошку не домашним рационом, а готовыми кормами. Они разработаны с учетом потребностей питомицы в питательных веществах. Часто такая продукция полезна и для подрастающих котят, у которых потребности практически такие же, как у матери.
Почему лучше покупать полнорационные готовые корма
Главное в рационе кормящей кошки — сбалансированность. Без этого невозможно обеспечить здоровье питомицы и ее котят. Самый удобный и простой вариант подбора рациона — покупка полнорационных кормов. Качественная продукция в полной мере закрывает потребности организма в питательных веществах. Кормя питомицу такими кормами, не придется дополнительно покупать для нее витаминные комплексы, биодобавки.
Покупайте корма, специально разработанные для беременных и кормящих кошек. Например, корм AJO KITTEN & MOM. Если подобной продукции не нашлось в зоомагазинах, предложите кошке корм для новорожденных котят. По нутриентам и калориям он тоже подойдет под потребности питомицы.
Почему лучше покупать не стандартный корм, а специальный для беременных и кормящих кошек:
- в нем больше протеинов и жиров, необходимых для выработки молока и восстановления материнского организма;
- повышено содержание кальция и фосфора — минералов, которые поддерживают здоровье костей у матери и котят;
- в составе есть токоферол, который повышает иммунитет, ослабленный после родов;
- омега-кислоты положительно влияют на состояние шерсти и кожи;
- в состав входит аминокислота таурин, жизненно важная для организма кошки;
- обязательно присутствуют фруктоолигосахариды — нерастворимые углеводные волокна, которые выполняют функцию пребиотиков, предотвращают нарушение пищеварения, восстанавливают кишечную микрофлору.
Недопустимо соединять домашний рацион и сухие корма, так как это нарушит баланс питательных веществ и калорийность рациона, а также может стать причиной нарушений в работе пищеварения. Если выбрали сухой полнорационный корм, то покупайте и давайте только его.
