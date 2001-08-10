Маяк Анива — заброшенный страж Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одной из главных достопримечательностей Сахалинской области принято считать маяк на мысе Анива. Но почему же это место стало символом региона? Попробуем разобраться.

История маяка на мысе Анива

Уникальная башня маяка на мысе Анива, расположенная на южной оконечности острова Сахалин, появилась в 1939 году, когда полуостров находился под управлением Японии и носил название Карафуто. Его строительство стало настоящим инженерным подвигом: материалам и рабочим приходилось добираться морем к труднодоступной скале Сивучьей у мыса, где бушующие течения, частые туманы и подводные каменные банки делали навигацию крайне опасной.

Согласно японским инженерным планам, проектом руководил Синобу Миура, который спроектировал башню 31 метра в высоту и горизонтом до света маяка порядка 30-35 км. После окончания строительства маяк получил японское наименование Нако-Сиретоко-Мисаки, что переводится как «на краю земли», подчёркивая изолированность и драматичность места.

С момента возвращения юга Сахалина в состав СССР в 1945 году башня функционировала как советский маяк, затем как российский, пока в последние десятилетия не прекратила регулярную службу и стала объектом культурно-исторического наследия.

Легенды, окружающие маяк, связаны с его трудным доступом: рассказы о том, как штормы отрезали доставку материалов, как смотрители на верхних этажах зимовали вдвоём или больше недель без смены, добавляют объекту ореол романтики и суровой красоты.

Архитектурные особенности

Архитектурно маяк на мысе Анива представляет собой массивную круглую башню из армированного бетона, возведённую на малой скале вблизи моря. По данным источников, высота башни составляла около 31 метра, плюс основание возвышения, что давало свету маяка значительную обзорность.

Внутри здания этой достопримечательности Сахалина было устроено девять уровней: цокольный этаж с оборудованием, кухня, жилые помещения для смотрителей, склад, система звукового сигнала и фонарь. На внешней поверхности башни просматриваются следы интенсивной эксплуатации: окна, коррозия, остатки креплений антенн и световых устройств.

Сегодня сооружение заброшено, но часто освещается как «жемчужина Сахалина» и одна из самых красивых приморских архитектурных точек. Посещение этого места требует подготовки: мыс Анива расположен в труднодоступной зоне, подъезд возможен лишь по морю, погода нестабильна, на скале Сивучьей нет развитой туристической инфраструктуры.

Для туристов иногда организуются экскурсии с лодки или катера, вид на башню открывается с воды и стал одним из самых популярных фотомест на острове. Последние проекты предусматривают создание музейной части внутри маяка: предполагается, что маяк станет музеем даже без регулярной службы.

Почему стоит увидеть маяк

Маяк на мысе Анива — не просто навигационная башня. Он представляет собой символ борьбы человека с стихией, морских трудностей и исторической смены эпох. Его силуэт, стоящий на линии слияния Японского и Охотского морей, напоминает о границах, путях и мореходных опасностях.

Архитектурная дерзость — возвести подобное сооружение на крошечной скале с десятками потоков и волн — вызывает уважение. А нынешнее состояние «заброшенного маяка», окружённого природной мощью, даёт уникальный эмоциональный заряд.

Посещение этого места позволяет ощутить величие Сахалина с другой стороны: не промышленную и не курортную, а первозданную, суровую, романтичную. И если удастся попасть сюда — практически гарантирован незабываемый визуальный и внутренний опыт, который остаётся с человеком надолго.