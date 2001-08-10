Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если вы думаете, что сиба-ину – это просто мини-лисичка, которая мило улыбается и выполняет команды с полуслова… то вы явно не жили с ней под одной крышей. Сиба – это отдельная философия, заключённая в теле собаки: красивая, умная, независимая и... немного с характером самурая. Заводчики часто рассказывают о красоте породы, чистоплотности и преданности. Но есть вещи, о которых они предпочитают не упоминать! Не потому, что хотят обмануть, а потому что... ну, это надо прочувствовать. Итак, вот пять особенностей поведения сиба-ину, о которых никто не предупреждает.

1. У сибы есть собственное мнение. На всё.

Если другие собаки слушаются, потому что «так надо», сиба действует по принципу: «Я поняла, что ты хочешь, но у меня есть встречное предложение.» Команда «ко мне» превращается в переговоры между равными сторонами. Иногда сиба подходит, но исключительно чтобы подчеркнуть, что делает вам одолжение.

Это не непослушание, это характер. Сиба-ину – не слуга, а партнёр. И если вы ищете абсолютного подчинения, вам стоит рассмотреть другую породу.

2. Сиба не обижается, она осуждает

Если вы сделали что-то не по её мнению, она не зарычит, не укусит – она посмотрит. Так, будто оценивает вашу жизнь в целом: поступки, выбор, стиль общения. Этот взгляд способен заставить взрослого человека задуматься о своих решениях. И вы ловите себя на мысли: «Я прошу прощения, мой господин. Больше не опоздаю с ужином.»

3. Сиба не гуляет с вами. Она ведёт вас

Сиба-ину – прирождённый лидер. На прогулке она точно знает, куда идти, кого понюхать и кого проигнорировать. Вы скорее сопровождающий персонал с поводком, нежели «владелец».

Если отпустить её с поводка, шанс, что она вернётся по зову, есть… но небольшой. Она вернётся, когда закончит свою миссию. А не потому, что вы позвали.

4. У сибы – богатая эмоциональная палитра (и очень громкий «сиба-крик»)

Сиба-ину не просто выражает эмоции – она драматизирует. Ей не нравится триммер? Это будет трагедия уровня Шекспира. Не дали угощение? Великая несправедливость века. И, конечно, её фирменный «сиба-крик» – особое искусство. Он звучит как смесь чайки, пожарной сирены и протестующего оперного певца. Ни одна порода не умеет настолько артистично возмущаться жизнью.

5. Сиба любит вас. Но по-своему.

Не ждите слюнтявых поцелуев и вечного сидения у ног. Сиба-ину не из тех, кто выражает чувства телесно, она уважает личные границы, свои и ваши. Иногда любовь проявляется в том, что она просто лежит рядом, не касаясь, но внимательно следя за вами. И когда вы думаете, что ей всё равно – она вдруг ткнётся носом в руку. Молча. Без пафоса. И всё понятно без слов.

Сиба-ину – не для всех! Она упрямая, гордая, независимая и громкая. Но в этом – её особый шарм! Она не будет подстраиваться под вас. Она просто заставит вас стать лучше, спокойнее и мудрее. И если вы выдержите экзамен характером, получите взамен не просто собаку, а друга, который уважает вас по-настоящему.