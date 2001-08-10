Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В поисках комфортного места для жизни и вложения капиталов многие иностранные граждане обращают свое внимание на Аланию. Этот живописный курорт славится своими великолепными пляжами и включает в себя районы, которые отличаются друг от друга условиями проживания. Одни дарят тишину и умиротворение, другие обеспечивают замечательные возможности для получения прибыли от аренды, а третьи считаются лучшими для семейного проживания. В нашей публикации мы расскажем, какому району отдать предпочтение и где купить квартиру в Алании с учетом вашего бюджета и целей приобретения.

Лучшие районы для инвестиций в жилье

Покупка жилья в Алании позволяет иностранцам не просто обзавестись качественной недвижимостью, но и приумножить свои сбережения. Большой приток туристов и постоянно растущие цены на квадратные метры делают апартаменты на курорте выгодными с точки зрения перепродажи или аренды. Наибольшим инвестиционным потенциалом обладают следующие районы Алании:

Махмутлар — благоустроенный и ухоженный район, который называют самым русскоязычным на курорте. На его территории ведется строительство новых комплексов, которые идеально подходят для инвестиций. Многие новостройки возводятся прямо на первой береговой линии и открывают возможности для получения дохода от сдачи апартаментов арендаторам.

Каргыджак — уютный район в 15 км от центра Алании с хорошей транспортной доступностью и многогранной инфраструктурой. Недвижимость представлена преимущественно виллами и таунхаусами. Активная застройка этой локации многоэтажными домами началась всего несколько лет назад, но Каргыджак уже успел завоевать признание инвесторов благодаря высокой ликвидности и быстрой окупаемости квартир.

Центр Алании — курортная зона с достопримечательностями, оживленными пляжами и красивой набережной. В этой части курорта всегда много туристов, поэтому апартаменты можно легко сдать в аренду. Стоимость квадратных метров — одна из самых высоких на курорте, но затраты быстро окупаются за счет доходности до 10–12% годовых.

Районы для любителей уединения и природы

Для уединенного отдыха в окружении живописной природы идеально подходит район Авсаллар. Он считается одним из самых зеленых в Алании и привлекает покупателей недвижимости обилием парков и сосновых лесов. Воздух в Авсалларе буквально пропитан ароматами хвои. В зеленых зонах предусмотрены места для пикников, позволяющие жителям хорошо проводить время всей семьей.

Еще одна локация с благоприятной экологической обстановкой — это район Тосмур. Спокойные жилые кварталы здесь чередуются с красивыми парковыми зонами, а прямо по территории протекает горная река Дим-Чай. На пляжах Тосмура нет скоплений туристов — даже в самые жаркие дни, поэтому жители могут отдыхать в спокойной и размеренной атмосфере.

Где купить квартиру для жизни и отдыха

Если вы находитесь в поисках квартиры у моря для переезда на ПМЖ или летнего отдыха, стоит отдавать предпочтение районам с развитой городской инфраструктурой. Важно, чтобы рядом работали школы, детские сады, магазины, больницы. Хорошо, если пляжи находятся в шаговой доступности от дома, а внутри комплекса предусмотрены удобства для жильцов, включая бассейны и парковки для автомобилей.

Лучшим выбором для семейного проживания в Алании считаются следующие районы:

Оба — локация с ликвидной недвижимостью и прекрасными условиями для жизни. Покупать квартиры для переезда лучше всего в верхней части района, которая расположена ближе к Таврским горам. Эта территория активно застраивается новыми жилыми комплексами, которые сочетают продуманные планировки и внутреннюю инфраструктуру. Нижняя часть Оба относится к туристическим зонам и больше подходит для инвестиций с целью заработка от аренды.

Кестель — элитный район Алании, который обеспечивает релокантам комфортное проживание. Недвижимость в этой локации представлена преимущественно виллами и квартирами в малоэтажных домах. Инфраструктура района включает в себя множество магазинов, спортивных центров, образовательных и медицинских учреждений. Здесь же находится частная школа «Классика-М», которая работает по русскоязычной программе.

Чтобы безопасно и выгодно купить недвижимость в Турции, вы можете обратиться в лицензированное риелторское агентство Profit Real Estate. Компания имеет многолетний опыт работы на турецком рынке жилья и располагает большой базой квартир в Алании под любой бюджет покупателей. Специалисты агентства действуют строго в рамках законодательства и обеспечивают комплексный подход к обслуживанию клиентов с консультациями, проверкой юридической чистоты и полным сопровождением сделки.