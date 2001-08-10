Структура земельного фонда Томской области: правовые основы и распределение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Земельный фонд Томской области представляет собой обширную территорию площадью 31 439,1 тыс. гектар. Правовой статус этих земель определяется Законом Томской области № 29-ОЗ от 16 ноября 1998 года. Согласно ему, в собственность Томской области переданы все земли в ее границах, за исключением ряда категорий, находящихся в федеральной собственности.

К этим исключениям относятся:

Земли обороны, безопасности и оборонного производства.

Земли, занятые федеральными энергетическими, транспортными и космическими системами, объектами ядерной энергетики, метеорологической службы и объектами историко-культурного наследия федерального значения.

Земли особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Земли лесного и водного фондов, принадлежащие Российской Федерации.

Земли закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

Земли, находящиеся в частной собственности граждан, юридических лиц и муниципальных образований.

Таким образом, земельный фонд региона представляет собой сложную мозаику из земель различного подчинения и целевого назначения, где областная власть осуществляет управление значительной, но не всей территорией.

Географические и климатические особенности

Томская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, что определяет основные характеристики ее земель. Рельеф региона является плоскоравнинным с общим уклоном на северо-запад. Абсолютные высоты над уровнем моря невелики и колеблются в пределах 120-130 метров, что создает предпосылки для затрудненного стока вод.

Формирование почвенного покрова проходило в условиях специфических природных факторов, определивших его индивидуальные черты. Ключевым из этих факторов является повышенный гидроморфизм – чрезмерное увлажнение почв, обусловленное широкой распространенностью болот. На юге области серьезное влияние оказывает сильное промерзание и медленное оттаивание грунтов.

Географическое положение и резко континентальный климат являются первопричиной основных природных процессов, присущих земельному фонду: переувлажнения, заболачивания и водной эрозии. Эти фундаментальные особенности накладывают значительные ограничения на хозяйственное освоение территории.

Природные вызовы для землепользования

Земельный фонд Томской области испытывает на себе влияние ряда устойчивых природных процессов, которые создают серьезные вызовы для его эффективного использования. Основными из них являются:

Переувлажнение и заболачивание. Это ведущий негативный процесс, обусловленный равнинным рельефом, слабым естественным дренажом и климатическими условиями. Избыточное увлажнение снижает продуктивность сельскохозяйственных земель, осложняет строительство и ведение лесного хозяйства. Водная эрозия. Несмотря на равнинный характер, процессы размыва почв и образование оврагов представляют существенную опасность, особенно на землях сельскохозяйственного назначения и вблизи речных русел. Сильное промерзание и медленное оттаивание. На юге области этот процесс замедляет вегетационный период, негативно влияет на корневые системы растений и осложняет проведение строительных работ.

Эти природные факторы требуют учета при любой хозяйственной деятельности и зачастую проведения масштабных мелиоративных и защитных мероприятий.

Более подробная информация на сайте http://www.investintomsk.ru