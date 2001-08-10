Rutube для бизнеса: стоит ли заходить на российскую видеоплатформу
Рассказываем, что такое Rutube, в чём его сильные и слабые стороны, как он отличается от YouTube и как его можно использовать в маркетинге.
Что такое Rutube?
Rutube — это один из крупнейших российских видеохостингов, где пользователи могут смотреть, загружать и комментировать видео. Платформа работает с 2006 года и сегодня входит в топ-6 самых популярных площадок в России.
Самый востребованный контент — развлекательные ролики, видео для детей, музыка, гейминг-трансляции и прямые эфиры телеканалов.
Интересный факт: по данным SimilarWeb, основную аудиторию платформы составляют мужчины в возрасте 25–34 лет.
Чем Rutube отличается от YouTube?
Хотя обе платформы являются видеохостингами, между ними есть ключевые различия, которые важно понимать как зрителям, так и контент-мейкерам.
Зачем регистрироваться на Rutube, и как это сделать?
Без регистрации можно только смотреть видео. Наличие аккаунта открывает полный доступ к возможностям платформы:
· Создание собственного канала и загрузка видео.
· Комментирование и оценка роликов.
· Настройка персональной ленты рекомендаций.
· Сохранение видео в избранное и плейлисты.
Краткая инструкция по регистрации:
1. Перейдите на сайт rutube.ru и нажмите кнопку «Вход и регистрация».
2. Выберите удобный способ: через номер телефона, email или аккаунт в VK/«Яндексе».
3. Подтвердите данные, введя код из SMS или email.
4. Создайте пароль и заполните информацию в профиле.
Как пользоваться платформой?
Rutube доступен через веб-сайт, мобильное приложение и приложения для Smart TV. Основные функции для пользователей и авторов:
· Для зрителей: просмотр длинных видео, шортсов (shorts) и прямых эфиров; настройка ленты по интересам; комментирование и создание плейлистов.
· Для авторов: создание и оформление канала (аватар, описание, обложка); загрузка контента; взаимодействие с аудиторией.
Rutube в маркетинге: 3 способа использования
Платформа предлагает несколько работающих инструментов для продвижения.
1. Контентное продвижение. Создание корпоративного канала для публикации обзоров продуктов, обучающих роликов и анонсов акций. В описания можно добавлять ключевые слова и ссылки на сайт.
2. Прямая реклама. Размещение таргетированных видеороликов (например, прероллов) перед основным контентом. Реклама настраивается по полу, возрасту и интересам аудитории.
3. Нативная интеграция. Реклама у блогеров в формате обзоров, упоминаний или интеграций в сюжете. Это вызывает больше доверия у аудитории.
Преимущества и недостатки Rutube
Сильные стороны:
· Встроенные донаты. Функция сбора пожертвований от зрителей во время стримов.
· Бесплатное промо. Для авторов с большой аудиторией на других площадках (от 100k подписчиков) доступно бесплатное продвижение на самом Rutube и в соцсетях.
· Органический трафик из «Яндекса». Видео, размещённые на платформе, часто занимают высокие позиции в поисковой выдаче.
Слабые стороны:
· Долгая ручная модерация. Это может задерживать публикацию контента. Автомодерация — привилегия верифицированных аккаунтов.
· Нет самообслуживания для рекламодателей. Запустить рекламную кампанию можно только через менеджера.
· Нестабильные охваты. Даже у раскрученных брендов нет гарантии высоких просмотров.
Вывод: стоит ли использовать Rutube?
Rutube — это перспективная и развивающаяся площадка. Несмотря на некоторые ограничения, она предлагает уникальные возможности, особенно для аудитории внутри России.
Платформу однозначно стоит рассмотреть как дополнительный канал в вашей маркетинговой стратегии. Успех здесь зависит от качественного контента, грамотного взаимодействия с аудиторией и использования встроенных инструментов — таких как донаты и промо.
На заметку: осенью минувшего года началось тестирование Rutube Media — новой рекламной платформы, которая позволит показывать рекламу на сайтах-партнёрах. Это сигнал, что сервис активно развивает возможности для продвижения пользовательских роликов.
