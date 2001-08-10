Rutube для бизнеса: стоит ли заходить на российскую видеоплатформу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рассказываем, что такое Rutube, в чём его сильные и слабые стороны, как он отличается от YouTube и как его можно использовать в маркетинге.

Что такое Rutube?

Rutube — это один из крупнейших российских видеохостингов, где пользователи могут смотреть, загружать и комментировать видео. Платформа работает с 2006 года и сегодня входит в топ-6 самых популярных площадок в России.

Самый востребованный контент — развлекательные ролики, видео для детей, музыка, гейминг-трансляции и прямые эфиры телеканалов.

Интересный факт: по данным SimilarWeb, основную аудиторию платформы составляют мужчины в возрасте 25–34 лет.

Чем Rutube отличается от YouTube?

Хотя обе платформы являются видеохостингами, между ними есть ключевые различия, которые важно понимать как зрителям, так и контент-мейкерам.

Название YouTube RuTube

Алгоритмы глобальные, ориентированы часто учитывают российский контекст

на удержание внимания

Монетизация развитая партнёрская программа встроенные донаты, бесплатное промо

(AdSense) для крупных авторов

Модерация в основном автоматическая преимущественно ручная (для

большинства авторов)

Интеграция с поиском Google «Яндекс» (видео хорошо ранжируются в

органической выдаче)

Рекламный кабинет самостоятельная настройка кампаний размещение рекламы только через

менеджеров платформы