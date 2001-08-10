Тихоокеанское
Поронайские пожарные спасли человека во время ликвидации пожара в квартире
Rutube для бизнеса: стоит ли заходить на российскую видеоплатформу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рассказываем, что такое Rutube, в чём его сильные и слабые стороны, как он отличается от YouTube и как его можно использовать в маркетинге.

Если хотите найти практические кейсы и ценные советы от экспертов для маркетологов любого уровня – читайте блог на сайте Roistat.

Что такое Rutube?

Rutube — это один из крупнейших российских видеохостингов, где пользователи могут смотреть, загружать и комментировать видео. Платформа работает с 2006 года и сегодня входит в топ-6 самых популярных площадок в России.

Самый востребованный контент — развлекательные ролики, видео для детей, музыка, гейминг-трансляции и прямые эфиры телеканалов.

Интересный факт: по данным SimilarWeb, основную аудиторию платформы составляют мужчины в возрасте 25–34 лет.

Чем Rutube отличается от YouTube?

Хотя обе платформы являются видеохостингами, между ними есть ключевые различия, которые важно понимать как зрителям, так и контент-мейкерам.

Название YouTube RuTube
 
Алгоритмы глобальные, ориентированы часто учитывают российский контекст
на удержание внимания
Монетизация развитая партнёрская программа встроенные донаты, бесплатное промо
(AdSense) для крупных авторов
Модерация в основном автоматическая преимущественно ручная (для
большинства авторов)
Интеграция с поиском Google «Яндекс» (видео хорошо ранжируются в
органической выдаче)
Рекламный кабинет самостоятельная настройка кампаний размещение рекламы только через
менеджеров платформы
 

Зачем регистрироваться на Rutube, и как это сделать?

Без регистрации можно только смотреть видео. Наличие аккаунта открывает полный доступ к возможностям платформы:

· Создание собственного канала и загрузка видео.

· Комментирование и оценка роликов.

· Настройка персональной ленты рекомендаций.

· Сохранение видео в избранное и плейлисты.

Краткая инструкция по регистрации:

1. Перейдите на сайт rutube.ru и нажмите кнопку «Вход и регистрация».

2. Выберите удобный способ: через номер телефона, email или аккаунт в VK/«Яндексе».

3. Подтвердите данные, введя код из SMS или email.

4. Создайте пароль и заполните информацию в профиле.


Как пользоваться платформой?

Rutube доступен через веб-сайт, мобильное приложение и приложения для Smart TV. Основные функции для пользователей и авторов:

· Для зрителей: просмотр длинных видео, шортсов (shorts) и прямых эфиров; настройка ленты по интересам; комментирование и создание плейлистов.

· Для авторов: создание и оформление канала (аватар, описание, обложка); загрузка контента; взаимодействие с аудиторией.


Rutube в маркетинге: 3 способа использования

Платформа предлагает несколько работающих инструментов для продвижения.

1. Контентное продвижение. Создание корпоративного канала для публикации обзоров продуктов, обучающих роликов и анонсов акций. В описания можно добавлять ключевые слова и ссылки на сайт.

2. Прямая реклама. Размещение таргетированных видеороликов (например, прероллов) перед основным контентом. Реклама настраивается по полу, возрасту и интересам аудитории.

3. Нативная интеграция. Реклама у блогеров в формате обзоров, упоминаний или интеграций в сюжете. Это вызывает больше доверия у аудитории.


Преимущества и недостатки Rutube

Сильные стороны:

· Встроенные донаты. Функция сбора пожертвований от зрителей во время стримов.

· Бесплатное промо. Для авторов с большой аудиторией на других площадках (от 100k подписчиков) доступно бесплатное продвижение на самом Rutube и в соцсетях.

· Органический трафик из «Яндекса». Видео, размещённые на платформе, часто занимают высокие позиции в поисковой выдаче.


Слабые стороны:

· Долгая ручная модерация. Это может задерживать публикацию контента. Автомодерация — привилегия верифицированных аккаунтов.

· Нет самообслуживания для рекламодателей. Запустить рекламную кампанию можно только через менеджера.

· Нестабильные охваты. Даже у раскрученных брендов нет гарантии высоких просмотров.


Вывод: стоит ли использовать Rutube?

Rutube — это перспективная и развивающаяся площадка. Несмотря на некоторые ограничения, она предлагает уникальные возможности, особенно для аудитории внутри России.

Платформу однозначно стоит рассмотреть как дополнительный канал в вашей маркетинговой стратегии. Успех здесь зависит от качественного контента, грамотного взаимодействия с аудиторией и использования встроенных инструментов — таких как донаты и промо.

На заметку: осенью минувшего года началось тестирование Rutube Media — новой рекламной платформы, которая позволит показывать рекламу на сайтах-партнёрах. Это сигнал, что сервис активно развивает возможности для продвижения пользовательских роликов.

Источник: информация адаптирована с сайта Roistat — оригинал можно найти в статье «Rutube: как работать с видеосервисом | Блог Roistat»

