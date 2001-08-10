Ошибки бухгалтерского учёта, которые дорого обходятся бизнесу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бухгалтерия - это не просто цифры в таблицах. Это основа устойчивости компании, ее финансовое зеркало. От правильности учета зависит, сколько налогов заплатит фирма, как быстро пройдет проверка, и сможет ли бизнес развиваться без неожиданных рисков.

Ошибки в бухгалтерии случаются даже у опытных специалистов, а их последствия могут быть ощутимыми - от штрафов до блокировки счетов и потери доверия партнеров.

1. Неверная классификация расходов

Одна из самых частых ошибок - неправильное распределение затрат. Например, капитальные расходы (на покупку оборудования) относятся к текущим, а текущие - к долгосрочным активам.

На первый взгляд мелочь, но в отчетности она искажает реальную прибыль, а при проверке может вызвать вопросы у налоговой.

Как избежать:

вести детализированные статьи расходов;

согласовывать операции с бухгалтером или аудитором;

регулярно проверять корректность кодов затрат в учетной программе.

2. Несвоевременная отчетность

Даже при аккуратном ведении бухгалтерии отчетность может «застрять» на одном из этапов - не подписана, не отправлена или не принята налоговой. Пропущенный срок сдачи декларации приводит к штрафам, пени и в некоторых случаях - блокировке расчетных счетов.

Что помогает:

автоматические напоминания о сроках отчетности;

встроенные календарные системы в бухгалтерских сервисах;

двойной контроль за подачей отчетов (отправка + подтверждение приема).

3. Отсутствие или потеря первичных документов

Первичные документы - это доказательство любой операции: поступления, списания, оплаты. Если акт, накладная или чек утеряны, налоговая не засчитает расход, а значит, увеличит налогооблагаемую базу.

Как действовать:

переходить на электронный документооборот (ЭДО);

хранить копии в облаке и на локальных носителях;

фиксировать внутренние процессы получения и подписания документов.

4. Ошибки при начислении заработной платы

Зарплата - чувствительная часть бухгалтерии. Ошибки в расчетах НДФЛ, отпускных или взносов на страхование не только приводят к штрафам, но и подрывают доверие сотрудников.

Рекомендации:

использовать проверенные программы расчета;

регулярно сверять начисления с бухгалтерским балансом;

отслеживать изменения в налоговом законодательстве, особенно по ставкам и отчетности.

5. Игнорирование учетной политики

Учетная политика - это «правила игры» внутри компании. Отсутствие утвержденной политики или использование устаревшей версии создает путаницу при проверках.

Например, в разных отчетах могут применяться разные методы оценки запасов или начисления амортизации.

Как избежать:

пересматривать учетную политику минимум раз в год;

документировать все изменения в приказах;

доводить актуальные положения до каждого бухгалтера.

6. Отсутствие внутреннего контроля

Когда один сотрудник отвечает за все операции - от ввода данных до подписания отчетов, возрастает риск ошибок и искажений. Это не всегда результат недобросовестности, чаще - обычная человеческая невнимательность.

Что помогает:

разделение функций между сотрудниками;

внутренние проверки или аудит раз в квартал;

автоматизированные проверки корректности данных.

7. Игнорирование изменений законодательства

Законодательство в сфере бухгалтерии и налогов меняется постоянно. Даже небольшое обновление формы отчета может привести к тому, что отчетность не примут. Иногда ошибка заключается просто в использовании старого шаблона или устаревших кодов.

Что делать:

следить за обновлениями на официальных ресурсах;

использовать программы, которые автоматически обновляют формы и ставки;

периодически проходить обучение или консультироваться с внешними экспертами.

8. Недооценка роли аутсорсинга

Некоторые владельцы компаний уверены, что бухгалтерию обязательно нужно вести внутри фирмы. Но на практике именно перегруженные штатные специалисты чаще совершают ошибки - из-за спешки и многозадачности.

Внешние специалисты, напротив, регулярно обновляют знания и работают по отлаженным процессам.

Часть компаний предпочитает передавать бухгалтерию на аутсорсинг - в этом случае учёт ведут специалисты, которые постоянно работают с изменениями законодательства и контролируют качество отчётности. Один из примеров таких решений - https://bis-acc.ru. Это помогает бизнесу снизить риски и сосредоточиться на стратегических задачах.

Итог

Ошибки в бухгалтерии редко видны сразу - но их последствия часто отражаются на бизнесе месяцами. Несвоевременные отчеты, потерянные документы, неверные начисления или устаревшая политика могут стоить компании репутации и денег.

Чтобы избежать подобных проблем, важно выстроить систему внутреннего контроля, регулярно обновлять знания и использовать современные инструменты учета.

Бухгалтерия - не просто обязанность перед государством, а инструмент финансовой стабильности. И чем точнее она работает, тем увереннее чувствует себя бизнес.