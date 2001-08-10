Услуги юриста по разделу имущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юристы по разделу собственности защищают права доверителя после расторжения браков, а также в других случаях, когда необходимо определить доли нескольких граждан в их общей собственности. Пример – распределение объектов недвижимости, транспорта, ценных бумаг, бизнеса после смерти близкого родственника, на наследство которого претендуют несколько лиц.

Юрист по разделу имущества решает проблемы в досудебном, судебном и постсудебном порядке. Этапы работы адвокатов «Метрикс»:

изучение обстоятельств дела: исследование брачного договора супругов, источников, способов приобретения имущества, долговых обязательств;

определение, какое имущество является совместно нажитым и подлежит разделу, а какое относится к личной собственности заказчика и не может быть отчуждено;

оценка рыночной стоимости активов: квартир, земельных участков, транспортных средств, бизнеса;

разработка стратегии для защиты прав клиента – определение выгодных вариантов раздела собственности, оценка целесообразности мирового соглашения;

досудебная работа – подготовка и направление оппонентам претензий с предложениями о досудебном разделе имущества, участие в переговорах с целью достичь мирового соглашения;

подготовка и подача искового заявления в суд;

сбор доказательной базы для судебного заседания – чеков, договоров, выписок из банков, свидетельских показаний, документов на имущество или их копий;

участие в судебных заседаниях – представление интересов клиента, подача ходатайств о проведении экспертиз с целью подтверждения прав клиента на тот или иной актив;

оспаривание фиктивных долгов – если противная сторона пытается их приписать заказчику.

После вынесения судебного решения адвокат «Метрикс» контролирует его исполнение. Если вторая сторона уклоняется от указанных судом действий, приставы принудительно изымают собственность, например, арестовывают банковские счета.

Примеры работы адвоката по разделу имущества

При разделе квартиры, купленной в ипотеку, объект недвижимости и долг перед банком признаются общими. Юрист может предложить несколько вариантов раздела:

Квартира и долг делятся пополам – один из супругов выплачивает другому компенсацию за его долю и переоформляет ипотеку на себя. Квартира продается, вырученные средства идут на погашение ипотеки, а остаток делится между супругами. Юрист ведет переговоры с банком о реструктуризации кредитного договора.

Если один из супругов во время брака зарегистрировал на себя компанию, второй супруг вправе претендовать на долю в бизнесе. Адвокат может доказать, что бизнес является совместным имуществом, так как создавался и развивался в браке на общие средства. В суде ставится вопрос о выплате компенсации, равной половине стоимости доли в компании, либо о выделении доли в ее уставном капитале.

Как юрист по разделу собственности решает проблемы клиента в суде

Адвокат четко формулирует исковые требования, предоставляет суду договоры купли-продажи, где покупателем указан клиент. Если необходимо оспорить права оппонента на собственность, юрист демонстрирует выписку из банка, где указано, что деньги на покупку квартиры или автомобиля были переведены со счета близкого родственника клиента – так можно доказать, что объект является подарком и не может быть изъят в пользу истца.

Услуги юриста по разделу имущества предоставляются очно или онлайн. Для записи на первичную консультацию нужно отправить заявку, заполнив форму на сайте.