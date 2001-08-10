Как цифровые команды повышают эффективность через ITSM‑подход

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Когда ИТ‑отдел тонет в хаосе

Почта, Excel, чат с пометкой “срочно”, бумажка на столе — в некоторых ИТ‑отделах именно так выглядит система приёма заявок. Задачи валятся со всех сторон, приоритеты размыты, статусы теряются. В итоге команда работает “в пожарном режиме”: чинит то, что громче всех кричит, игнорируя то, что действительно критично. Проблема здесь не в компетенциях людей, а в отсутствии структуры. Когда нет процессов, всё держится на энтузиазме и памяти. А когда команда масштабируется, уходит ключевой сотрудник или появляется второй офис — хаос усиливается в разы. И именно в этот момент возникает потребность не просто “улучшить работу”, а внедрить системный подход к управлению ИТ-услугами.

Что даёт ITSM подход

ITSM (IT Service Management) — это не только про тикеты и статусы. Это про логику, роли, контроль и предсказуемость. В основе подхода — процессное управление: каждая заявка проходит определённые этапы, у неё есть ответственный, срок, приоритет и способ эскалации. Менеджер видит картину целиком, а не только свои задачи. Пользователь понимает, что происходит с его запросом и когда ждать результат. Типичный пример: заявка на доступ к системе. Без ITSM она может “висеть” в чате неделю — пока кто-то не напомнит. С внедрением процесса “Управление запросами на обслуживание” она автоматически назначается на нужную группу, фиксируется, контролируется по сроку и закрывается с комментарием. Такая прозрачность не только экономит время, но и уменьшает напряжение между ИТ и бизнесом.

Результат — больше, чем автоматизация

Внедрение ITSM — это не просто про форму, а про управляемость и масштабируемость. Когда процессы описаны и настроены, команду можно легко расширять, подключать подрядчиков, делить по зонам ответственности. Новому сотруднику не нужно “всё узнавать с нуля” — у него есть регламенты, роли и сценарии. Кроме того, на основе процессов можно строить аналитику: какие заявки самые частые, где узкие места, сколько инцидентов возникает в месяц. Это позволяет переходить от реакции к превентивному управлению: устранять причины, а не гасить последствия.

Где начинать и как внедрять

Начинать лучше с простого: описать основные типы обращений, внедрить базовые процессы (инциденты, запросы, изменения), выбрать систему, которая это поддерживает. Потом — постепенно дорабатывать, расширять и наращивать зрелость. Не обязательно запускать всё сразу. Если вы чувствуете, что ИТ‑отдел работает на износ, а пользователи недовольны — возможно, именно сейчас время познакомиться с ITSM-подходом. Он даст не только структуру, но и дыхание команде, которая наконец перестанет тушить пожары и начнёт создавать ценность.