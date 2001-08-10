Как цифровые команды повышают эффективность через ITSM‑подход
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Когда ИТ‑отдел тонет в хаосе
Почта, Excel, чат с пометкой “срочно”, бумажка на столе — в некоторых ИТ‑отделах именно так выглядит система приёма заявок. Задачи валятся со всех сторон, приоритеты размыты, статусы теряются. В итоге команда работает “в пожарном режиме”: чинит то, что громче всех кричит, игнорируя то, что действительно критично. Проблема здесь не в компетенциях людей, а в отсутствии структуры. Когда нет процессов, всё держится на энтузиазме и памяти. А когда команда масштабируется, уходит ключевой сотрудник или появляется второй офис — хаос усиливается в разы. И именно в этот момент возникает потребность не просто “улучшить работу”, а внедрить системный подход к управлению ИТ-услугами.
Что даёт ITSM подход
ITSM (IT Service Management) — это не только про тикеты и статусы. Это про логику, роли, контроль и предсказуемость. В основе подхода — процессное управление: каждая заявка проходит определённые этапы, у неё есть ответственный, срок, приоритет и способ эскалации. Менеджер видит картину целиком, а не только свои задачи. Пользователь понимает, что происходит с его запросом и когда ждать результат. Типичный пример: заявка на доступ к системе. Без ITSM она может “висеть” в чате неделю — пока кто-то не напомнит. С внедрением процесса “Управление запросами на обслуживание” она автоматически назначается на нужную группу, фиксируется, контролируется по сроку и закрывается с комментарием. Такая прозрачность не только экономит время, но и уменьшает напряжение между ИТ и бизнесом.
Результат — больше, чем автоматизация
Внедрение ITSM — это не просто про форму, а про управляемость и масштабируемость. Когда процессы описаны и настроены, команду можно легко расширять, подключать подрядчиков, делить по зонам ответственности. Новому сотруднику не нужно “всё узнавать с нуля” — у него есть регламенты, роли и сценарии. Кроме того, на основе процессов можно строить аналитику: какие заявки самые частые, где узкие места, сколько инцидентов возникает в месяц. Это позволяет переходить от реакции к превентивному управлению: устранять причины, а не гасить последствия.
Где начинать и как внедрять
Начинать лучше с простого: описать основные типы обращений, внедрить базовые процессы (инциденты, запросы, изменения), выбрать систему, которая это поддерживает. Потом — постепенно дорабатывать, расширять и наращивать зрелость. Не обязательно запускать всё сразу. Если вы чувствуете, что ИТ‑отдел работает на износ, а пользователи недовольны — возможно, именно сейчас время познакомиться с этим подходом . Он даст не только структуру, но и дыхание команде, которая наконец перестанет тушить пожары и начнёт создавать ценность.Если вы чувствуете, что ИТ‑отдел работает на износ, а пользователи недовольны — возможно, именно сейчас время познакомиться с ITSM-подходом. Он даст не только структуру, но и дыхание команде, которая наконец перестанет тушить пожары и начнёт создавать ценность.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
11:21 Сегодня Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
09:00 Сегодня Свыше 86 тысяч заявок принято горячей линией ЖКХ за пять лет работы
10:14 Сегодня Сахалинцы перевели мошенникам более 25 миллионов рублей
12:00 Сегодня Новый сезон программы «Взгляды» дополнится 3D-форматом
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
17:10 3 Октября Духовные ценности и просвещение: в Южно-Сахалинске пройдет конференция «Иннокентьевские чтения»
11:08 2 Октября Строительство водозабора «Южный» близится к завершению
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 17:49 Сегодня Россияне назвали самые ожидаемые операции в цифровых рублях
- 16:56 Сегодня «Фасады, крыши и коммуникации»: в Южно-Сахалинске продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
- 16:26 Сегодня В Вахрушеве продолжается строительство очистных сооружений
- 15:47 Сегодня Из тысяч участников – в топ: три блогера из Сахалинской области приглашены на финал проекта «ТопБЛОГ»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?