Виды крышных установок: световые, неоновые, объёмные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Крышные установки — это один из самых заметных и эффективных видов наружной рекламы, который помогает компаниям выделяться на фоне конкурентов и привлекать внимание потенциальных клиентов. Такие конструкции размещаются на крыше здания и хорошо видны с большого расстояния, создавая эффект солидности и узнаваемости бренда. Крышные установки бывают разных видов: световые, неоновые и объёмные, и каждый тип обладает своими особенностями, преимуществами и сферами применения.

Световые крышные установки

Световые крышные установки оснащены внутренней подсветкой, чаще всего светодиодной или люминесцентной. Они обеспечивают видимость рекламного сообщения как в дневное, так и в ночное время. Световые конструкции могут быть выполнены в виде букв, логотипов или панелей с изображениями. Их главное преимущество — высокая заметность и возможность использования ярких цветов и сложного дизайна, что делает бренд легко узнаваемым с большого расстояния.

Неоновые крышные установки

Неоновые крышные установки используют стеклянные трубки с газом, который светится при подаче электрического тока. Такой вид рекламы особенно эффектно выглядит в темное время суток, создавая яркое и насыщенное свечение. Неоновые установки позволяют реализовать сложные дизайнерские формы и эффектные цветовые решения. Они создают уникальную атмосферу и делают бренд более запоминающимся. Современные аналоги с LED-трубками имитируют неон, снижая энергозатраты и повышая долговечность конструкции.

Объёмные крышные установки

Объёмные крышные установки представляют собой трёхмерные конструкции, которые выступают над крышей здания и создают эффект объёма и глубины. Такие установки могут быть световыми или несветовыми. Объёмные буквы и логотипы привлекают внимание с разных углов, что особенно важно на оживлённых улицах и в районах с высокой плотностью движения. Они долговечны, устойчивы к погодным условиям и позволяют реализовать оригинальные дизайнерские решения для бренда.

Преимущества различных видов крышных установок

Все виды крышных установок имеют общие преимущества: высокая видимость, долгий срок службы и возможность креативного оформления. Световые конструкции подходят для круглосуточного привлечения внимания, неоновые — для создания эффектного визуального акцента, а объёмные — для усиления восприятия бренда и выделения среди конкурентов. Выбор конкретного типа зависит от целей рекламы, бюджета и расположения здания.

Заключение

Крышные установки, будь то световые, неоновые или объёмные, остаются одним из самых эффективных инструментов наружной рекламы. Они обеспечивают заметность бренда на большом расстоянии, повышают узнаваемость компании и создают положительное первое впечатление у клиентов. Правильный выбор вида крышной установки позволяет реализовать оригинальные дизайнерские решения и сделать рекламное сообщение максимально эффективным.