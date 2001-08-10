Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Состояние здоровья кошки зависит от качества питания. Для долгой и счастливой жизни необходим сбалансированный рацион. Можно выбрать домашний рацион или сухой корм, но важно соблюдать основные принципы питания, чтоб оно обеспечивало все потребности питомца.

Принципы питания

Неправильное неполноценное питание может привести к снижению активности питомца, ухудшению качества шерсти и стать причиной более серьезных последствий для организма. Особенно вредно неправильное соотношение белков, жиров и углеводов, дефицит или избыток микроэлементов. Если кошка получает очень много углеводов, у нее развивается ожирение, при большом количестве витамина А возможны заболевания печени. Недостаток кальция и витамина Д приводит к патологиям опорно-двигательного аппарата или зубов, а нехватка жирных кислот негативно отражается на состоянии шерсти.

Поэтому главный принцип питания кошки – сбалансированность рациона. В нем должны содержаться необходимые питательные вещества в правильном соотношении.

В основе рациона должны быть животные белки. Кошки – облигатные (строгие) хищники, их пищеварительный тракт приспособлен к перевариванию мяса. Животный белок лучше усваивается, чем растительный и обеспечивает организм незаменимыми аминокислотами. Особенно важны для здоровья кошек таурин, метионин, аргинин – получить их можно только с пищей.

Жиры должны быть на втором месте, тоже желательно животного происхождения. Они обеспечивают организм энергией, важными жирными кислотами. Также жиры способствуют усвоению витаминов Е, А, Д.

Углеводы для кошек не так важны, они усваиваются плохо. Поэтому нежелательно содержание в рационе большого количества злаков, противопоказаны сахара, крахмал.

Клетчатка важна для работы кишечника. Ее источником должны быть некрахмалистые овощи, некоторые фрукты, травы.

Витамины и минералы необходимы для укрепления иммунитета, поддержания здоровья шерсти, суставов. Особенно важны витамины В, С, РР, а также кальций, магний, цинк, железо.

Что выбрать: домашнее или промышленное питание

Есть разные мнения о том, какой тип питания более полезен для кошки: домашний рацион или промышленный корм. У каждого есть свои достоинства и недостатки. При кормлении домашним рационом владелец может контролировать качество продуктов, обеспечивать разнообразие рациона. Можно выбирать пищу в зависимости от предпочтений и потребностей питомца. Но при таком типе питания тратится много времени на приготовление, поэтому оно доступно тем владельцам, которые весь день дома. Кроме того, такой рацион почти невозможно сбалансировать по питательным веществам и калорийности самостоятельно.

Поэтому многие владельцы выбирают промышленные корма. Их удобно хранить, не нужно готовить, легко дозировать, Если хозяина весь день нет дома, можно насыпать суточную норму, и кошка будет сыта. Качественный корм сбалансирован, обеспечивает животных всеми необходимыми для здоровья питательными веществами и микроэлементами. Рецептура разрабатывается с участием ветеринарных специалистов и соответствует всем потребностям кошек, укрепляет иммунитет, поддерживает нормальный вес. А большое разнообразие сухих кормов позволяет владельцу подобрать вариант по вкусу питомца.

Можно ли смешивать

Иногда владельцы не могут определиться, какой тип питания выбрать для кошки и смешивают домашние продукты с сухим кормом. Ветеринарные врачи не рекомендуют этого делать так как эти типы питания требуют разных ферментов для переваривания. При смешивании в одной миске возможно появление метеоризма, диареи, вздутия живота, рвоты. При этом владельцу сложно контролировать, все ли необходимые питательные вещества получает питомец.

Чтобы организовать правильное питание кошки, нужно подойти к этому вопросу осознанно. Можно выбрать домашний рацион или промышленный корм, главное, чтобы рацион был сбалансированным, обеспечивал потребности питомца и не вызывал нежелательных реакций со стороны пищеварительного тракта. Обеспечить полноценное и здоровое питание кошки легче с помощью качественного промышленного корма. Все больше владельцев переходит на промышленный рацион. Стоит обратить внимание на корм для кошек премиум-класса SIRIUS. Он содержит натуральные ингредиенты и все необходимые для здоровья питательные вещества. Такое питание обеспечит кошке активную и долгую жизнь.