Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Локализация — это не настройка в панели»: как глобальный сервис получил штраф и чему это учит продуктовые команды

Резонансный пример: популярный мессенджер в России был привлечён к ответственности за отсутствие локализации персональных данных — суд назначил штраф по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Суть претензии регулятора проста: при первичном сборе и хранении сведения граждан РФ должны находиться в базах, расположенных в России; оператор этого не обеспечил. Для рынка это показательная история о том, что «облако по умолчанию» больше не прощает юридических лакун.

Почему подобные споры почти всегда сводятся к «географии записи»? Требование локализации зашито в п. 5 ст. 18 Закона № 152-ФЗ: первичная запись и хранение — в РФ. Любая архитектура, где первичный сбор идёт на зарубежный кластер, формально конфликтует с этой нормой. А если оператор доказывает, что запись — локальная, суд обычно оценивает уже режимы передачи и защитные меры по ст. 19 № 152-ФЗ. В результате «юрист по персональным данным» становится частью DevOps-цепочки: без его правовой карты потоков данные рискуют «утечь» за юрисдикционные границы буквально на этапе инициализации формы.

Санкции за нелокализованный сбор установлены в ч. 8–9 ст. 13.11 КоАП РФ; практика показывает, что суды смотрят и на повторность, и на масштаб аудитории. При этом для ряда громких дел суд фиксировал сам факт нарушения и назначал наказание, не всегда максимальное — но даже «мягкий» штраф оборачивается переразбором инфраструктуры и дорожной картой миграции баз.

Что здесь важно операторам и продуктовым лидерам на будущее? Во-первых, отделить локализацию первичного сбора от аналитических нужд: запись — в РФ, зеркала и агрегации — только после «пороговой» точки, с чётко описанными режимами трансграничной передачи (ст. 12 № 152-ФЗ) и контролем доступа. Во-вторых, держать живыми документы по ст. 18.1 и ст. 19 № 152-ФЗ: политика, модель угроз, регламент реагирования, журналы изменений — это те доказательства, которые суд реально читает. В-третьих, не экономить на доказуемости: где и когда данные записались, какие ключи использовались, какие логи подтверждают архитектуру. Здесь юрист по персональным данным — не «пожарный», а совладелец требований к CI/CD.

Наконец, тренд последних лет — усложнение самих правил локализации и их толкования. Обзоры практики показывают: регулятор и суды всё чаще обращают внимание на путь пакета от фронта до хранилища, а не только на фактическое местоположение финальной БД. Это подталкивает команды строить «карту потоков» в юр-терминах и договорно закреплять её с провайдерами, включая SLA по месту обработки. Для тех, кто масштабируется, это звучит как скучный комплаенс, но именно он превращает старую схему в законную.