Клинкерная плитка для цоколя: что сейчас в моде?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Согласитесь, что цоколь у современного дома – это далеко не просто нижний, «технический» ярус фасада. Художественное обрамление цоколя задаёт тон всему дому, так как именно от этого этажа выстраивается вертикаль здания. Поэтому выбор декоративного решения для данной зоны – решение фундаментальное. И что же предложат покупателю производители клинкерной плитки, традиционного материала для отделки цокольных этажей?

Новые акценты

Клинкерную плитку традиционно ценят за её характеристики: она почти не впитывает влагу, устойчива к перепадам температур, экологична (ведь изготавливается из натуральной глины). Всё это делает её идеальным материалом для цокольной зоны. Но на смену утилитарному подходу прошло новое поколение решений: теперь клинкер – это ещё и про дизайн.

Производители предлагают десятки коллекций под любой стиль. Достаточно заглянуть в каталог «Эльман-Трейд», чтобы в этом убедиться. Здесь есть и классика, и смелые дизайнерские находки, и недорогие коллекции, и комплекты Premium-класса.

На что же обратить внимание?

Клинкер под натуральный камень. В 2025 году остаются в моде текстуры, имитирующие мрамор, гранит, сланец и травертин. Такой цоколь смотрится дорого, основательно и органично. Примеры подобных решений – польская коллекция клинкерной плитки Viano Grys от фабрики Paradyz (в бюджетном сегменте), испанские коллекции Volga или Tambora от компании Gresmanc (в премиальном).

Классические кирпичные оттенки. Красный, терракотовый или коричневый клинкер – всегда актуальное решение. Его выбирают для домов в стиле лофт или традиционной архитектуры. Современная изюминка – контрастные сочетания, например винно-красного и бордово-чёрного.

Современные бетонные тона. Серый, графитовый и антрацитовый оттенки клинкера востребованы у тех, кто строит минималистичные или хайтековские коттеджи. Такая палитра отлично сочетается со стеклом, металлом и гладкими фасадными панелями.

Клинкер под дерево. Оттенки и фактуры дуба, ясеня или венге создают тёплый, домашний образ. Прекрасный вариант для загородных резиденций и домов в стиле шале, где хочется подчеркнуть гармонию с природой. Примером может служить испанская Gresmanc Taiga в каталоге «Эльман-Трейд».

Смелые цветовые акценты. Для тех, кто не боится экспериментов, производители предлагают клинкерный кирпич зелёного, синего или даже фиолетового цвета. Такие коллекции позволяют сделать фасад по-настоящему эффектным.

Комбинации нескольких оттенков. Тренд последних лет – использовать плитку разных, но гармоничных тонов в рамках одной коллекции. Скажем, сочетать песочный и кофейный или графитовый и белый.

Кстати, во многих коллекциях клинкера для цоколя предусмотрены и дополнительные элементы. Например, в коллекцию Gresmanc Tambora входят базовая плитка, элементы для правого и левого цоколя, плинтус, фронтальные и угловые ступени, несколько вариантов подступенников – в том числе с мозаичным декором. Такой подход позволяет оформить цоколь и входную группу в едином стиле.

Бюджетная плитка или premium-стиль?

Актуальная стоимость клинкерной плитки для цоколя – от 2 300 до 8600 руб. за квадратный метр. В каталоге «Эльман-Трейд» вы увидите и недорогие, и элитарные коллекции отделочных материалов, а опытные дизайнеры помогут с выбором. Кстати, дизайн-проект обойдётся… в ноль рублей, ноль копеек: его создадут бесплатно.

Что касается доставки, то по Москве она бесплатна (при заказе от 50 тыс. руб.), в другие города осуществляется по тарифам транспортных компаний, работающих с вашим регионом.

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать о модных тенденциях. Поэтому отправляйтесь в каталог «Эльман-Трейд» и сами посмотрите, какая плитка для цоколя сейчас в тренде: https://elmantrade.ru/cat/klinkernaya-plitka-i-stupeni/cokol/