ТОП-5 модулей iiko по отдаче на вложенные средства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
При выборе автоматизированной системы для заведения общепита в СПб важно понимать, за что именно вы платите. iiko предлагает обширный набор модулей, и эффективность вложений в каждый из них может существенно различаться. Одни инструменты критичны для ежедневной работы, другие раскрываются при определённых форматах бизнеса. Учитывая стоимость iiko, важно выбрать именно те модули, которые принесут максимум пользы — и быстро начнут работать на результат.
Что мы оценивали
Чтобы составить этот рейтинг, мы опирались на ключевые критерии: насколько модуль влияет на прибыль, как быстро он начинает приносить результат и можно ли использовать его в разных форматах заведений. Мы не стали включать универсальные базовые функции вроде учёта продаж или складского контроля, сосредоточившись на дополнительных возможностях, которые реально усиливают бизнес. Ниже — пятёрка лидеров по эффективности вложений.
1. CRM для кафе: возвращаем гостей и повышаем ценность каждого клиента
Система управления взаимоотношениями с клиентами в iiko (модуль iikoCRM) позволяет создать настоящую экосистему лояльности. Модуль iikoCRM собирает данные о поведении гостей, фиксирует их предпочтения и открывает широкие возможности для персонализированных коммуникаций. Рестораны и кафе используют этот инструмент для запуска email-рассылок, push-уведомлений и бонусных программ, направленных на повышение LTV. В условиях высокой конкуренции способность вернуть гостя и сделать его постоянным — конкурентное преимущество.
2. Мобильный официант: ускорение обслуживания и рост среднего чека
Модуль "Мобильный официант" (iikoWaiter) — это эффективное решение для снижения нагрузки на персонал и увеличения скорости обслуживания. Сотрудники принимают заказы прямо у столика, минуя походы к терминалу. Это сокращает вероятность ошибок, уменьшает время ожидания и увеличивает число обслуженных гостей. Удобство для клиентов и возможность быстро реагировать на их запросы напрямую сказываются на росте среднего чека и лояльности.
3. Кухня iiko: управление загрузкой и ускорение процессов
Модуль Kitchen Display (iikoKitchen) превращает хаос на кухне в отлаженный механизм. Все заказы поступают поварам напрямую с планшета или терминала официанта. Благодаря этому снижается время приготовления блюд, минимизируются ошибки и упрощается контроль очередности. Особенно актуален этот модуль для заведений с высокой проходимостью и несколькими рабочими зонами. Автоматизация кухни и доставки iiko помогает улучшить взаимодействие между залом и кухней, сохраняя качество обслуживания.
4. Модуль доставки: полный цикл от заказа до клиента
Если доставка — одно из ключевых направлений бизнеса, без соответствующего модуля не обойтись. iiko предлагает инструмент iikoDelivery, который объединяет приём заказов, маршрутное планирование, учёт курьеров и контроль исполнения. Это позволяет систематизировать доставку, сократить время выполнения заказов и повысить точность доставки. Как результат — рост числа довольных клиентов и снижение издержек на логистику.
5. Финансовый учёт: контроль и стратегическое управление
Один из самых ценных модулей — система финансового учёта iikoOffice. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать выручку, контролировать расходы, анализировать рентабельность и принимать взвешенные решения. Благодаря наглядной визуализации и возможности строить отчёты по различным параметрам, управляющий получает объективную картину бизнеса. Это особенно важно для тех, кто хочет не просто вести дела, а развивать заведение стратегически.
Что в итоге приносит прибыль?
Автоматизация в общепите — это не просто дань моде, а реальный способ вывести бизнес на новый уровень. Система iiko с её многообразием модулей похожа на конструктор: важно собрать свою идеальную комбинацию. Ведь иногда один правильно выбранный модуль — как последняя деталь пазла — делает всю картину бизнеса цельной и устойчивой.
Каждое заведение уникально, но при грамотном подходе модули iiko превращаются из затрат в активы, которые работают ежедневно: повышают выручку, снижают издержки и освобождают управленцам время на главное. Инвестируя в автоматизацию ресторана, вы инвестируете в предсказуемость, прозрачность и уверенность в завтрашнем дне.
