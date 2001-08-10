Самые частые причины отказа в кредите: как исправить ситуацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Когда деньги нужны «на вчера», рука тянется к микрофинансовым сервисам и займам онлайн. Формально требования там ниже, но цена вопроса выше: короткие сроки, высокие ставки и ощутимые штрафы быстро делают такой долг дорогим.

Прежде чем идти за микрозаймом, разберитесь, почему вам отказали в банке. Часто проблему можно решить — и тогда появится шанс получить более выгодный кредит: сумму побольше, срок подлиннее и процент пониже.

Негативная кредитная история

Банки запрашивают вашу историю в БКИ: там отражены все прошлые кредиты и дисциплина платежей. Просрочки и невыплаты снижают вероятность одобрения.

Что делать

Закажите свою кредитную историю и внимательно проверьте её.

Нашли ошибки — подайте заявление на корректировку.

История подмочена? Начните с небольших лимитов (карта/кредит «для восстановления»), платите строго по графику и постепенно улучшайте рейтинг.

Слишком высокая долговая нагрузка

Если уже есть несколько кредитов и ежемесячные платежи «съедают» значимую часть дохода, новый займ могут не одобрить — велик риск, что платить станет тяжело.

Что делать

Погасите часть мелких долгов, чтобы разгрузить бюджет.

Рассмотрите рефинансирование: объедините кредиты в один с более комфортным ежемесячным платежом.

Неподтверждённый или недостаточный доход

Кредитору важно видеть стабильный источник средств. «Серая» зарплата или низкий доход — частая причина отказа.

Что делать

Подтвердите доход: справка 2-НДФЛ, выписка по зарплатной карте, договор подряда и т. п.

Подумайте о кредите с обеспечением (залог/поручительство) — так шанс на одобрение выше.

4) Ошибки и неточности в анкете

Неверные данные о стаже, адресе, паспорте или контактах часто приводят к автоматическому отказу.

Что делать

Заполняйте заявку только по документам, не «по памяти».

Указывайте актуальные номера телефона и e-mail, следите за доступностью.

«Засветились» во многих заявках подряд

Подача множества заявок за короткий срок выглядит как отчаянный поиск денег и настораживает банк.

Что делать

Делайте паузу между запросами — хотя бы пару недель.

Помните: условия в банках обновляются, а кредитная история со временем меняется — повторная заявка позже может дать другой результат.

Вместо микрозайма с «драконьими» процентами попробуйте навести порядок с причинами отказов и обратиться в банк: классические кредиты обычно безопаснее и дешевле. Чем лучше подготовите документы и снизите нагрузку, тем выше шанс получить нужную сумму. Узнайте подробнее об условиях.