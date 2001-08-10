Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Планируя поездку в Австрию или оформление документов для официальных органов этой страны, многие сталкиваются с неожиданным моментом. Вроде бы нужен перевод на немецкий, но оказывается, что немецкий немецкому рознь. Австрия хоть и говорит на немецком языке, но использует свою национальную норму, которая отличается от стандартного Hochdeutsch, принятого в Германии. И если с бытовыми фразами разобраться можно на месте, то при подаче документов такая «мелочь» может обернуться серьезной проблемой

Кто должен выполнять перевод

Чтобы избежать ошибок, перевод должен делать человек, не просто владеющий немецким, а знакомый с австрийской языковой спецификой. Это особенно важно при нотариальном заверении. Переводчик должен понимать, какие термины используются именно в Австрии, какие формулировки приняты в юридических и образовательных документах этой страны. Иначе даже идеально переведённый текст по нормам Германии может быть не принят.

В хороших бюро переводов работают специалисты, которые занимаются именно переводом на немецкий для Австрии. Такие переводчики, как правило, имеют опыт работы с австрийскими документами, знакомы с требованиями тамошних консульств и ведомств, знают, какие форматы перевода чаще всего требуются.

Почему нельзя доверять стандартному шаблону

Одна из частых ошибок – попытка перевести документ самостоятельно или воспользоваться «стандартным образцом». Проблема в том, что австрийские органы власти могут потребовать не просто дословный перевод, а строго оформленный документ, соответствующий австрийскому образцу. Например, в сфере образования важно учитывать, как правильно адаптировать название предметов, школ или вузов, особенно если речь идёт об эвалюации документов.

Нередки случаи, когда документы, переведённые в Германии, приходилось перепереводить уже в Австрии. Причина – несоответствие лексики или формата. Такие ситуации не просто неудобны, они тратят время и деньги, особенно если документы требуются срочно.

Где искать надёжных специалистов

К примеру, на сайте perevodmoskva.ru можно найти специалистов, которые выполняют переводы на немецкий для Австрии. Они знакомы с терминологией, нормами и требованиями к заверению документов. Особенно удобно, если компания предлагает полный цикл: от перевода до нотариального заверения и, при необходимости, апостилирования. Это избавляет клиента от беготни по разным инстанциям.

Важно, что в таких бюро работают не только лингвисты, но и редакторы, а значит, каждый документ проходит проверку на точность, стилистическую и юридическую корректность. Такой подход особенно ценен, если речь идёт о переводе медицинских заключений, судебных решений, справок для ВНЖ или договоров.

Что ещё стоит учитывать

Перевод для Австрии – это юридически точная копия документа, оформленная в соответствии с нормами, принятыми в австрийской бюрократической системе. Принцип «и так сойдёт» здесь не работает. От грамотно выполненного перевода может зависеть судьба заявления, получение визы или поступление в вуз. Особенно стоит обратить внимание на срок действия перевода – некоторые документы требуют обновления перевода через определённое время. А в ряде случаев необходимо использовать официально аккредитованного переводчика, имеющего разрешение на работу с австрийскими консульствами. Это ещё один аргумент в пользу профессиональных бюро, знакомых с процедурой от начала и до конца.