Что такое консалтинг и зачем он нужен бизнесу: простыми словами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Консалтинг — это помощь бизнесу со стороны специалистов. Чаще всего — в виде советов, анализа ситуации и предложений, как работать лучше. Профессионалы в области консалтинга помогают компаниям найти решение в сложной или нестандартной ситуации.
Если сказать совсем просто: консалтинг — это ситуация, когда к вам приходит профессионал в какой-то теме, и подсказывает, что делать, чтобы стало лучше.
Как это работает
Допустим, у компании упали продажи. Руководство не может понять, в чем дело: реклама есть, клиенты были, сайт работает. Тогда бизнес нанимает консультантов. Те приходят, изучают ситуацию, общаются с сотрудниками, смотрят отчеты, изучают рынок и конкурентов.
В итоге выдают рекомендации: где слабое место, что нужно изменить, кого переобучить или какую стратегию пересмотреть.
Именно этим и занимается консалтинг — помогает найти проблему и предлагает решение.
В каких сферах бывает консалтинг
Консалтинг может быть в любой сфере, где бизнесу может понадобиться помощь:
Финансовый — как правильно вести учет, где сократить расходы, как не выйти в минус.
Маркетинговый — как привлечь клиентов, через какие каналы рекламироваться, как повысить узнаваемость.
IT-консалтинг — выбор систем, автоматизация процессов, внедрение CRM или онлайн-касс.
HR-консалтинг — наем сотрудников, система мотивации, построение командной культуры.
Юридический — помощь в оформлении документов, проверка контрактов, защита от рисков.
Почему бизнесу выгодно нанимать консультантов
Рассмотрим, почему компании нанимают специалистов в области консалтинга.
Взгляд со стороны
Когда мы работаем внутри компании, легко «замылить» взгляд. Консультанты же приходят без предвзятости. Они видят то, что сами сотрудники могут упустить.
Экономия времени и ресурсов
Не нужно пробовать вслепую. Консультант уже знает, что работает, а что нет — из опыта с другими компаниями.
Узкие специалисты без найма в штат
Иногда компании не нужны постоянные эксперты по маркетингу или автоматизации, но помощь периодически требуется. Гораздо выгоднее пригласить консультанта на время, чем держать такого специалиста в штате.
Когда бизнесу стоит подумать о консалтинге
Давайте разберемся, когда стоит приглашать специалист:
запускаете новый проект, но не уверены, как все правильно организовать;
уже работаете, но прибыль не растет;
хотите масштабироваться, но не знаете, с чего начать;
часто сталкиваетесь с одними и теми же проблемами;
нет ресурсов на наем опытного специалиста в штат.
Где консалтинг реально помогает
Рассмотрим примеры, где реально может помочь консалтинг.
Малый бизнес только начал продавать онлайн, но сайт не приносит прибыли. Консультант по e-commerce проверяет юзабилити, рекламу, воронку продаж и находит «узкие места».
Ресторан открылся в новом районе, но клиентов мало. Консультант по маркетингу анализирует позиционирование и предлагает новый формат меню и рекламу в социальных сетях.
Компания по доставке работает хаотично, заказы теряются. Консультант по логистике выстраивает четкий маршрут, внедряет трекинг и оптимизирует расходы на бензин.
Консалтинг — это как навигатор для бизнеса. Он не едет вместо вас, но показывает короткий и безопасный путь. Хороший консультант не просто говорит, что вы делаете не так, а предлагает конкретные решения, которые можно внедрить и увидеть результат.
Если вы чувствуете, что бизнес «застрял» или не растет так, как хотелось бы, — возможно, пора пригласить консультанта. Это инвестиция в развитие, которая часто окупается быстрее, чем любые другие расходы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
09:01 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку о финале Второй мировой войны
09:35 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном доме в Южно-Сахалинске
10:24 Сегодня Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
09:20 Сегодня На Сахалине камеры зафиксировали свыше 1100 нарушений ПДД за сутки
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
16:29 21 Августа В Южно-Сахалинске на площади Победы 22 и 25 августа ограничат движение
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
17:09 22 Августа Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:24 Сегодня Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
- 09:53 Вчера Завершена проверка общественных пространств, благоустроенных за 6 лет в Макарове
- 12:50 26 Августа На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 26 Августа Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?