Что такое консалтинг и зачем он нужен бизнесу: простыми словами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Консалтинг — это помощь бизнесу со стороны специалистов. Чаще всего — в виде советов, анализа ситуации и предложений, как работать лучше. Профессионалы в области консалтинга помогают компаниям найти решение в сложной или нестандартной ситуации.

Если сказать совсем просто: консалтинг — это ситуация, когда к вам приходит профессионал в какой-то теме, и подсказывает, что делать, чтобы стало лучше.

Как это работает

Допустим, у компании упали продажи. Руководство не может понять, в чем дело: реклама есть, клиенты были, сайт работает. Тогда бизнес нанимает консультантов. Те приходят, изучают ситуацию, общаются с сотрудниками, смотрят отчеты, изучают рынок и конкурентов.

В итоге выдают рекомендации: где слабое место, что нужно изменить, кого переобучить или какую стратегию пересмотреть.

Именно этим и занимается консалтинг — помогает найти проблему и предлагает решение.

В каких сферах бывает консалтинг

Консалтинг может быть в любой сфере, где бизнесу может понадобиться помощь:

Финансовый — как правильно вести учет, где сократить расходы, как не выйти в минус.

Маркетинговый — как привлечь клиентов, через какие каналы рекламироваться, как повысить узнаваемость.

IT-консалтинг — выбор систем, автоматизация процессов, внедрение CRM или онлайн-касс.

HR-консалтинг — наем сотрудников, система мотивации, построение командной культуры.

Юридический — помощь в оформлении документов, проверка контрактов, защита от рисков.

Почему бизнесу выгодно нанимать консультантов

Рассмотрим, почему компании нанимают специалистов в области консалтинга.

Взгляд со стороны

Когда мы работаем внутри компании, легко «замылить» взгляд. Консультанты же приходят без предвзятости. Они видят то, что сами сотрудники могут упустить.

Экономия времени и ресурсов

Не нужно пробовать вслепую. Консультант уже знает, что работает, а что нет — из опыта с другими компаниями.

Узкие специалисты без найма в штат

Иногда компании не нужны постоянные эксперты по маркетингу или автоматизации, но помощь периодически требуется. Гораздо выгоднее пригласить консультанта на время, чем держать такого специалиста в штате.

Когда бизнесу стоит подумать о консалтинге

Давайте разберемся, когда стоит приглашать специалист:

запускаете новый проект, но не уверены, как все правильно организовать;

уже работаете, но прибыль не растет;

хотите масштабироваться, но не знаете, с чего начать;

часто сталкиваетесь с одними и теми же проблемами;

нет ресурсов на наем опытного специалиста в штат.

Где консалтинг реально помогает

Рассмотрим примеры, где реально может помочь консалтинг.

Малый бизнес только начал продавать онлайн, но сайт не приносит прибыли. Консультант по e-commerce проверяет юзабилити, рекламу, воронку продаж и находит «узкие места».

Ресторан открылся в новом районе, но клиентов мало. Консультант по маркетингу анализирует позиционирование и предлагает новый формат меню и рекламу в социальных сетях.

Компания по доставке работает хаотично, заказы теряются. Консультант по логистике выстраивает четкий маршрут, внедряет трекинг и оптимизирует расходы на бензин.

Консалтинг — это как навигатор для бизнеса. Он не едет вместо вас, но показывает короткий и безопасный путь. Хороший консультант не просто говорит, что вы делаете не так, а предлагает конкретные решения, которые можно внедрить и увидеть результат.

Если вы чувствуете, что бизнес «застрял» или не растет так, как хотелось бы, — возможно, пора пригласить консультанта. Это инвестиция в развитие, которая часто окупается быстрее, чем любые другие расходы.