Стиральные машины Miele: немецкое качество для требовательных хозяек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Когда речь заходит о премиальной бытовой технике, марка Miele неизменно оказывается в списке фаворитов. Эта немецкая компания уже более столетия специализируется на выпуске стиральных машин, которые служат десятилетиями.
Покупка такой техники — серьезное вложение, поэтому стоит разобраться в особенностях бренда. Что именно делает эти агрегаты особенными и почему за них готовы переплачивать в полтора-два раза?
Чем отличаются стиральные машины Miele от конкурентов
Главное преимущество техники Miele заключается в долговечности конструкции. Производитель тестирует каждую модель на 10 000 циклов стирки, что эквивалентно 20 годам эксплуатации при средней нагрузке. Барабан изготавливается из нержавеющей стали особого сплава, а двигатель работает на прямом приводе без ремней и шкивов.
Особое внимание уделяется системе TwinDos — автоматическому дозированию моющих средств. Машина самостоятельно определяет количество порошка и кондиционера в зависимости от веса загрузки и степени загрязнения белья:
- жидкое средство подается через специальные картриджи;
- дозировка рассчитывается автоматически;
- расход моющих средств снижается на 30%;
- белье отстирывается лучше благодаря точной концентрации.
Эта технология не только экономит деньги, но и защищает ткани от избытка химии. Результат — вещи дольше сохраняют первоначальный вид.
Линейка моделей и их особенности
Компания выпускает три основные серии стиральных машин, каждая со своими характеристиками. Серия W1 включает полноразмерные модели с загрузкой до 9 кг и скоростью отжима до 1600 оборотов. Здесь есть программы для деликатных тканей, спортивной одежды и даже подушек.
Компактная линейка представлена моделями глубиной всего 45 см — идеальный вариант для небольших квартир. Функционал при этом практически не урезан. Встраиваемые варианты полностью скрываются за мебельным фасадом и оснащаются системой Knock2open для открывания легким постукиванием.
Особенности разных серий включают следующие решения:
- CapDosing — капсулы со специальными средствами для разных типов тканей;
- Steam — обработка паром для освежения и разглаживания;
- QuickPowerWash — быстрая стирка за 49 минут с полным циклом;
- Honeycomb drum — барабан с сотовой структурой для бережного обращения с бельем.
Премиальные модели дополнительно получают WiFi-модуль для управления через смартфон. Можно запускать стирку удаленно, получать уведомления о завершении цикла и даже заказывать моющие средства через приложение.
Технологические решения и качество сборки
Система балансировки в машинах Miele работает по принципу противовесов, которые автоматически перемещаются во время отжима. Это практически полностью исключает вибрации даже на высоких оборотах. Корпус изготавливается из стального листа толщиной 2 мм, а все соединения проходят дополнительную герметизацию.
Интересная особенность — программа самоочистки барабана. Раз в месяц машина сама напоминает о необходимости профилактики и запускает специальный цикл при температуре 90 градусов. Удаляются остатки моющих средств, накипь и бактерии.
Производитель дает гарантию 2 года на всю технику, но практика показывает — эти машины работают значительно дольше. Запчасти поставляются в Россию регулярно, сервисная сеть покрывает большинство крупных городов. Правда, ремонт обойдется недешево — но и ломаются такие агрегаты крайне редко.
