Утепление дома минеральной ватой: какую выбрать и почему

При строительстве дома либо во время капитального ремонта особое внимание уделяется его утеплению. Связано это не только со стремлением улучшить комфортность проживания, обеспечив эффективную защиту от выхолаживания или перегрева жилья. Есть и практические цели, среди которых – снижение потребления энергоресурсов, а также повышение долговечности здания.

За счет надежного утепления можно снизить потребление электричества или сжигаемых видов топлива на 30%. В абсолютной сумме это дает довольно ощутимую прибавку в семейный бюджет.

Теплоизоляция снижает воздействие перепадов температуры на конструкции здания. Также минимизируется риск образования конденсата, вслед за которым возникает плесень, разрушающая любые строительные материалы.

Поэтому расходы на утепление быстро окупаются, что делает разные теплоизоляционные материалы более востребованными. По цене и свойствам очень высоким спросом пользуется минвата.

Существует несколько разновидностей минеральной ваты – наиболее востребована каменная. Ее разновидность – базальтовый утеплитель – обладает высокими эксплуатационными свойствами.

Изготавливается каменная вата из горных пород путем расплава и экструзии. При нагреве базальтового сырья образуется лавовая масса, которая под давлением выдувается через экструдеры-сопла. Расплав сразу же застывает, превращаясь в тонкие волокна. Они прессуются в единую массу, которая по внешнему виду и напоминает вату.

Характеристики минваты

Отсутствие органики, что определяет сразу несколько преимуществ этого утеплителя. Главное из них – инертность материала, который не вступает в химические реакции ни с какими другими веществами. В результате чего минераловатная теплоизоляция соответствует самым высоким гигиеническим требованиям и подходит для утепления жилья, оздоровительных и учебных учреждений. Дополнительно неорганическое происхождение обусловлено:

Негорючестью, степень которой уникальна среди прочих разновидностей теплоизоляции. Минвата выдерживает нагрев до +600 градусов, а при контакте с огнем просто оплавляется тот участок, который испытал воздействие, без распространения пламени.

Биоустойчивостью как препятствие образования плесени, распространения насекомых или грызунов.

Теплопроводность – также не менее важный параметр, по которому подбирается вид теплоизоляции. Базальтовый утеплитель способен обеспечивать защиту от потерь тепла на уровне от 0,033 Вт/(м*К). То есть, стандартная толщина утепления в 50 мм способна заменить 0,5 метра кирпичной кладки. При этом в зависимости от особенностей продукта можно подобрать теплоизолятор с более высокими защитными показателями. Сбережение тепла обеспечивается прекращением тепловой конвекции в массе. Хаотичное расположение волокон препятствует выходу тепла наружу, прерывая эти потоки.

Паропроницаемость – движение воздушной среды сохраняется, что позволяет защищаемой поверхности буквально «дышать». Это особенно важно при утеплении деревянных конструкций, срок службы которых с таким утеплением увеличивается.

Плотность также варьируется, что позволяет подобрать теплоизоляцию для горизонтальных или вертикальных поверхностей. При наличии нагрузки выбирают более плотный материал – от 100 кг/см² и выше. Менее плотный утеплитель также обладает звукоизоляционными свойствами, одновременно выступая в роли шумозащиты.

Преимущества в эксплуатации

В практическом плане минеральная вата популярна за счет: