Как деловая репутация влияет на рыночную стоимость компании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Деловая репутация рассматривается как нематериальный актив, зависит от истории работы компании, действий и решений ее руководителей, от надлежащего исполнения обязательств. Есть методики, которые позволяют оценить репутационные показатели для привлечения инвесторов, поиска контрагентов, продажи бизнеса. В частности, в отчете оценщика будет указана не только рыночная стоимость всей компании, но и отдельных показателей, в том числе деловой репутации.

По каким показателям определяется деловая репутация компании

Репутация – это оценка деятельности юридического или физического лица. Чем выше репутационные показатели компании и ее руководства, тем ниже риски для контрагентов по сделкам, для инвесторов в бизнес, для банка при оформлении кредита.

При купле-продаже ООО деловую репутацию оценивают по следующим показателям:

по отсутствию претензий и судебных исков, сведений в Банке данных ФССП;

по отсутствию в реестре недобросовестных поставщиков по госзакупкам;

по наличию сертификатов ISO, подтверждающих репутационные показатели и соответствие по системе менеджмента;

по анализу договоров и контрактов, сроков и условий исполнения обязательств;

по наличию членства в СРО, которые следят за репутацией своих членов;

по длительности работы на рынке, в том числе в определенных сферах деятельности;

по квалификации, образованию и опыту работы сотрудников предприятия.

Точный перечень показателей, по которым будет изучаться репутация организации, определяется индивидуально.

Персональная оценка деятельности руководителя или других должностных лиц ООО тоже может повысить рыночную стоимость при продаже. Однако этот фактор не является решающим, поскольку новые собственники могут в любой момент сменить руководство в организации.

Как зависит рыночная цена ООО от деловой репутации

О высоких репутационных показателей ООО, прежде всего, свидетельствует длительность ее истории на рынке, отсутствие просроченных долгов по обязательствам. Эти показатели можно проверить даже без привлечения оценщика, аудиторов, других специалистов. Чтобы получить более точные данные и рассчитать объективную стоимость ООО, оценщик использует следующие методики:

бухгалтерский метод – определяет разницу между покупной стоимостью фирмы и ценой ее активов, дебиторской задолженности;

методика избыточных прибылей – определяет, как репутационные показатели увеличивают прибыль компании свыше среднерыночной;

формульная методика – оценивает данные о прибыли ООО в перспективе, с учетом репутационных факторов.

Перечисленные методики могут применяться в комплексе, если для этого есть соответствующие данные.

Очевидно, для расчетов по всем методикам нужна полная и достоверная информация обо всех аспектах деятельности, бухгалтерская и финансовая документация. Относительно проще оценить деловую репутацию, если ООО проходило сертификацию в системе ISO. В отчетах и актах после сертификации указываются все показатели, характеризующие оценку деятельности фирмы и ее руководства.

Идеальным вариантом является покупка ООО с хорошей деловой репутацией, большой историей работы и без долгов. Продавец тоже получит дополнительные преимущества, сможет указать стоимость выше. Заинтересованные лица выкупят ваше ООО на сайте по максимально выгодной цене. При согласовании условий сделки к анализу деловой репутации и стоимости фирмы будут привлечены юристы, оценщики, аудиторы.