Панели из камня: преимущества и применение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Панели из камня – это облицовочный материал, получаемый из природных минералов, например, гранита, мрамора, оникса. Такие изделия изготавливаются в виде плит разных форматов и толщины. Благодаря прочности, долговечности и эстетической привлекательности, панели служат как в наружной, так и во внутренней отделке объектов для различных целей. Смотрите такие изделия в интерьере по ссылке.

Что такое панели из камня и как они производятся

Панели получают путем распила цельных каменных блоков на тонкие плиты с последующей обработкой. В зависимости от области применения и пожеланий заказчика, поверхность может быть глянцевой, матовой, шероховатой, состаренной или иметь грубую скальную текстуру. Для фасадов, цоколей и лестниц чаще выбирают термообработанные поверхности, которые обладают повышенными антискользящими свойствами.

Для внутренней отделки помещений подходят глянцевые или полированные панели – они создают зеркальный блеск и подчеркивают естественный рисунок камня. При этом материал устойчив к высоким нагрузкам.

Область применения панелей из камня

Природный камень применяется в самых разных направлениях. Благодаря прочности, устойчивости к перепадам температуры и ультрафиолету, панели пригодны как для экстерьера, так и для интерьеров:

облицовка фасадов, цоколей, входных групп;

внутренняя отделка стен, полов, колонн;

лестничные марши, площадки;

оформление каминов, панно, барных стоек, подоконников;

мемориальные комплексы, скверы, набережные, зоны отдыха.

Материал сохраняет привлекательный вид десятилетиями – он не боится влаги, не требует сложного ухода. Для поддержания чистоты поверхности достаточно мягкой губки и нейтрального моющего средства.

Преимущества панелей из камня

Главные плюсы – физико-механическая прочность, минимальное водопоглощение (не более 0,2%), экологическая безопасность. Камень не теряет цвет под действием солнечного света, не боится мороза и влаги, устойчив к механическим повреждениям.

Каждое изделие обладает уникальной текстурой и рисунком. Особенно выразительно смотрятся панели из оникса с полупрозрачными прожилками. Такие материалы используют для подсветки стен или перегородок – они пропускают свет и создают эффект живого свечения.

Панели не боятся высоких нагрузок, не стираются, не царапаются, выдерживают до 300 циклов замораживания и оттаивания. Благодаря этому срок службы изделий практически не ограничен.

Панели из камня – это надежный вариант для тех, кто ценит натуральные материалы, долговечность и выразительный дизайн. Оцените преимущества натурального камня уже сегодня!