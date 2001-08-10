Что значит скважина на песок и известняк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Песчаные водоносные горизонты

Песчаные скважины эксплуатируют водоносные слои на глубине 5-45 метров. Вода накапливается в пустотах между песчинками, образуя линзообразные резервуары ограниченного объема.

Критический недостаток песчаных горизонтов - неравномерное распределение. Водоносная линза может занимать площадь 50-100 метров и резко обрываться. Успешная скважина у соседа не гарантирует наличие воды на соседнем участке даже при одинаковой глубине.

Дебит песчаных скважин составляет 0,3-2,0 м³/час. Производительность зависит от мощности водоносного слоя и зернистости песка. Мелкозернистые пески дают меньше воды, но лучше фильтруют. Крупнозернистые обеспечивают больший дебит, но требуют более качественных фильтров.

Обязательный элемент конструкции - щелевой или сетчатый фильтр с размером ячеек 0,1-0,3 мм. Без фильтра песок быстро забьет насос и выведет его из строя. Фильтры изготавливают из нержавеющей стали, пластика или галунного плетения.

Заиливание - главная проблема песчаных скважин. При нерегулярном использовании мелкие частицы оседают в фильтровой зоне, снижая дебит. Восстановление требует промывки компрессором или специальными реагентами.

Известняковые водоносные комплексы

Артезианские скважины добывают воду из трещиноватых известняков на глубине 30-200 метров. Вода находится под естественным давлением между водоупорными слоями глин.

В московском регионе эксплуатируются четыре основных известняковых горизонта:

Подольско-Мячковский (глубина 40-80 м)

Касимовский (80-120 м)

Каширский (120-160 м)

Окско-Серпуховский (160-200 м)

Каждый горизонт имеет разную водообильность и химический состав. Верхние горизонты более минерализованы, нижние - чище, но требуют больших затрат на бурение.

Дебит артезианских скважин достигает 3-15 м³/час в зависимости от мощности вскрытого горизонта. Высокопроизводительные скважины (свыше 10 м³/час) обычно вскрывают несколько трещиноватых зон одновременно.

Естественное давление в артезианских горизонтах составляет 2-6 атмосфер. Это обеспечивает подъем воды в стволе скважины и облегчает работу насосного оборудования.

Технологические особенности бурения

Песчаные скважины бурят ударно-канатным или шнековым способом. Оборудование простое, работы занимают 6-12 часов. Обсадные трубы - пластиковые диаметром 125-160 мм. Стоимость бурения 1500-2500 руб/метр.

Артезианские скважины требуют роторного бурения с промывкой. Используются буровые установки УРБ-2А2, УРБ-2,5А или их аналоги. Обсадка стальными трубами диаметром 133-219 мм. При большой глубине применяется телескопическая конструкция с двумя-тремя колоннами разного диаметра.

Стоимость бурения артезианских скважин 2500-4000 руб/метр в зависимости от сложности геологии и требуемого диаметра.

Водоподготовка и качество воды

Песчаные горизонты часто содержат бактериальные загрязнения, нитраты, пестициды. Близость к поверхности делает их уязвимыми для антропогенного воздействия. Обычно требуется обезжелезивание и УФ-обеззараживание.

Артезианские воды содержат 2-8 мг/л железа, 4-12 мг-экв/л общей жесткости, иногда сероводород до 3-5 мг/л. Бактериологические показатели, как правило, в норме. Стандартная водоподготовка включает обезжелезивание, умягчение, иногда дегазацию.

Эксплуатационные характеристики

Песчаные скважины служат 8-15 лет до капитального ремонта. Основные проблемы: заиливание фильтров, коррозия обсадных труб, истощение водоносного горизонта. Ремонт включает промывку, замену фильтров или полное переоборудование.

Артезианские скважины эксплуатируются 40-80 лет. Основной износ приходится на насосное оборудование (срок службы 12-20 лет) и оголовок скважины. Ствол практически не требует обслуживания благодаря самоочищающим свойствам известняка.

Регулирование и лицензирование

Федеральный закон №2395-1 "О недрах" устанавливает лимит безлицензионного водопользования 100 м³/сутки для хозяйственно-питьевых нужд. Этот объем не зависит от типа скважины - ограничение одинаково для песчаных и артезианских источников.

При превышении лимита требуется лицензия на недропользование. Процедура включает геологические изыскания, проектирование, экспертизу запасов и занимает 6-12 месяцев. Стоимость лицензирования 150-500 тысяч рублей.

Критерии выбора типа скважины

Песчаная скважина оправдана при ограниченном водопотреблении (до 3-5 м³/сутки), сезонном проживании, стесненном бюджете. Обязательное условие - подтвержденное наличие продуктивных песчаных горизонтов в районе.

Артезианская скважина необходима для постоянного водоснабжения производительностью свыше 5 м³/сутки, объектов с повышенными требованиями к надежности, долгосрочных инвестиционных проектов.

При выборе подрядчика проверяйте наличие лицензии Роснедра на право пользования недрами для целей геологического изучения. Только лицензированные организации могут законно выполнять буровые работы на воду.

Можно ли точно определить наличие воды до бурения?

Для песчаных горизонтов - нет. Геофизические методы дают приблизительную оценку с точностью 60-70%. Окончательный результат известен только после вскрытия пласта. Для известняковых горизонтов прогноз более надежный - 90-95% успешных скважин.

Влияет ли диаметр скважины на дебит?

Для песчаных скважин диаметр критичен - увеличение со 125 до 160 мм повышает дебит на 20-30%. Для артезианских скважин эффект минимальный, поскольку производительность определяется трещиноватостью породы, а не площадью фильтрации.

Какой насос лучше для разных типов скважин?

Для песчаных скважин оптимальны центробежные насосы с низкой чувствительностью к песку: Grundfos SQ, Wilo Sub TWI. Для артезианских - любые погружные насосы соответствующей производительности: Grundfos SP, Wilo Sub TWU, отечественные ЭЦВ.

Нужно ли разрешение на бурение скважины на участке?

Разрешения на бурение не требуется. Необходимо только уведомить Роснедра о начале использования участка недр в течение 60 дней после ввода скважины в эксплуатацию и получить паспорт скважины.