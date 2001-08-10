Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Введение

Строительство в прибрежных и островных зонах предъявляет особые требования к материалам. Морская соль разъедает металл, высокая влажность способствует развитию грибка, а ураганы со скоростью ветра до 200 км/ч срывают облицовку и кровлю. Чтобы здания сохраняли привлекательный вид и эксплуатационные свойства десятилетиями, необходимы специализированные решения.

Вызовы морского климата

Прибрежные территории подвержены комплексному воздействию факторов:

Солевая коррозия: морская соль проникает в поры и микротрещины, кристаллизуется, вызывая разрушение материалов.

Высокая влажность: постоянная влажность более 80% приводит к биопоражению деревянных и пористых поверхностей.

Ураганные ветры: скорости до 200 км/ч создают ветровые нагрузки, отрывая слабоупрочненные облицовки.

HPL-панели для фасадов: экстремальное решение

HPL-панели Hilgen (https://hilgen.ru/hpl-paneli/dlya-fasadov/) специально разработаны для экстремальных условий. Производство под давлением 9 МПа при температуре 150 °C обеспечивает:

Температурный диапазон эксплуатации от −50°C до +80°C;

Устойчивость к ветровым нагрузкам до 200 км/ч;

Непористую поверхность без микротрещин — защита от соли и влаги;

Сохранение цвета и структуры более 25 лет.

Акустические панели в прибрежных объектах

Для общественных и гостиничных объектов на островах и побережье важно контролировать уровень шума: шум прибоя и ветра мешает отдыху и работе. Акустические стеновые панели Hilgen устанавливают на стены и потолки, обеспечивая:

Поглощение фонового шума и эха;

Создание комфортной акустической среды;

Устойчивость к влажности и соли.

Примеры морских объектов

HPL-панели и акустические панели Hilgen применены в следующих проектах:

Портовые терминалы Камчатки: фасады зданий и акустика залов ожидания;

Гостиницы Сахалина: облицовка прибрежных корпусов с видом на море;

Исследовательские станции Арктики: модули с HPL-панелями выдерживают суровые зимы без повреждений.

Опыт Hilgen в прибрежном строительстве

Hilgen имеет собственные склады и логистические маршруты в регионах Дальнего Востока и Северо-Запада России, обеспечивая поставки на острова и отдалённые побережья. Техническая поддержка включает расчёт ветровых нагрузок и подбор крепежных систем для экстремальных условий.

Заключение

Успешное строительство в морском климате требует материалов, устойчивых к соли, влаге и ураганным ветрам. HPL-панели для фасадов и акустические панели Hilgen предлагают проверенные решения: долговечность 25+ лет, минимальное обслуживание и сохранение эстетики в самых суровых условиях островных и прибрежных территорий.