Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современные автошколы в Новосибирске всё чаще включают в программу обучения подготовку водителей на автомобилях с автоматической коробкой передач. Этот формат особенно популярен среди новичков, женщин и тех, кто стремится быстрее и с меньшим стрессом получить водительские права. Тем, кого интересует обучение в автошколе на категорию B без лишней сложности с переключением передач, стоит обратить внимание именно на курсы вождения в Новосибирске на автомате.

Разберём, кому подойдёт обучение вождению на АКПП, какие есть преимущества и ограничения, сколько стоит учёба и где проходят подготовку на автомате в Новосибирске.

Что означают права категории B с ограничением «автомат»?

Водительское удостоверение категории B с автоматом позволяет управлять только теми автомобилями, которые оснащены автоматической коробкой передач. Это значит, что садиться за руль машины с механикой при наличии таких прав запрещено. В удостоверении такой тип ограничений обозначается специальным кодом 78, который официально свидетельствует о том, что экзамен сдавался на автомате.

Некоторые будущие водители не сразу понимают это ограничение. Если вы решили отучиться на права категории B именно на АКПП, но впоследствии планируете пересесть на механику, потребуется повторно сдавать практический экзамен в ГИБДД. Теоретическую часть пересдавать не нужно, но вождение на автомобиле с МКПП необходимо продемонстрировать на экзамене повторно.

Тем не менее, права на автомат в Новосибирске остаются популярным выбором среди тех, кто не планирует эксплуатировать «механику» в повседневной жизни. Особенно это актуально в городских условиях с плотным трафиком, светофорами и постоянными остановками.

Преимущества обучения в автошколе на автомате

Обучение в автошколе в Новосибирске на автомате обладает рядом практических преимуществ, благодаря которым такой формат выбирают всё больше учеников. В первую очередь это касается комфорта, скорости обучения и психологической уверенности.

Вот основные плюсы:

Проще управление

Нет необходимости думать о сцеплении и своевременном переключении передач. Это особенно важно для начинающих, которые испытывают стресс от координации педалей и рычага КПП. Быстрее появляется уверенность на дороге

За счёт упрощённого процесса управления ученик быстрее концентрируется на дорожной обстановке и правилах, а не на работе ног и рук. Меньше ошибок на экзамене

Статистика показывает, что обучение вождению на автомате в Новосибирске помогает сдавать практическую часть экзамена с меньшим количеством попыток. Это связано с тем, что многие технические ошибки, типичные при сдаче на «механике», здесь отсутствуют. Подходит широкому кругу людей

Учёба на права автомат в Новосибирске особенно удобна для: пожилых людей;

женщин, впервые садящихся за руль;

учеников с ограничениями по здоровью;

занятых студентов и работающих людей. Комфорт в городском режиме

При вождении по Новосибирску, где часто бывают пробки, светофоры и резкие торможения, автоматическая коробка снимает часть нагрузки с водителя.

Недостатки и ограничения прав на автомат

Несмотря на очевидные плюсы, обучение на автомате имеет свои ограничения. Главное из них — это ограниченность применения таких прав в реальной жизни. Права категории B с отметкой «автомат» не позволяют управлять автомобилем с механической коробкой передач, и это может стать препятствием в определённых ситуациях.

Вот основные минусы, которые стоит учитывать до начала учёбы:

Ограничение по типу транспорта

Если водитель в будущем решит сесть за руль автомобиля с механикой — например, арендованного или служебного — сделать это будет нельзя. За управление ТС, не соответствующим категории прав, предусмотрен штраф и административная ответственность. Сложности при трудоустройстве

Некоторые работодатели требуют наличие прав без ограничений, особенно если работа связана с перемещением на разных автомобилях. Водители такси, курьеры и сотрудники логистики чаще сталкиваются с необходимостью управлять автомобилями с МКПП. Ограниченный выбор подержанных автомобилей

В Новосибирске на рынке б/у авто всё ещё много моделей с механикой. Это значит, что выпускник автошколы с правами на автомат может столкнуться с более узким выбором при покупке первой машины. Пересдача для снятия ограничения

Если человек захочет в будущем водить механику, потребуется вновь проходить курс вождения и сдавать практику на автомобиле с МКПП. Это дополнительные затраты времени и денег.

Таким образом, перед тем как записаться на обучение в автошколе на автомате, важно оценить свои будущие планы на владение и использование автомобиля.

Кому подойдёт обучение вождению на автомате?

Формат обучения на автомате подходит не всем, но есть категории учеников, для которых он может стать наилучшим выбором. Обучение в автошколе категории B в Новосибирске с АКПП особенно рекомендуется тем, кто:

Никогда раньше не сидел за рулём

Новичкам проще справиться с городским вождением, не отвлекаясь на сцепление и передачи. Особенно это касается плотных районов Новосибирска, где трафик может быть интенсивным даже в дневное время.

Испытывает страх перед вождением

Если у будущего водителя есть волнение, стресс или тревожность на дороге, автоматическая коробка помогает быстрее адаптироваться и сосредоточиться на главном — правилах и обстановке.

Имеет физические ограничения

Люди с проблемами опорно-двигательного аппарата или слабой координацией рук и ног значительно легче переносят управление автомобилем с АКПП.

Хочет пройти обучение быстрее

Учеба на права в автошколе на автомате обычно проходит быстрее, особенно если нет необходимости тратить дополнительные часы на отработку работы с МКПП.

Не планирует использовать механику в будущем

Если вы уверены, что будете ездить только на современном городском автомобиле с АКПП — ограничения таких прав не создадут неудобств.

Таким образом, обучение вождению на автомате в Новосибирске — это удобное решение для конкретных целей. Главное — заранее понять, подходит ли вам этот вариант, и выбрать автошколу в Новосибирске с подходящей программой обучения.

Где пройти обучение в автошколе на автомате в Новосибирске

В Новосибирске работает большое количество автошкол, предлагающих обучение на автомате. Это могут быть как крупные городские автошколы с филиалами в разных районах, так и частные школы, ориентированные на индивидуальный подход. При выборе учебного центра важно учитывать не только наличие АКПП в автопарке, но и репутацию, отзывы учеников, а также условия обучения.

На что обращать внимание при выборе автошколы категории B на автомате:

Наличие лицензии на образовательную деятельность;

Предоставление обучения вождению на современном автомобиле с АКПП;

Прозрачная программа занятий: сколько часов теории и практики;

Гибкий график: утренние, вечерние или выходные группы;

Возможность обучения в рассрочку;

Доступ к онлайн-тренажёрам для подготовки к теоретическому экзамену;

Статистика успешной сдачи экзаменов в ГИБДД.

Автошкола в Новосибирске, предлагающая обучение на автомате, должна иметь в наличии не менее одного автомобиля с АКПП. Часто это модели вроде Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Toyota Corolla. Уточняйте, какой именно автомобиль используется, и есть ли возможность выбора.

Также стоит учитывать территориальный фактор: в крупных районах — Октябрьском, Дзержинском, Ленинском — работает по несколько автошкол, что позволяет подобрать удобное расположение и маршрут. Кроме того, от места проведения занятий по вождению зависит, где вы будете сдавать экзамен в ГИБДД — это стоит уточнять заранее.

Сколько стоит учёба на автомате в Новосибирске

Стоимость обучения в автошколе на автомате в Новосибирске немного выше, чем на механике, что связано с эксплуатационными затратами и спросом. Тем не менее, разница в цене часто компенсируется меньшим количеством пересдач и более коротким сроком обучения.

Средняя стоимость обучения на автомате в Новосибирске в этом году:

Классический курс (теория + практика) — от 42 000 до 55 000 рублей;

Ускоренные программы — от 50 000 рублей;

Индивидуальные занятия дополнительно — от 1 500 рублей за выезд;

Рассрочка — ежемесячные платежи от 3 500 до 6 000 рублей.

При расчёте полной стоимости обучения в автошколе важно учитывать, включены ли в базовую цену следующие позиции:

Медицинская справка (обычно оформляется отдельно — от 1 000 рублей);

Учебные материалы и доступ к теории онлайн;

Топливо для практических занятий;

Внутренние экзамены;

Сопровождение на экзамен в ГИБДД.

Многие автошколы Новосибирска предлагают программы с поэтапной оплатой или обучением в рассрочку. Это удобно для студентов и занятых людей, которые не могут сразу внести всю сумму. Автошкола Новосибирск цена обучения в рассрочку чаще всего указывает в договоре — перед началом курса внимательно ознакомьтесь с условиями.

Также в некоторых автошколах возможна оплата частями — например, сначала за теоретический блок, а позже — за практику. Это снижает финансовую нагрузку на ученика.

Как проходит экзамен в ГИБДД на автомате

После завершения курса в автошколе ученику предстоит сдать экзамен в ГИБДД. Если обучение проходило на автомобиле с автоматической коробкой передач, и внутренний экзамен сдан также на АКПП, то и государственный экзамен назначается именно на автомате.

Государственная аттестация включает три этапа:

Теоретический экзамен

Проводится в электронном виде. Ученик должен ответить на 20 вопросов за 20 минут. Допустимо не более двух ошибок, но за каждую ошибку добавляется 5 дополнительных вопросов. Этот этап одинаков для всех — вне зависимости от типа трансмиссии. Автодром (площадка)

На этом этапе экзаменуемый выполняет упражнения: «змейка»;

заезд в бокс;

парковка;

начало движения в гору;

разворот в ограниченном пространстве. Управление автомобилем на автомате упрощает выполнение этих задач: не нужно трогаться со сцеплением, переключать передачи или глохнуть при ошибке. Поэтому вероятность успешной сдачи выше. Город (реальный маршрут)

Последний этап — выезд по улицам Новосибирска с инспектором ГИБДД. Учитываются: соблюдение ПДД;

использование зеркал и поворотников;

уверенность и безопасность управления;

ориентация в дорожной обстановке.

Маршруты для сдачи в Новосибирске заранее известны — автошкола обычно проводит подготовку именно на тех улицах, где будет проходить экзамен. Если вы проходите обучение в автошколе категории B на автомате, уточните, какие районы задействованы: чаще всего это участки вблизи экзаменационных подразделений ГИБДД (на улице Станционная, Петухова, Кропоткина и др.).