Топ-8 курсов парикмахеров с нуля в Санкт-Петербурге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Парикмахерское искусство остается одной из самых востребованных профессий в сфере красоты. Курсы парикмахера (СПб) предлагают различные программы для начинающих, но качество обучения существенно отличается между учебными заведениями. Правильный выбор курса определяет скорость освоения профессии, уровень навыков и дальнейшие карьерные перспективы.

Критерии отбора лучших курсов для начинающих

При составлении рейтинга анализировались следующие факторы:

Структура программы для новичков без опыта

Количество практических занятий на реальных моделях

Квалификация преподавателей и их салонный опыт

Материально-техническое оснащение

Стоимость обучения и возможности рассрочки

Документы об образовании и их признание в индустрии

Отзывы выпускников и их трудоустройство

Поддержка студентов во время и после обучения

Рейтинг лучших курсов парикмахеров с нуля

1. Академия парикмахеров "МАЙ"

Адрес: Заневский пр. 37

Ведущее учебное заведение с 27-летним опытом подготовки парикмахеров. Академия "МАЙ" предлагает несколько программ для начинающих, адаптированных под разные цели и временные возможности студентов.

Программы для новичков:

Парикмахер-стилист (6-8 месяцев) - от 19 303₽/мес

Парикмахер-универсал (2,5-3,5 месяца) - 11 299₽/мес

Женские стрижки с нуля (1-2,5 месяца) - 5 179₽/мес

Мужские стрижки с нуля (3 недели-2 месяца) - 4 237₽/мес

Особенности обучения: Международная методика Pivot Point, малые группы до 8 человек, обширная практика на моделях, выдача дипломов государственного образца.

Плюсы:

Проверенная временем репутация и высокое качество образования

Структурированные программы специально для новичков

Практикующие преподаватели с опытом работы 10+ лет

Современное оборудование и профессиональная косметика

Гибкая система оплаты и рассрочка без переплат

Помощь в трудоустройстве и карьерная поддержка

Минусы:

Стоимость выше средней по рынку

2. Школа красоты "Невские мастера"

Адрес: ул. Восстания, 42

Специализированная школа для начинающих парикмахеров, работающая с 2015 года. Фокусируется на практических навыках и быстром освоении базовых техник.

Программы:

Парикмахер с нуля (3 месяца) - 42 000₽

Базовые стрижки (6 недель) - 18 000₽

Основы колористики (4 недели) - 15 000₽

Плюсы:

Интенсивная программа для быстрого старта

Небольшие группы до 6 человек

Доступные цены

Удобное расположение в центре города

Минусы:

Ограниченная теоретическая база

Отсутствие государственной лицензии

Нет системы трудоустройства

Устаревшее оборудование

3. Учебный центр "Стиль-Академия"

Адрес: пр. Стачек, 87

Образовательное учреждение с 10-летней историей, предлагающее доступное обучение для людей без опыта в парикмахерском деле.

Программы:

Полный курс парикмахера (5 месяцев) - 48 000₽

Женские стрижки для новичков (8 недель) - 22 000₽

Мужские стрижки (6 недель) - 18 000₽

Плюсы:

Демократичные цены

Опытные преподаватели

Хорошая теоретическая подготовка

Выдача свидетельств установленного образца

Минусы:

Большие группы до 12 человек

Недостаток практических занятий

Консервативный подход к обучению

Слабая материальная база

4. Институт красоты "Петроградский"

Адрес: Петроградская наб., 26

Многопрофильное учебное заведение beauty-индустрии, где парикмахерское дело - одно из основных направлений подготовки специалистов.

Программы:

Парикмахер-стилист базовый (4 месяца) - 52 000₽

Начальный курс стрижек (10 недель) - 28 000₽

Основы профессии (6 недель) - 20 000₽

Плюсы:

Комплексный подход к beauty-образованию

Современные классы и оборудование

Практика в собственном салоне

Престижное расположение

Минусы:

Высокие цены

Поверхностное изучение техник из-за многопрофильности

Ограниченное время на отработку навыков

Жесткое расписание без возможности переносов

5. Школа "ПрофиХэйр"

Адрес: ул. Чапыгина, 15

Молодая школа, основанная в 2019 году действующими мастерами-парикмахерами. Специализируется на обучении современным техникам и трендам.

Программы:

Парикмахер с нуля (3,5 месяца) - 45 000₽

Женские стрижки (8 недель) - 25 000₽

Барбер-курс (10 недель) - 35 000₽

Плюсы:

Современные техники и актуальные тренды

Молодые энергичные преподаватели

Активная практика с первых занятий

Небольшие группы

Минусы:

Небольшой опыт работы школы

Недостаток базовых классических знаний

Нестабильный преподавательский состав

Отсутствие системы поддержки выпускников

6. Центр обучения "Мастер-класс"

Адрес: Московский пр., 145

Учебный центр с 8-летним опытом, ориентированный на практическое обучение и быстрое трудоустройство выпускников.

Программы:

Экспресс-курс парикмахера (2,5 месяца) - 38 000₽

Базовые стрижки (6 недель) - 16 000₽

Укладки и прически (4 недели) - 12 000₽

Плюсы:

Быстрое освоение практических навыков

Помощь в поиске работы

Доступные цены

Гибкий график занятий

Минусы:

Поверхностное изучение теории

Ограниченный выбор техник

Большая текучка преподавателей

Слабая материальная база

7. Академия "Волшебные ножницы"

Адрес: ул. Гороховая, 64

Частная школа с семейной атмосферой, где каждому студенту уделяется индивидуальное внимание. Работает с 2017 года.

Программы:

Парикмахер для начинающих (4 месяца) - 44 000₽

Женские стрижки (10 недель) - 24 000₽

Основы окрашивания (6 недель) - 18 000₽

Плюсы:

Индивидуальный подход к каждому студенту

Камерная атмосфера обучения

Качественная теоретическая подготовка

Поддержка преподавателей после выпуска

Минусы:

Ограниченное количество мест

Консервативные методики обучения

Недостаток современного оборудования

Высокая стоимость относительно предоставляемых услуг

8. Школа красоты "Арт-стиль"

Адрес: Лиговский пр., 74

Креативная школа, делающая акцент на художественном подходе к парикмахерскому искусству. Подходит для людей с творческими наклонностями.

Программы:

Художественные стрижки (3 месяца) - 40 000₽

Креативная колористика (8 недель) - 26 000₽

Базовый курс (12 недель) - 32 000₽

Плюсы:

Творческий подход к обучению

Изучение авангардных техник

Развитие художественного вкуса

Участие в конкурсах и показах

Минусы:

Недостаток коммерческих навыков

Слабая подготовка к реальной работе в салоне

Фокус на креативе в ущерб базовым техникам

Ограниченные перспективы трудоустройства

Советы по выбору курсов для начинающих

Определите свои цели

Решите, нужно ли вам быстрое освоение базовых навыков или фундаментальное образование. Для смены профессии подойдут полные курсы, для дополнительного заработка - короткие программы.

Обратите внимание на практику

Начинающим парикмахерам критически важна работа на реальных моделях. Узнайте, сколько часов отводится на практические занятия и предоставляет ли школа моделей.

Проверьте квалификацию преподавателей

Лучшие наставники - практикующие мастера с салонным опытом не менее 5 лет. Они передают актуальные знания и реальные профессиональные навыки.

Изучите материальную базу

Современные инструменты и профессиональная косметика необходимы для правильного формирования навыков. Устаревшее оборудование может негативно повлиять на качество обучения.

Узнайте о документах

Предпочтение стоит отдавать школам с государственной лицензией, выдающим документы установленного образца. Это повышает шансы на трудоустройство.

Заключение

Выбор курсов парикмахеров с нуля - ответственное решение, влияющее на дальнейшую карьеру. Академия "МАЙ" лидирует в рейтинге благодаря комплексному подходу, проверенным методикам и высокому качеству подготовки специалистов. Альтернативные варианты могут подойти студентам с ограниченным бюджетом или специфическими требованиями к обучению. Главное - выбрать программу, соответствующую личным целям и возможностям.