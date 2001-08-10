ТОП-10 лучших тренажеров для зала в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правильно подобранные тренажеры для зала — основа успешного фитнес-бизнеса. От качества, функциональности и надёжности оборудования зависит комфорт клиентов, безопасность тренировок и репутация клуба. В этом году тренд сместился в сторону универсальных, эргономичных и цифрово-интегрированных решений. Ниже — список из десяти лучших моделей, которые заслуженно считаются эталонными на рынке.

Matrix Performance Plus Treadmill.

Беговая дорожка премиум-класса с амортизацией Ultimate Deck, совместимостью с пульсометрами и мультимедиа-консолью. Идеальна для кардиозоны высокого трафика. Bronze Gym R801M (гребной тренажер)

Надёжный гребной тренажёр с магнитной системой нагрузки, низким уровнем шума и возможностью интеграции в групповые тренировки. Часто используется в студиях HIIT. Precor Resolute Strength Chest Press

Профессиональный силовой жим с идеальной биомеханикой. Надёжная конструкция и комфортная посадка делают его фаворитом среди силовых тренажёров. LifeFitness IC7 (сайкл-тренажер)

Высокотехнологичный спин-байк с цветовой индикацией пульсовых зон, Bluetooth и совместимостью с виртуальными тренировками. Используется в студийном и корпоративном формате. Impulse IT9527 Leg Press

Мощный вертикальный жим ногами с плавным ходом и усиленной рамой. Подходит как новичкам, так и продвинутым пользователям. Technogym Skillmill Connect

Уникальный тренажёр без мотора, имитирующий бег с сопротивлением. Используется для функционального и скоростного тренинга, активно внедряется в кроссфит-зоны. Intenza Escalate 550 Series (степпер)

Профессиональный степпер с плавным ходом, эргономичными поручнями и встроенными программами. Отличный выбор для женской аудитории и интервальных тренировок. Spirit Fitness ST800FT (мультистанция)

Функциональный тренажёр 2-в-1 с возможностью тренировки по свободной траектории. Заменяет сразу несколько станков, идеально для компактных клубов. Bronze Gym PL-1703 (грузоблочный верхний блок)

Простой в эксплуатации, надёжный и устойчивый к износу тренажёр для проработки мышц спины. Используется в большинстве коммерческих залов. Matrix Magnum Smith Machine

Современная Смита-машина с контрбалансом и регулируемыми упорами. Обеспечивает безопасность при выполнении базовых упражнений без страхующего.

Эти модели лидируют по сочетанию надёжности, дизайна, функциональности и обратной связи от тренеров и клиентов. Они формируют основу тренажёрного парка современных залов, удовлетворяя потребности как новичков, так и профессиональных спортсменов.