ТОП-10 лучших тренажеров для зала в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правильно подобранные тренажеры для зала — основа успешного фитнес-бизнеса. От качества, функциональности и надёжности оборудования зависит комфорт клиентов, безопасность тренировок и репутация клуба. В этом году тренд сместился в сторону универсальных, эргономичных и цифрово-интегрированных решений. Ниже — список из десяти лучших моделей, которые заслуженно считаются эталонными на рынке.
- Matrix Performance Plus Treadmill.
Беговая дорожка премиум-класса с амортизацией Ultimate Deck, совместимостью с пульсометрами и мультимедиа-консолью. Идеальна для кардиозоны высокого трафика.
- Bronze Gym R801M (гребной тренажер)
Надёжный гребной тренажёр с магнитной системой нагрузки, низким уровнем шума и возможностью интеграции в групповые тренировки. Часто используется в студиях HIIT.
- Precor Resolute Strength Chest Press
Профессиональный силовой жим с идеальной биомеханикой. Надёжная конструкция и комфортная посадка делают его фаворитом среди силовых тренажёров.
- LifeFitness IC7 (сайкл-тренажер)
Высокотехнологичный спин-байк с цветовой индикацией пульсовых зон, Bluetooth и совместимостью с виртуальными тренировками. Используется в студийном и корпоративном формате.
- Impulse IT9527 Leg Press
Мощный вертикальный жим ногами с плавным ходом и усиленной рамой. Подходит как новичкам, так и продвинутым пользователям.
- Technogym Skillmill Connect
Уникальный тренажёр без мотора, имитирующий бег с сопротивлением. Используется для функционального и скоростного тренинга, активно внедряется в кроссфит-зоны.
- Intenza Escalate 550 Series (степпер)
Профессиональный степпер с плавным ходом, эргономичными поручнями и встроенными программами. Отличный выбор для женской аудитории и интервальных тренировок.
- Spirit Fitness ST800FT (мультистанция)
Функциональный тренажёр 2-в-1 с возможностью тренировки по свободной траектории. Заменяет сразу несколько станков, идеально для компактных клубов.
- Bronze Gym PL-1703 (грузоблочный верхний блок)
Простой в эксплуатации, надёжный и устойчивый к износу тренажёр для проработки мышц спины. Используется в большинстве коммерческих залов.
- Matrix Magnum Smith Machine
Современная Смита-машина с контрбалансом и регулируемыми упорами. Обеспечивает безопасность при выполнении базовых упражнений без страхующего.
Эти модели лидируют по сочетанию надёжности, дизайна, функциональности и обратной связи от тренеров и клиентов. Они формируют основу тренажёрного парка современных залов, удовлетворяя потребности как новичков, так и профессиональных спортсменов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
10:13 Сегодня Власти Южно-Сахалинска обустроят новую зону отдыха на берегу реки Бурея
09:34 Сегодня Рост тарифов в Сахалинской области за ЖКХ составил в среднем 10%
10:06 Сегодня Десятки домов в Южно-Сахалинске на ночь останутся без воды
09:02 Сегодня ВТБ отчитался о прибыли и рассказал о будущем кредитов физлиц
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
16:27 26 Июня Сахалинские пенсионеры могут получить доплату за содержание правнуков
09:58 25 Июня В Сахалинской области стартует программа поддержки семей участников СВО "Жизнь после Победы"
14:35 Вчера На Сахалине ликвидировали крупного медведя, бродящего возле остановки
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
Выбор редакции
- 10:02 Вчера В Поронайске завершился первый чемпионат Сахалинской области по силовому экстриму
- 15:38 30 Июня На Сахалине побывал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко
- 11:07 27 Июня Члены Южно-Курильского избиркома вышили имена героев войны
- 14:54 26 Июня Сахалин присоединится к проекту «Великий Северный поход: Арктика как искусство»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?