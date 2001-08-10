Развитие навыков литературного чтения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хрестоматия по литературному чтению (3 класс) развивает и углубляет навыки детей младшего школьного возраста. Пособие используют на занятиях внеклассного чтения, в кругу семьи, для самостоятельного чтения летом. Издание помогает организовать процесс более осознанным и выразительным, а не просто механическим воспроизведением слов.

Регулярное чтение дома после занятий в школе улучшает навыки пересказа, передачи смысла прочитанного собственными словами с выражением своего мнения.

Польза хрестоматии по литературному чтению

Сборник способствует:

ознакомлению с лучшими произведениями для детей данного возраста;

знакомству с разнообразными литературными стилями;

обогащению словарного запаса младших школьников;

развитию речевых навыков;

формированию умений анализировать прочитанное, понимать смысл произведений и авторского замысла;

повышению мотивации к изучению нового материала, чтению в целом;

развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и сочувствовать другим людям;

формированию мировоззрения, нравственных ценностей.

Чтение материалов хрестоматии от издательства «Аверсэв» готовит учеников 3 класса к изучению более сложных литературных произведений, с которыми им предстоит ознакомиться на уроках литературы и при внеклассном чтении.

Тексты хрестоматии являются дополнением к основным дидактическим и методическим материалам. Здесь собраны произведения, которые соответствуют возрастным интересам детей. Содержание пособия взаимосвязано с тематическими разделами учебника “Литературное чтение” для рассматриваемого класса. Использование пособия помогает развивать навыки самостоятельного чтения.

Это способствует:

развитию критического мышления;

улучшению памяти и концентрации внимания, стимуляции мозговой активности;

повышению общей эрудиции, расширению кругозора;

развитию воображения и творческих способностей;

снижению уровня стресса.

Регулярное чтение сказок, стихов, коротких рассказов и других произведений для детей способствуют лучшему усвоению правил языка, что помогает ребенку совершенствовать навыки собственного письма.

Преимущества пособий издательства «Аверсэв»

Более 30 лет издательство выпускает учебную литературу по всем предметам. Ее используют во время занятий и при выполнении домашних заданий. Все пособия проходят рецензию у опытных педагогов и методистов, соответствуют требованиям к оформлению, качеству бумаги и полиграфических красок. Купить хрестоматию по литературному чтению (3 класс) можно во всех книжных магазинах страны или на сайте издательства.