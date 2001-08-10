Сколько стоит банкротство физического лица

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Банкротство физического лица — это законный способ освободиться от непосильных долгов. Однако чтобы получить такой «экономический глоток воздуха», необходимо вложить определённые средства. Вопреки распространённому мнению, процедура далеко не бесплатна, особенно если выбрать сопровождение «под ключ».

В этой статье рассмотрим, сколько стоит банкротство под ключ, какие обязательные расходы ждут заявителя, и в каких ситуациях процесс действительно оправдан.

Стандартное банкротство

На сегодня существует две формы банкротства физического лица: упрощённая и стандартная. Первая доступна тем, чей долг не превышает 500 000 рублей, при этом процедура проходит через МФЦ и не требует расходов. Однако для большинства граждан с долгами в 600 000–2 000 000 рублей подходит только классическая, судебная схема.

При стандартной процедуре потребуется участие арбитражного суда, финансового управляющего и, как правило, помощь юристов. Все этапы строго регламентированы:

Подготовка и подача заявления;

Назначение финансового управляющего;

Судебные заседания;

Реализация имущества (если оно есть);

Списание долгов.

Каждый шаг — это не только формальность, но и финансовые издержки, которые ложатся на плечи самого должника.

Стоимость сопровождающих фирм

Самостоятельно пройти процедуру банкротства крайне сложно. Ошибки в документах, неправильные формулировки или несоблюдение сроков могут привести к отказу в признании банкротом. Именно поэтому многие предпочитают обращаться в юридические компании, которые берут процесс «под ключ».

Что входит в услугу банкротства под ключ:

Первичная консультация и анализ ситуации;

Помощь в сборе всех документов;

Составление искового заявления;

Подача документов в суд;

Представительство на всех заседаниях;

Ведение дела до получения решения о списании долгов.

Сколько стоит банкротство под ключ? В среднем, юридические фирмы в регионах просят от 80 000 до 120 000 рублей, в Москве цена может достигать 150 000 рублей, особенно если речь идёт о сложных делах с совместно нажитым имуществом или множественными кредиторами.

Расходы на финансового управляющего

Финансовый управляющий — обязательный участник стандартного банкротства. Он назначается судом и выполняет ключевые функции:

Ведёт реестр кредиторов;

Анализирует имущество и сделки за 3 года;

Отчитывается перед судом;

Участвует в реализации активов (при наличии);

Составляет план реструктуризации долгов (если применим).

Стоимость услуг финансового управляющего складывается из:

25 000 рублей — обязательный депозит, вносимый при подаче заявления;

7% от суммы реализованного имущества;

7% от суммы долга при реструктуризации;

Возможны дополнительные выплаты, если процедура включает несколько этапов (например, реализация + реструктуризация).

Некоторые юрфирмы предлагают работу с «своим» управляющим, тогда итоговая сумма может составить 40 000–50 000 рублей, но при этом повышается контроль над процессом.

Другие сопутствующие услуги

Помимо основных расходов, потенциальному банкроту предстоит оплатить ряд дополнительных услуг:

Госпошлина в арбитражный суд — 300 рублей;

Публикации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) — около 5000 рублей;

Публикация в газете «Коммерсант» — 10 000 рублей;

Получение справок и документов — до 2000 рублей;

Почтовые и организационные расходы — до 10 000 рублей.

В сумме эти траты могут достигать 25 000–27 000 рублей. Они обязательны и не зависят от того, проходите ли вы процедуру с юристами или самостоятельно.

Сколько стоит банкротство физического, подводим итоги

Общая стоимость процедуры зависит от выбранного пути. Вот ориентировочные суммы:

Вариант прохождения Примерная стоимость Банкротство под ключ 140 000–160 000 ₽ Частичная помощь юристов (документы + консультации) 60 000–80 000 ₽ Полностью самостоятельно 50 000–60 000 ₽

Дополнительно учитывайте процент от суммы имущества или долга, если применяется реализация активов или реструктуризация.

Таким образом, даже минимально упрощённая процедура обойдётся не менее чем в 50 000 рублей, а комплексное сопровождение потребует 150 000 рублей и выше.

Кому выгодно делать банкротство

Банкротство не всегда выгодно — особенно если сумма долга небольшая. Процедура имеет смысл при долгах от 500 000 рублей, особенно если они превышают 1 000 000–2 000 000 рублей, а доход отсутствует или не покрывает выплаты.

Кому особенно подходит банкротство:

Тем, у кого нет ликвидного имущества (единственное жильё не изымается);

У кого нет стабильного дохода;

Кто хочет закрыть дело навсегда, а не реструктурировать выплаты на годы вперёд.

Не забудьте: при банкротстве государство проверит сделки за последние 3 года, совместно нажитое имущество, доли в бизнесе и другое имущество.