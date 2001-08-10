Брендирование мелованного картона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мелованный картон представляет собой плотный картонный материал с нанесением мелованного слоя из каолина, карбоната кальция и связующих компонентов. Это покрытие может наноситься в один или несколько слоев, что напрямую влияет на степень гладкости и белизны готовой поверхности.

Преимущества мелованного картона

Благодаря идеально ровной поверхности краска ложится равномерно, обеспечивая четкую детализацию изображений и насыщенную цветопередачу.

Материал обладает высокой жесткостью и устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому он востребован для производства упаковки премиального сегмента.

Дополнительным преимуществом является устойчивость к влаге благодаря защитному мелованному слою.

Материал хорошо поддается различным видам печати: офсетная, флексография, цифровая и т.д.

Виды печати на мелованном картоне

В любом видео печати важно, чтобы исполнитель ответственно относился к брендированию картонной поверхности. Без соблюдения технологии и опытных мастеров печать получится недолговечной, смазанной или не получится вовсе.

Офсетная печать

Офсетная печать является одним из самых распространенных методов нанесения изображений на мелованный картон. Этот способ основан на переносе краски с печатной формы на резиновое полотно, а затем на запечатываемую поверхность, что обеспечивает высокую точность и детализацию.

Офсетная печать востребована при производстве:

упаковки;

каталогов;

буклетов;

POS-материалов.

Ключевым преимуществом офсетной печати является возможность использования Pantone-цветов. Это позволяет добиться точного соответствия фирменным оттенкам бренда. Кроме того, этот метод экономически выгоден при больших тиражах, так как себестоимость одного оттиска снижается с увеличением объема печати.

Цифровая печать

Цифровая печать на мелованном картоне идеально подходит для малых тиражей и персонализированной продукции. В отличие от офсета, этот метод не требует изготовления печатных форм, что значительно ускоряет процесс подготовки и позволяет оперативно вносить изменения в макет.

Цифровая печать широко используется для создания:

тестовых образцов упаковки;

эксклюзивных подарочных коробок;

рекламных материалов с переменными данными: индивидуальные надписи или нумерация.

Флексография

Этот метод использует гибкие печатные формы и быстросохнущие краски, поэтому флексография подходит для печати на плотных и фактурных материалах. Возможна работа с водорастворимыми и УФ-красками.

Основным преимуществом флексопечати является высокая скорость, что делает ее востребованной в массовом производстве упаковки. Однако по качеству детализации и точности цветопередачи она несколько уступает офсетной печати, что ограничивает ее применение в премиальном сегменте.

Шелкография (трафаретная печать)

Шелкография – это метод печати, при котором краска наносится через специальную сетку (трафарет), что позволяет создавать объемные и фактурные изображения. Этот способ особенно популярен в производстве люксовой упаковки, где требуется нанесение толстых слоев краски, металлизированных эффектов или глянцевых покрытий.

Процесс шелкотрафаретной печати более трудоемкий и дорогостоящий по сравнению с другими методами, а также меньше подходит для сложных градиентов и фотографических изображений.

Тиснение фольгой

Фактически тиснение фольгой – способ декоративной отделки. Технология предполагает горячее тиснение металлизированной или цветной фольги на поверхность мелованного картона, что создает эффектный визуальный и тактильный эффект.

Этот метод широко используется в производстве премиальной упаковки, визиток, обложек книг и подарочных коробок, где важно подчеркнуть статусность продукта.