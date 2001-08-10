Летняя жажда: какие напитки спасают, а какие обманывают
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лето в России стало жарче не только в прямом, но и в переносном смысле. Полки магазинов ломятся от ярких бутылок с обещаниями мгновенного освежения, но далеко не все они полезны в тридцатиградусную жару. Врачи-диетологи бьют тревогу: многие популярные летние напитки не только не утоляют жажду, но и серьезно вредят организму.
Настоящим спасением в зной становятся обычная вода и ее вариации. Минералка без газа, слегка подсоленная, помогает восполнить потерю электролитов. Холодный зеленый чай с лимоном — кладезь антиоксидантов, к тому же он мягко тонизирует без вреда для сердца. Кисломолочные продукты типа тан и айрана не просто охлаждают, но и поддерживают микрофлору кишечника, что особенно важно в жару.
Но стоит свернуть в отдел газировок — и картина меняется. Яркие баночки энергетиков, обещающие "заряд бодрости", на деле дают лишь временный эффект, за которым следует резкий упадок сил. Сладкие лимонады с содержанием сахара до 10 кубиков на стакан создают иллюзию утоления жажды, но на самом деле лишь усиливают обезвоживание. Даже популярные изотоники, которые позиционируются как спортивное питание, часто содержат красители и консерванты, сводящие на нет всю пользу.
Особое внимание стоит уделить упаковке. В жару пластиковые бутылки низкого качества могут выделять вредные вещества, особенно при нагревании на солнце. Производители качественных напитков используют специальные материалы и технологии производства этикеток, которые не только привлекают внимание, но и гарантируют безопасность.
Фруктовые соки — еще один спорный пункт в летнем меню. Пакетированные варианты, даже с пометкой "100% натуральный", проходят стерилизацию, которая убивает большую часть витаминов. Диетологи советуют либо делать фреши самостоятельно, либо выбирать холодный отжим, хотя его цена в три-четыре раза выше обычного сока.
Алкогольные коктейли в жестяных банках — отдельная история. Легкие, игристые, с фруктовыми вкусами — они кажутся идеальным спутником летнего вечера. Но врачи предупреждают: в жару даже слабоалкогольные напитки вызывают быстрое опьянение и сильное обезвоживание.
Неожиданным героем лета стал обычный хлебный квас. Настоящий, не пастеризованный, он содержит витамины группы B и полезные бактерии. Правда, срок его хранения не превышает нескольких дней, что не очень удобно для массового производства.
Современные производители напитков все чаще обращают внимание на запросы здоровья. Линейки без сахара, с натуральными подсластителями, витаминизированные воды — возможно, за этим будущее. Но пока покупателю в магазине приходится быть вдвойне внимательным: читать состав, проверять сроки годности, изучать упаковку. Ведь в летнюю жару то, что мы пьем, становится не просто удовольствием, а вопросом хорошего самочувствия. "Термофлекс-Юг" подготовил статью - Как правильно читать этикетки.
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