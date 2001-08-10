Оператор цементировочного звена, моторист цементировочного агрегата: чем сложна работа, почему много платят

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цементировочное оборудование — это целый комплекс, при помощи которого в ствол скважины закачивают жидкий или вязкий состав. Чаще всего процедуру проводят в рамках бурения, опрессовки или капремонта. Чтобы управлять такой техникой, надо иметь профильное образование, а также ВУ категории не ниже С. Работа эта не из легких, но и зарплата вполне солидная. Вакансии моториста цементировочного агрегата, как правило, открывают крупные компании, занимающиеся разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений.

Что выполняет специалист

До 30% времени работы сотрудник проводит за рулем. В перечень обязанностей оператора входят следующие задачи:

подготовка оборудования к нагнетанию цементного раствора — например, подбивка ЛВС, проверка шлангов и их опрессовка, чистка и контроль состояния головки, а также заправка цемента в агрегат;

доставка цементирующего состава на площадку;

доставка цементирующего состава на площадку; промывка ствола скважины;

закачка цемента внутрь сооружения, участие в технологических процессах, связанных с гидроразрывом пласта, теплообработкой, химической обработкой, опрессовкой, ремонтом скважин;

контроль работы приборов, регистрирующих показания, фиксация полученных данных в журнале;

перекачка технологических растворов, контроль расхода жидких сред;

обслуживание оборудования по окончании работ, связанных с цементажом скважин.

В некоторых компаниях задачи моториста не ограничиваются перечисленным. Например, от него могут потребовать самостоятельно обслуживать силовые агрегаты комплекса и ходовую часть самого автомобиля. Обычно в таких фирмах зарплата выше. В любом случае важно запросить должностную инструкцию, причем еще до собеседования.

Сколько получает моторист цементировочного агрегата

Обычно такие вакансии предусматривают работу вахтовым методом на месторождениях в Красноярском крае, Якутии, Коми, Ямало-Ненецком округе и других регионах, вплоть до Крайнего Севера РФ. Труд в таких условиях оплачивается выше из-за более высоких рисков для здоровья. Средняя зарплата моториста — 180-200 тысяч рублей в месяц. Стандартная вахта включает 30 смен, длительность каждой — 10-12 часов. Более высокооплачиваемые вакансии предполагают занятость на 45-60 смен.

Также работодатели компенсируют проезд, горячее питание, выписывают премии. Некоторые компании предлагают расширенный соцпакет, куда входят занятия спортом, услуги стоматолога и многое другое. За проживание сотрудникам платить не нужно: этим занимается работодатель.