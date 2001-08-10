Оператор цементировочного звена, моторист цементировочного агрегата: чем сложна работа, почему много платят
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цементировочное оборудование — это целый комплекс, при помощи которого в ствол скважины закачивают жидкий или вязкий состав. Чаще всего процедуру проводят в рамках бурения, опрессовки или капремонта. Чтобы управлять такой техникой, надо иметь профильное образование, а также ВУ категории не ниже С. Работа эта не из легких, но и зарплата вполне солидная. Вакансии моториста цементировочного агрегата, как правило, открывают крупные компании, занимающиеся разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений.
Что выполняет специалист
До 30% времени работы сотрудник проводит за рулем. В перечень обязанностей оператора входят следующие задачи:
- подготовка оборудования к нагнетанию цементного раствора — например, подбивка ЛВС, проверка шлангов и их опрессовка, чистка и контроль состояния головки, а также заправка цемента в агрегат;
доставка цементирующего состава на площадку;
- промывка ствола скважины;
- закачка цемента внутрь сооружения, участие в технологических процессах, связанных с гидроразрывом пласта, теплообработкой, химической обработкой, опрессовкой, ремонтом скважин;
- контроль работы приборов, регистрирующих показания, фиксация полученных данных в журнале;
- перекачка технологических растворов, контроль расхода жидких сред;
- обслуживание оборудования по окончании работ, связанных с цементажом скважин.
В некоторых компаниях задачи моториста не ограничиваются перечисленным. Например, от него могут потребовать самостоятельно обслуживать силовые агрегаты комплекса и ходовую часть самого автомобиля. Обычно в таких фирмах зарплата выше. В любом случае важно запросить должностную инструкцию, причем еще до собеседования.
Сколько получает моторист цементировочного агрегата
Обычно такие вакансии предусматривают работу вахтовым методом на месторождениях в Красноярском крае, Якутии, Коми, Ямало-Ненецком округе и других регионах, вплоть до Крайнего Севера РФ. Труд в таких условиях оплачивается выше из-за более высоких рисков для здоровья. Средняя зарплата моториста — 180-200 тысяч рублей в месяц. Стандартная вахта включает 30 смен, длительность каждой — 10-12 часов. Более высокооплачиваемые вакансии предполагают занятость на 45-60 смен.
Также работодатели компенсируют проезд, горячее питание, выписывают премии. Некоторые компании предлагают расширенный соцпакет, куда входят занятия спортом, услуги стоматолога и многое другое. За проживание сотрудникам платить не нужно: этим занимается работодатель.
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