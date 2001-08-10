Вдали от привычного: главные трудности вахтовой работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для работы вахтовым методом требуются и навыки, и умение адаптироваться к незнакомой жизни. Ваше самочувствие сильно сказывается на всем. От него зависит продуктивность, контакты с коллегами и сохранение здоровья.
Основная особенность вахты – это долгое время, проведенное вдали от привычной жизни и родных. Часто поселки расположены далеко от городов, где мало привычных удобств. Изоляция ощущается как физически, так и психологически. Человек расстается со многим, что было таким привычным в городе:
- домашним уютом, личным уголком;
- возможностью выбирать еду, разнообразием в питании;
- общением с родными и друзьями при личных встречах;
- временем для любимых занятий и хобби.
Подобные факторы плохо влияют на настроение, увеличивают стресс. Это способно вызвать крайнее утомление или выгорание. Когда человек так себя чувствует, ему сложно концентрироваться. Память слабеет, а шанс ошибки в производстве растет. Не надо недооценивать воздействие удаленности. Это важно даже для сильных людей.
Не стоит забывать и о физических нагрузках и иногда тяжелых условиях труда. Как пример, работе на морозе или при сильной влажности. Поэтому тем, кто собирается на работу вахтой, обязательно стоит заранее подготовить необходимые принадлежности и одежду.
Что влияет на самочувствие на вахте
Самочувствие работника на вахте напрямую зависит от условий. Труд не должен вредить. Работодатель обязан создать безопасную среду. Это предотвратит болезни и повреждения. Скудная еда подрывает силы. Энергию для поддержания активности можно получить только из качественной пищи.
Удаленность от близких людей также создает стресс. Хорошие отношения в команде и полноценный отдых помогают его преодолеть.
Что делать вахтовику, чтобы поддержать себя
Ваше самочувствие на длительной вахте зависит от простых вещей, на которые в быту просто не обращается внимание. Старайтесь, чтобы в рационе были белки, витамины, минералы. Овощи и фрукты помогут избежать болезней.
Физическая активность тоже важна. Даже небольшая зарядка или прогулка на свежем воздухе разгонит кровь и укрепит тело, защитит сердце. Качественный сон восстанавливает силы. Спать нужно не меньше 7-8 часов, иначе будете чувствовать усталость и раздражение, а иммунитет снизится.
Не забывайте о профилактике болезней и вовремя обращайтесь к местному врачу. Очень важно следить за эмоциональным состоянием, как своим, так и коллег. Вдали от дома легко загрустить, поэтому звоните родным, дружите с коллегами, читайте или слушайте музыку. Не стоит отдаляться на долгий срок от семьи, как бы тяжело ни было. Также маленькие радости вроде хобби помогут справиться с одиночеством и стрессом.
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