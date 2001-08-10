Как выбрать центрифугу с охлаждением для лаборатории

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В арсенале современной лаборатории центрифуга является незаменимым инструментом для разделения компонентов сложных смесей под действием центробежной силы. Однако многие биологические, биохимические и медицинские образцы обладают высокой чувствительностью к температуре. Стандартное центрифугирование неизбежно сопровождается выделением тепла из-за трения ротора о воздух и работы двигателя, что может привести к деградации или необратимым изменениям в образцах. Решением этой проблемы выступает специализированное оборудование – центрифуга с охлаждением для лаборатории.

Почему необходима система охлаждения в центрифуге

Основная и принципиально важная функция охлаждаемой центрифуги заключается в поддержании строго заданной низкой температуры внутри роторной камеры на протяжении всего цикла центрифугирования. Эта задача решается благодаря интегрированной холодильной системе, чаще всего работающей по компрессорному принципу, аналогичному бытовому холодильнику, хотя в маломощных моделях могут применяться элементы Пельтье. Хладагент циркулирует по замкнутому контуру, отводя тепло из рабочей камеры и рассеивая его наружу через радиатор.

Необходимость активного охлаждения продиктована целым рядом ключевых факторов. Во-первых, большинство биологических материалов – белки, ферменты, вирусы, клеточные мембраны, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК) – крайне уязвимы к нагреву.

Даже кратковременное повышение температуры может вызвать их денатурацию, агрегацию или полное разрушение, делая образец непригодным для дальнейшего анализа и искажая результаты эксперимента. Во-вторых, охлаждение минимизирует испарение жидких компонентов образца, особенно в частично заполненных пробирках.

Хотя современные пробирки часто вакуумированы, нагрев увеличивает давление паров, что может привести к потере ценного объема или изменению концентрации. В-третьих, стабильная температура критична для методик, основанных на градиенте плотности (например, сахарозы или перколла), где вязкость и плотность среды напрямую зависят от температуры. Только точный контроль обеспечивает воспроизводимость разделения фракций.

И наконец, охлаждение повышает безопасность работы с потенциально опасными биологическими материалами, снижая активность микроорганизмов и ферментов, тем самым уменьшая риск образования аэрозолей или нежелательных биохимических реакций.

Типы систем охлаждения: воздушное и компрессорное

В лабораторной практике применяются два основных типа систем охлаждения для центрифуг, обладающих разными характеристиками и областями применения.

Воздушное Охлаждение (Принудительная вентиляция) работает по принципу прокачки холодного воздуха через роторную камеру. Мощный вентилятор нагнетает воздух, охлажденный теплообменником (испарителем), вокруг ротора, а нагретый воздух отводится наружу. Главными достоинствами такой системы являются относительная простота конструкции, более низкая стоимость оборудования и быстрое достижение заданной температуры до начала центрифугирования (предварительное охлаждение).

Однако есть и существенные ограничения: поддержание температуры во время работы на высоких скоростях может быть менее точным из-за интенсивного аэродинамического нагрева ротора. Такие системы обычно громче жидкостных аналогов и имеют ограниченный диапазон охлаждения, как правило, до +4°C, реже до -10°C. Поэтому воздушное охлаждение чаще встречается в универсальных центрифугах для рутинных задач, микроцентрифугах и многих настольных моделях.

Жидкостное (Фреоновое) Компрессорное Охлаждение использует замкнутый холодильный контур. Он включает компрессор, конденсатор, капиллярную трубку или расширительный вентиль и испаритель, интегрированный в стенки роторной камеры. Хладагент (фреон) циркулирует, меняя агрегатное состояние и эффективно перенося тепло из камеры наружу. Основное преимущество этой системы – высочайшая точность поддержания температуры (±0.5°C и лучше) даже при работе на максимальных скоростях вращения.

Она позволяет достигать значительно более низких температур, вплоть до -20°C, -30°C и ниже в специализированных моделях, обеспечивая исключительную стабильность условий. К недостаткам относятся более сложная и дорогостоящая конструкция, увеличенные габариты и вес центрифуги, более длительное время предварительного охлаждения до экстремально низких температур, а также потенциально более высокие затраты на сервисное обслуживание. Эта технология незаменима в высокоскоростных и ультрацентрифугах, прецизионных препаративных центрифугах для работы с особо термолабильными образцами, а также в приборах для специфических задач, таких как ПЦР или холодовое осаждение.

Особенности конструкции роторов для охлаждаемых центрифуг

Ротор, как основной рабочий орган центрифуги, в охлаждаемых моделях требует особого внимания при конструировании. Он должен сохранять свои механические свойства – прочность и пластичность – в условиях значительного понижения температуры. Для их изготовления используются специальные высокопрочные алюминиевые сплавы или титан, обладающий превосходными характеристиками при низких температурах.

Критически важным аспектом является идеальная балансировка ротора и загружаемых в него пробирок. Любая вибрация не только представляет опасность для целостности прибора и образцов, но и является источником дополнительного тепла, что сводит на нет усилия системы охлаждения.

Поэтому современные охлаждаемые центрифуги оснащаются сложными системами активного гашения вибрации. Роторы могут быть разных типов (угловые, бакетные, с горизонтальной подвеской) и подбираются в зависимости от конкретной задачи и объема образцов.