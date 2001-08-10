Переносит ли фасадная плитка температурные перепады?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фасадная плитка – популярный облицовочный материал, который должен выдерживать не только механические нагрузки, но и резкие изменения температуры. Ее устойчивость к перепадам зависит от типа плитки, технологии монтажа и климатических условий.

1. Какие виды фасадной плитки лучше переносят перепады температур?

Керамогранитная плитка

✅ Морозостойкость – выдерживает от -50°C до +60°C

✅ Нулевое водопоглощение (менее 0,5%) – не трескается при замерзании

✅ Прочность – устойчива к ударам и деформациям

Идеально подходит для регионов с резко континентальным климатом (Сибирь, Урал).

Клинкерная плитка

✅ Морозостойкость F100-F300 (до 300 циклов заморозки)

✅ Водопоглощение 3-6% – не накапливает влагу

✅ Не выцветает на солнце

Рекомендуется для умеренного и влажного климата (Средняя полоса, Северо-Запад).

Бетонная плитка

⚠️Морозостойкость F50-F100 – требует гидрофобной пропитки

⚠️Водопоглощение 8-12% – может трескаться при частых перепадах температур

Подходит только для южных регионов с мягкими зимами.

Полимерпесчаная плитка

✅ Гибкость – не растрескивается при температурных деформациях

✅ Морозостойкость F100

✅ Водонепроницаемость

Хороший вариант для любых климатических зон.





2. Почему некоторые плитки трескаются при перепадах температур?

Основные причины:

Высокое водопоглощение – вода, попавшая в поры, замерзает и разрушает структуру.

Неправильный монтаж – жесткое крепление без компенсационных зазоров.

Дешевые материалы – низкокачественный бетон или керамика.

3. Как повысить устойчивость плитки к перепадам температур?

Выбирайте правильный клей и затирку

Используйте морозостойкие клеи (например, на основе цемента с полимерными добавками).

Затирка должна быть эластичной, чтобы компенсировать расширение плитки.

Оставляйте деформационные швы

Зазоры 3-5 мм между плитками предотвращают растрескивание при тепловом расширении.

Гидрофобизация

Обработка водоотталкивающими составами снижает водопоглощение бетонной и клинкерной плитки.

Вентилируемый фасад

Воздушный зазор между стеной и облицовкой улучшает температурный баланс.

Оптимальный выбор:

✔ Для экстремальных перепадов – керамогранит или клинкер.

✔ Для бюджетной отделки – полимерпесчаная плитка.

✔ Для теплых регионов – можно использовать бетонную с гидрофобизацией.

Главное: правильный монтаж с компенсационными швами и морозостойкими материалами.