Какой кирпич лучше держит тепло?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кирпич для строительства дома, важно учитывать не только его прочность и долговечность, но и теплоизоляционные свойства. От этого зависит, насколько теплым будет жилье зимой и комфортным летом. Разные виды кирпича обладают разной теплопроводностью, и понимание этих особенностей поможет сделать правильный выбор.

1. Почему кирпич может быть «теплым» или «холодным»?

Теплопроводность кирпича зависит от его структуры и состава. Чем больше в материале воздушных пор, тем лучше он удерживает тепло. Воздух — отличный теплоизолятор, поэтому пористые материалы (например, газобетон или пустотелый кирпич) сохраняют тепло лучше, чем плотные (например, клинкер или полнотелый кирпич).

Также важна толщина стены: даже «холодный» кирпич может обеспечить хорошую теплоизоляцию, если кладка достаточно массивная. Однако это увеличивает нагрузку на фундамент и стоимость строительства.

2. Виды кирпича и их теплоизоляционные свойства

Керамический кирпич

Изготавливается из обожженной глины и бывает двух типов:

✅ Полнотелый – плотный, с минимальным количеством пор. Обладает высокой прочностью, но плохо удерживает тепло (коэффициент теплопроводности 0,5–0,8 Вт/(м·°C)). Подходит для несущих стен, но требует дополнительного утепления.

✅ Пустотелый – имеет сквозные или закрытые пустоты (до 50% объёма). За счет воздушных камер его теплопроводность ниже (0,3–0,5 Вт/(м·°C)), что делает его более энергоэффективным.

Вывод: пустотелый керамический кирпич лучше сохраняет тепло, чем полнотелый, и при этом легче.

Силикатный кирпич

Производится из песка и извести, отличается высокой плотностью.

✅ Полнотелый – очень прочный, но обладает высокой теплопроводностью (0,7–0,9 Вт/(м·°C)), поэтому плохо подходит для строительства теплых стен без утеплителя.

✅ Пустотелый – немного лучше удерживает тепло (0,5–0,7 Вт/(м·°C)), но всё равно уступает керамическому аналогу.

Вывод: силикатный кирпич – не лучший вариант для энергоэффективного дома, но его можно комбинировать с утеплителем.

Клинкерный кирпич

✅Изготавливается из тугоплавких сортов глины при очень высоких температурах. ✅Обладает высокой прочностью и морозостойкостью, но из-за плотной структуры имеет высокую теплопроводность (0,8–1,2 Вт/(м·°C)).

Вывод: клинкер чаще используют для облицовки, а не для основной кладки, так как он требует дополнительного утепления.

Поризованный кирпич (теплая керамика)

Современный материал с улучшенными теплоизоляционными свойствами. В его состав добавляют опилки или другие горючие материалы, которые выгорают при обжиге, образуя микропоры.

✅ Низкая теплопроводность (0,15–0,25 Вт/(м·°C))

✅ Крупноформатные блоки ускоряют строительство

✅ Хорошая паропроницаемость

Вывод: поризованный кирпич – один из лучших вариантов для теплых стен без дополнительного утепления.

3. Какой кирпич выбрать для тёплого дома?

✅ Для несущих стен – пустотелый керамический или поризованный кирпич.

✅ Для облицовки – клинкер или силикатный кирпич (с утеплением).

✅ Для максимальной теплоизоляции – крупноформатные блоки тёплой керамики.

Важно: в холодных регионах даже «тёплый» кирпич может потребовать дополнительного утепления.

Лучше всего держит тепло поризованный кирпич и пустотелая керамика. Если же вы выбираете плотные материалы (клинкер, силикатный кирпич), важно предусмотреть утепление. Оптимальный вариант – комбинированная кладка с использованием современных теплоизоляционных технологий.

✅Правильный выбор кирпича и грамотное утепление помогут построить дом, который будет теплым зимой, прохладным летом и экономичным в эксплуатации.